Home / SPETTACOLI & CINEMA / Giordano rilancia indagine choc sulle spose bambine in prima serata

Fuori dal Coro del 12 aprile 2026, temi e inchieste chiave

Questa sera, domenica 12 aprile 2026, il giornalista Mario Giordano torna in prima serata su Rete 4 con una nuova puntata di Fuori dal Coro.

Al centro della trasmissione ci saranno tre inchieste: l’espulsione dell’imam Ali Kashif da Brescia verso il Pakistan, il riesame della morte dell’ambasciatore Luca Attanasio in Congo e un focus sui rischi dell’intelligenza artificiale nelle relazioni umane.

L’appuntamento televisivo mira a chiarire perché questi casi, apparentemente distanti, raccontino la stessa tensione tra sicurezza, trasparenza istituzionale e impatto delle nuove tecnologie sulla vita quotidiana degli italiani.

In sintesi:

Espulsione dell’imam Ali Kashif dopo le prediche sulle cosiddette spose bambine a Brescia .

dopo le prediche sulle cosiddette spose bambine a . Nuove ipotesi sulla morte di Luca Attanasio in Congo legate al racket dei visti rubati.

in legate al racket dei visti rubati. Inchiesta sui rischi dell’ intelligenza artificiale nelle relazioni, tra controllo, manipolazione emotiva e privacy.

nelle relazioni, tra controllo, manipolazione emotiva e privacy. Fuori dal Coro rafforza il ruolo di vigilanza su sicurezza, diplomazia e tecnologia.

Espulsione imam, caso Attanasio e allarme AI: il contesto

La puntata riparte dalla vicenda dell’imam Ali Kashif, rimpatriato in Pakistan dopo un servizio di Fuori dal Coro che ne aveva documentato le prediche a Brescia.

Secondo la trasmissione, l’imam avrebbe presentato come accettabili i matrimoni con spose bambine, sollevando interrogativi su radicalizzazione, tutela dei minori e capacità di controllo del territorio da parte dello Stato.

Il programma affronta poi il dossier sull’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in Congo nel febbraio 2021. Cinque anni dopo, emergono documenti esclusivi che suggeriscono un possibile collegamento tra la sua morte e il racket dei visti rubati nelle ambasciate, fenomeno che intreccia corruzione locale, interessi criminali e fragilità delle strutture diplomatiche.

In chiusura, un’inchiesta sull’intelligenza artificiale: dal suo uso nei rapporti affettivi ai sistemi di raccomandazione social, fino agli strumenti di sorveglianza digitale che incidono sulla sfera delle relazioni e sui diritti individuali.

Le possibili ricadute su sicurezza, diplomazia e vita digitale

Le tre inchieste delineano scenari con conseguenze potenzialmente durature.

L’indagine su Ali Kashif riapre il dibattito su prevenzione del estremismo religioso e responsabilità delle comunità locali.

Il caso Luca Attanasio, alla luce dei nuovi documenti, potrebbe spingere verso verifiche più stringenti su procedure consolari e gestione dei visti, ambito cruciale per migrazioni e sicurezza internazionale.

L’approfondimento sull’intelligenza artificiale nelle relazioni mostra come algoritmi opachi, chatbot e profili falsi stiano ridisegnando fiducia, identità e vulnerabilità emotive, ponendo il tema di regole più chiare per tutelare cittadini e dati personali.

FAQ

Quando va in onda Fuori dal Coro del 12 aprile 2026?

Va in onda questa sera, domenica 12 aprile 2026, in prima serata su Rete 4, all’interno del tradizionale appuntamento settimanale del programma.

Chi è l imam Ali Kashif coinvolto nell espulsione da Brescia?

È un religioso attivo a Brescia, rimpatriato in Pakistan dopo un’inchiesta di Fuori dal Coro sulle sue prediche riguardanti le cosiddette spose bambine.

Cosa emerge di nuovo sul caso dell ambasciatore Luca Attanasio?

Emergono documenti esclusivi che collegano la morte di Luca Attanasio al possibile racket dei visti rubati nelle ambasciate, ipotesi che richiede ulteriori verifiche istituzionali.

Perché l intelligenza artificiale nelle relazioni è considerata un rischio?

Perché l’intelligenza artificiale può manipolare emozioni, profili e abitudini, influenzando relazioni sentimentali, amicizie e scelte personali attraverso algoritmi difficili da controllare e regolamentare.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.