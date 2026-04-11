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Verissimo anticipazioni e ospiti esclusivi del weekend con Silvia Toffanin

Verissimo anticipazioni e ospiti esclusivi del weekend con Silvia Toffanin

Verissimo 11 e 12 aprile 2026: ospiti, temi e perché contano

Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 torna su Canale 5, dalle ore 16.30, il talk Verissimo condotto da Silvia Toffanin. In studio sfilano protagonisti della fiction italiana, volti storici della musica e personaggi legati all’attualità giudiziaria. Le puntate si concentrano sul ritorno de I Cesaroni – Il ritorno, su nuove genitorialità vip e su storie personali di forte impatto emotivo. Le interviste mirano a raccontare non solo la carriera, ma anche i passaggi cruciali di vita privata, intercettando sia il pubblico affezionato al rotocalco sia chi segue i casi di cronaca che hanno segnato l’opinione pubblica italiana.

In sintesi:

  • Lucia Ocone e Claudio Amendola anticipano il ritorno de I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5.
  • Delia Duran e Alex Belli raccontano la nascita del figlio Gabriel e il nuovo equilibrio familiare.
  • Da Amici a Verissimo: spazio ai percorsi di Valentina e Plasma dopo l’eliminazione dal serale.
  • Caso Pierina Paganelli: parla la nuora Manuela Bianchi, legata all’indagato Louis Dassilva.

Ospiti, temi e collegamenti tra le due puntate del weekend

La puntata di sabato 11 aprile 2026 apre con Lucia Ocone, tra i volti chiave de I Cesaroni – Il ritorno, in onda dal 13 aprile in prima serata su Canale 5. L’attrice offre anticipazioni sulla nuova stagione e sul rilancio della storica serie familiare.

A seguire, riflettori su Delia Duran e Alex Belli, da sempre al centro del gossip televisivo, ora impegnati a raccontare la recente nascita del figlio Gabriel e la trasformazione del loro rapporto di coppia.

Spazio anche al talent: a Verissimo arrivano Valentina e Plasma, ultimi eliminati dal serale di Amici di Maria De Filippi, per analizzare percorso, critiche e prospettive discografiche dopo l’uscita dal programma.

Completano il sabato il racconto personale di Stefania Orlando e l’intervista alla Iena Stefano Corti, incentrata su carriera televisiva e vita privata.

Domenica 12 aprile 2026 il filo conduttore resta il ritorno de I Cesaroni, con l’arrivo in studio di Claudio Amendola, volto simbolo della serie. L’attore ripercorre l’impatto del cult anni Duemila e il significato di riportarlo in tv oggi.

In scaletta anche una lunga conversazione con Cristiano Malgioglio, chiamato a ripercorrere una carriera trasversale tra autorialità musicale, televisione e costume italiano.

Il fronte più privato riguarda Raffaella Fico, che condivide un momento definito “molto delicato” della sua vita, e l’ultima eliminata dal Grande Fratello Vip, Ibiza Altea, che porta a Verissimo il racconto del post-reality.

Chiusura ad alta tensione con Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023: la donna espone la propria versione su una vicenda giudiziaria che la coinvolge anche per la relazione con Louis Dassilva, unico indagato.

Perché questo weekend di Verissimo pesa su palinsesto e opinione pubblica

Il doppio appuntamento di Verissimo consolida la centralità del programma nel pomeriggio di Canale 5, unendo promozione di fiction di punta e approfondimento di casi di cronaca complessi. L’aggancio tra I Cesaroni – Il ritorno, storie di spettacolo e vicende giudiziarie come il caso Pierina Paganelli conferma la strategia Mediaset di usare il talk di Silvia Toffanin come hub narrativo del weekend. Le interviste in scaletta, mischiando tv generalista, talent e reality, fotografano i nuovi equilibri dell’intrattenimento italiano e anticipano temi destinati a restare al centro di dibattito social e televisivo nelle prossime settimane.

FAQ

Quando vanno in onda le puntate di Verissimo dell’11 e 12 aprile 2026?

Le puntate di Verissimo vanno in onda sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 16.30 su Canale 5.

Chi sono gli ospiti principali di Verissimo sabato 11 aprile 2026?

Sabato 11 aprile 2026 gli ospiti centrali sono Lucia Ocone, la coppia Delia DuranAlex Belli, Valentina, Plasma, Stefania Orlando e Stefano Corti.

Quali volti saranno in studio a Verissimo domenica 12 aprile 2026?

Domenica arrivano a Verissimo: Claudio Amendola, Cristiano Malgioglio, Raffaella Fico, Ibiza Altea e Manuela Bianchi, legata al caso Pierina Paganelli.

Quando andrà in onda I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5?

I Cesaroni – Il ritorno debutta in prima serata su Canale 5 il 13 aprile 2026. Le anticipazioni saranno al centro di Verissimo.

Qual è la fonte delle informazioni su Verissimo e sugli ospiti?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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