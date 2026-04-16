Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gemma Galgani respinta da Antonio crolla in studio a Uomini e Donne

Uomini e Donne, puntata del 16 aprile: scontro e lacrime in studio

Nella puntata di oggi, giovedì 16 aprile 2026, di Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi dagli studi Mediaset di Roma, il parterre over è stato scosso da rotture, confronti serrati e momenti di forte emotività.

Al centro della scena la dama torinese Gemma Galgani, divisa tra Silvano e Antonio, e la veneta Sabrina Zago, reduce dalla fine della relazione con Davide e da un tentativo fallito di ripartire con Francesco.

Davanti agli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, lo studio ha assistito a un duro colpo per Gemma: la dichiarazione di Antonio di non essere attratto fisicamente da lei, che ha provocato la commozione finale della dama e nuove riflessioni sulla dinamica delle relazioni nel programma.

In sintesi:

Sabrina Zago chiude con Davide e rifiuta di proseguire con Francesco.

chiude con Davide e rifiuta di proseguire con Francesco. Gemma Galgani non ricambia l’interesse di Silvano e punta ancora su Antonio.

non ricambia l’interesse di Silvano e punta ancora su Antonio. Antonio chiede il numero ad Anna e ammette di non essere attratto da Gemma.

chiede il numero ad Anna e ammette di non essere attratto da Gemma. Tinì Cansino rimprovera Gemma, che scoppia in lacrime a fine puntata.

Rotture, triangoli e scontri: cosa è successo davvero in studio

La puntata si è aperta con Sabrina Zago al centro dello studio per chiarire la fine della frequentazione con Davide, che ha scelto di interrompere il rapporto.

La dama ha cercato di rimettersi in gioco accettando di conoscere Francesco, sceso appositamente per lei, ma il tentativo si è arenato subito: nonostante l’interesse del cavaliere, Sabrina ha dichiarato di non provare un reale trasporto e ha deciso di non proseguire, preferendo prendersi tempo per elaborare la delusione.

Successivamente l’attenzione si è spostata su Gemma Galgani e sulla sua uscita con Silvano. Il cavaliere si è presentato con un cesto di mele, gesto galante e simbolico, che però non ha scalfito il cuore della dama torinese.

Gemma ha ribadito di sentirsi ancora coinvolta da Antonio, nonostante i segnali contrari. Dopo l’esterna con lei, il cavaliere ha infatti chiesto il numero di telefono ad Anna, innescando la reazione immediata di Gemma e le critiche di Cinzia Paolini, convinta che Antonio stia solo sfruttando l’esposizione televisiva senza reale interesse sentimentale.

L’ammissione di Antonio, le lacrime di Gemma e gli avvertimenti di Tinì

Nel momento più teso della puntata, Gianni Sperti ha incalzato direttamente Antonio, chiedendogli se fosse davvero attratto, anche esteticamente, da Gemma Galgani.

La risposta del cavaliere è stata secca e inequivocabile: “no”. Una verità frontale che ha gelato lo studio, confermando la disparità di coinvolgimento tra i due e aprendo un nuovo fronte di discussione sul modo in cui vengono gestite aspettative e sentimenti nel parterre over.

Di fronte alla determinazione con cui Gemma ha continuato a voler proseguire la conoscenza, Tinì Cansino l’ha rimproverata con fermezza, accusandola di cadere in uno schema ripetitivo e di illudersi nonostante i segnali evidenti di disinteresse.

La puntata si è chiusa con le lacrime di Gemma, costretta a prendere atto pubblicamente del mancato interesse di Antonio, mentre il pubblico e gli opinionisti si interrogano ancora una volta sulla capacità dei protagonisti di tutelare la propria autostima all’interno del programma.

FAQ

Chi sono i protagonisti principali della puntata del 16 aprile 2026?

La puntata ruota soprattutto attorno a Gemma Galgani, Sabrina Zago, i cavalieri Antonio, Silvano, Francesco e l’ex frequentante Davide.

Cosa è successo tra Sabrina Zago e Davide a Uomini e Donne?

La relazione tra Sabrina Zago e Davide si è chiusa perché lui ha deciso di interrompere la frequentazione, lasciando Sabrina delusa.

Perché Gemma Galgani ha pianto alla fine della puntata?

Gemma si è commossa quando Antonio ha ammesso apertamente di non essere attratto esteticamente da lei, sancendo il mancato interesse.

Qual è stato il ruolo di Tinì Cansino nel confronto con Gemma?

Tinì Cansino ha rimproverato Gemma, sottolineando come si illuda spesso ignorando segnali chiari di scarso coinvolgimento.

Da dove provengono le informazioni utilizzate per questo articolo?

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