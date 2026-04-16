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Un Posto al Sole anticipazioni, Raffaele in crisi mentre Vanni conquista Ornella

Un Posto al Sole anticipazioni, Raffaele in crisi mentre Vanni conquista Ornella

Un Posto al Sole del 17 aprile 2026: matrimoni in crisi e scelte dure

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 aprile 2026 alle 20.50 su Rai3, le relazioni di Palazzo Palladini affrontano un passaggio decisivo. Raffaele Giordano rischia di incrinare definitivamente il matrimonio con Ornella Bruni, minato dal lavoro e dalla presenza ingombrante di Vanni.
Parallelamente, Serena Cirillo si trova davanti a una scelta dolorosa dopo il confronto con Maurizio Imperiali, che sembra custodire un segreto potenzialmente devastante per le sorelle gemelle.

Intanto Nunzio Cammarota, in disaccordo con Rossella sulla convivenza, vivrà una notte difficile in casa Silvia e Michele, notte destinata a pesare sulle decisioni future della coppia.

In sintesi:

  • Raffaele tenta di salvare il matrimonio con Ornella, insidiato da lavoro e da Vanni.
  • Serena deve scegliere come gestire il ritorno di Maurizio Imperiali.
  • Nunzio e Rossella litigano sulla casa: lui vuole La Terrazza, lei no.
  • La “notte da incubo” di Nunzio potrebbe cambiare il destino della coppia.

Crisi Raffaele-Ornella e il ruolo di Vanni, Serena stretta tra le sorelle

La crisi matrimoniale tra Raffaele e Ornella è tutt’altro che superata. La dottoressa Bruni non tollera più che il marito anteponga l’attività di portiere al loro equilibrio familiare, percependo ogni sua scelta come un’ulteriore distanza affettiva.
Raffaele proverà a ricalibrare i propri impegni per salvaguardare il rapporto, ma dovrà fare i conti con un nuovo elemento destabilizzante: Vanni, compagno di corso di Ornella.

L’uomo, da tempo affascinato dall’ex primario, appare deciso ad avvicinarsi a Ornella, approfittando delle crepe nel matrimonio Giordano-Bruni e rendendo più complesso il percorso di riconciliazione.

Su un altro fronte, il confronto con Maurizio Imperiali ha lasciato Serena profondamente turbata. La Cirillo percepisce che l’uomo nasconde un segreto in grado di travolgere le gemelle Manuela e Micaela, e forse anche lei stessa.

Serena dovrà decidere se informare subito le sorelle della presenza del padre in città e al matrimonio di Manuela, oppure chiudere ogni spiraglio, allontanando Maurizio per proteggere, ancora una volta, la fragile stabilità familiare.

Nunzio, una notte decisiva e i possibili nuovi equilibri

La tensione tra Nunzio e Rossella cresce attorno a un tema pratico ma simbolico: dove vivere. Cammarota vorrebbe trasferirsi alla Terrazza su proposta di Giulia, in un contesto meno “controllato” e più vicino alla propria indipendenza.
Rossella, invece, si sente al sicuro nella casa dei genitori, con il sostegno costante di Silvia e Michele, e non percepisce come invasivo l’ambiente familiare.

Costretto a restare suo malgrado a casa dei suoceri, Nunzio vivrà una notte da incubo, segnata da nervosismo e frustrazione. Questa esperienza potrebbe spingerlo a riconsiderare le proprie posizioni o, al contrario, portarlo verso una decisione drastica sulla relazione con Rossella, con possibili ripercussioni sull’intero equilibrio di Palazzo Palladini.

FAQ

Cosa succede a Raffaele e Ornella il 17 aprile 2026?

La puntata mostra la crisi tra Raffaele e Ornella aggravarsi, complice il lavoro di lui e l’intromissione di Vanni, deciso ad avvicinarsi alla Bruni.

Perché Serena è costretta a una decisione difficile?

Serena comprende che Maurizio Imperiali nasconde un segreto pesante e deve scegliere se rivelare tutto alle gemelle Manuela e Micaela oppure proteggerle.

Per quale motivo Nunzio vuole trasferirsi alla Terrazza?

Nunzio desidera vivere alla Terrazza per sentirsi più libero, lontano dal controllo indiretto di Silvia e Michele, cercando maggiore autonomia quotidiana.

Quando va in onda Un Posto al Sole su Rai3?

Un Posto al Sole va in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle ore 20.50, con episodi inediti in fascia preserale.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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