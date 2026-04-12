Amici 25 quarta serata, esibizioni al top e performance deludenti

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Amici 25, quarto serale: eliminata Caterina, chi brilla e chi delude

Nella quarta puntata del serale di Amici 25, in onda dagli studi di Roma e condotta da Maria De Filippi, la gara tra cantanti e ballerini entra in una fase decisiva. Nel talent di Canale 5, registrato e trasmesso ad aprile 2026, l’eliminata è la cantante Caterina della squadra Zerbi-Celentano, finita nuovamente al ballottaggio.

Accanto alle sfide tra le tre squadre, la puntata è stata segnata da nuovi scontri tra i professori e da ospiti di rilievo come Alessandro Cattelan, Orietta Berti, l’attore Pierpaolo Spollon e J-Ax con Italia Starter Pack.

L’attenzione del pubblico e dei social si è concentrata sulle performance più convincenti – in particolare quelle di Alessio, Angie e Lorenzo Salvetti – e sui flop di serata, decisivi per gli equilibri in vista della finale.

In sintesi:

Eliminata la cantante Caterina della squadra Zerbi-Celentano al termine del ballottaggio.

In grande evidenza Alessio nel ballo, Angie e Lorenzo Salvetti nel canto.

Sotto le aspettative Nicola, Riccardo e la stessa Caterina nelle rispettive prove.

Ospiti Cattelan, Orietta Berti, Pierpaolo Spollon e J-Ax con Italia Starter Pack.

I protagonisti positivi: Alessio, Angie e Lorenzo cambiano la puntata

Tra le esibizioni migliori del quarto serale di Amici 25, il nome più discusso nel ballo è quello di Alessio, hip hop della squadra Pettinelli-Lo. Contestato da Alessandra Celentano per la presunta difficoltà a emergere nelle coreografie di gruppo, in realtà conferma sul palco un’energia scenica che trascina pubblico e compagni.

La performance su 90 minuti di Salmo, con il supporto dell’ex allievo Samu Segreto, mette in luce controllo fisico, musicalità e capacità narrativa, smentendo l’idea che “sparisca” accanto ai professionisti.

Nel canto, spiccano le prove di Angie e Lorenzo Salvetti (team Cuccarini-Peparini). Angie, dopo l’accesso al serale con tre sì, conferma la maturità interpretativa in Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina, trovando una chiave personale e misurata. In Don’t Rain On My Parade di Barbra Streisand dimostra tenuta vocale e identità chiara anche in un registro da musical.

Lorenzo Salvetti, noto al grande pubblico per il passato a X Factor, compie il salto definitivo con il nuovo inedito Dimmelo tu, brano dall’impianto estivo immediato e orecchiabile, e personalizza con naturalezza Tu vuò fà l’americano di Renato Carosone al pianoforte, un pezzo tecnicamente insidioso che rende con apparente semplicità.

I flop e l’eliminazione di Caterina: cosa non ha funzionato

Sul fronte delle difficoltà, la puntata evidenzia i limiti di alcuni allievi nelle prove meno affini al loro stile. Nel ballo, il classico Nicola, seguito da Alessandra Celentano, conferma precisione tecnica ma fatica a imporsi nelle coreografie di contaminazione.

Nella pizzica corale con i professionisti, il ballerino non riesce a emergere visivamente, finendo omologato al corpo di ballo e perdendo quell’effetto protagonista indispensabile in prima serata.

Nel canto, non convincono pienamente i due allievi di Rudy Zerbi, Riccardo e Caterina. Riccardo prova a uscire dal territorio delle ballad con Uomo che cade di Tredici Pietro, ma l’ansia pre-esibizione si riflette nella voce e l’interpretazione resta troppo aderente all’originale, senza un vero trademark personale.

Caterina, con Whatever Wherever e altri brani in spagnolo, rimane ancorata a una dimensione quasi da karaoke: correttezza intonativa ma poca grinta, dinamica limitata e scarsa costruzione di un’identità unica.

Il terzo ballottaggio consecutivo le è fatale: per la terza volta finisce in ballottaggio, che però stavolta le è costato l’eliminazione definitiva. La decisione evidenzia quanto le assegnazioni dei professori e la capacità di sorprendere di settimana in settimana pesino tanto quanto il talento di base.

Prospettive verso la finale e possibile impatto discografico

L’uscita di Caterina riduce il vantaggio numerico della squadra Zerbi-Celentano, ma non ne compromette il peso competitivo, grazie al potenziale commerciale di alcuni allievi rimasti in gioco.

Al contempo, le performance di Angie e Lorenzo Salvetti consolidano la percezione di due progetti musicali già pronti per il mercato: da un lato la interprete raffinata, dall’altro il cantautore pop con brani dal forte appeal radiofonico.

Nel ballo, Alessio si conferma tra i profili più televisivi, in grado di adattarsi a contesti live e prodotti streaming. Le prossime puntate saranno decisive per capire chi saprà trasformare visibilità televisiva in continuità discografica e contratti professionali, mentre il pubblico social continua a influenzare narrativa e percezione dei favoriti in vista della finale.

FAQ

Chi è stato eliminato nella quarta puntata del serale di Amici 25?

Nella quarta puntata del serale è stata eliminata in modo definitivo la cantante Caterina, allieva della squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Quali sono state le migliori esibizioni di canto della puntata?

Le migliori esibizioni di canto hanno riguardato Angie con Mi sei scoppiato dentro al cuore e Don’t Rain On My Parade e Lorenzo Salvetti con l’inedito Dimmelo tu e Tu vuò fà l’americano.

Chi ha convinto di più nel ballo durante il quarto serale?

Nel ballo ha convinto soprattutto Alessio della squadra Pettinelli-Lo, in particolare con la coreografia su 90 minuti di Salmo, eseguita insieme all’ex allievo Samu Segreto.

Perché Nicola è stato considerato tra i peggiori della puntata?

Nicola, pur tecnicamente solido nel classico, è stato considerato tra i peggiori perché nella pizzica corale non è riuscito a emergere, risultando poco distinguibile rispetto al corpo di ballo professionale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo resoconto su Amici 25?

Questo resoconto è stato elaborato sulla base di una lettura congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.