Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gigi D’Alessio replica ad Anna Pettinelli, scontro acceso ad Amici

Scontro in diretta ad Amici tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli

Nella puntata di Amici andata in onda sabato 11 aprile, il nuovo scontro verbale tra Gigi D’Alessio e la professoressa di canto Anna Pettinelli ha acceso lo studio televisivo di Roma. Al centro del dibattito, la sfida tra gli allievi Riccardo e Alex, durante la quale un commento critico di Pettinelli su Riccardo ha spinto D’Alessio a intervenire duramente in sua difesa.

L’episodio, seguito da un botta e risposta serrato, si inserisce in una tensione già nota al pubblico, legata alle passate critiche della docente nei confronti di LDA, figlio di D’Alessio. Il confronto di ieri rilancia così il tema dei limiti della critica televisiva nei talent show e del ruolo dei giudici nel percorso degli aspiranti artisti.

In sintesi:

Nuova lite in diretta tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli durante Amici.

e durante Amici. Lo scontro nasce da un giudizio duro di Pettinelli sull’allievo Riccardo .

. D’Alessio cita la frase: “Un vincente trova sempre una strada, un perdente sempre una scusa” .

. Le tensioni affondano nelle critiche passate a LDA, figlio del cantautore.

Il diverbio in studio e le frasi che dividono il pubblico

Lo scontro prende forma quando Anna Pettinelli mette apertamente in discussione il talento di Riccardo durante la sfida con Alex. Il giudizio, percepito come eccessivo da parte di una parte del pubblico, spinge Gigi D’Alessio a esporsi in difesa dell’allievo.

Il cantautore interviene con toni decisi e chiude il suo intervento con una frase destinata a fare il giro dei social: “Un vincente trova sempre una strada, un perdente sempre una scusa”. Pettinelli replica immediatamente: “Vediamo questa strada dove va a finire”, accusando D’Alessio di arrivare in studio con una collezione di frasi fatte pensate per strappare applausi.

D’Alessio, senza arretrare, ribatte ironicamente: “Questa l’ho trovata nei Baci Perugina”, spostando il confronto sul piano della battuta, ma consolidando l’immagine di una giuria spaccata su metodo, linguaggio e ruolo educativo del talent.

Vecchie ruggini e impatto sul talent di Maria De Filippi

Il rapporto problematico tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli non nasce oggi. Le radici risalgono al 2021, quando LDA, figlio del cantautore napoletano, entrò nella scuola di Amici. In quella edizione, Pettinelli si mostrò spesso severa con il giovane artista, arrivando a paragonare in più occasioni la sua scrittura a quella dei bambini e chiedendo ripetute sfide a rischio eliminazione.

Le posizioni di Pettinelli portarono a ripetuti contrasti con Rudy Zerbi, che seguiva LDA nel percorso formativo. Per molti telespettatori, l’atteggiamento odierno di D’Alessio rappresenterebbe una risposta, seppur indiretta, a quelle critiche passate.

Lo scontro di ieri, oltre a rinfrescare le vecchie ruggini, evidenzia la centralità del ruolo dei giudici nei talent show: tra tutela dei ragazzi, spettacolarizzazione del conflitto e costruzione dell’immagine pubblica degli artisti in erba, ogni frase in diretta pesa ormai anche in chiave social e di futura carriera discografica.

FAQ

Perché Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli litigano spesso ad Amici?

Il contrasto nasce da divergenze di metodo e da vecchie tensioni legate alle critiche di Pettinelli a LDA nell’edizione 2021 del programma.

Cosa ha detto esattamente Gigi D’Alessio durante l’ultima puntata?

D’Alessio ha difeso l’allievo Riccardo dichiarando: “Un vincente trova sempre una strada, un perdente sempre una scusa”, frase che ha inasprito il confronto.

Qual è stata la replica di Anna Pettinelli alle parole di D’Alessio?

Pettinelli ha risposto: “Vediamo questa strada dove va a finire”, accusando D’Alessio di usare frasi fatte per ottenere applausi dal pubblico.

Il passato di LDA influisce ancora sui giudizi ad Amici?

Sì, secondo molti telespettatori le dure critiche rivolte a LDA nel 2021 condizionano ancora oggi il rapporto tra Pettinelli e D’Alessio.

Qual è la fonte delle informazioni su questo scontro ad Amici?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.