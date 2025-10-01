FRITZ! lancia il nuovo shop online per offerte esclusive e prodotti innovativi

apertura del nuovo shop online FRITZ!

FRITZ!, il noto marchio berlinese specializzato in soluzioni di connettività, ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo shop online a partire dal 1° ottobre 2025, accessibile tramite https://fritz.com/it-it/. Questa implementazione consente ai clienti di acquistare direttamente dai cataloghi digitali, semplificando il processo d’acquisto e rispondendo a una richiesta frequente degli utenti. Il portale è strutturato per offrire una navigazione intuitiva e una vasta selezione di prodotti, garantendo un’esperienza d’acquisto sicura e immediata. L’apertura dello shop online rappresenta un passo strategico per avvicinare il brand ai consumatori, eliminando intermediari e favorendo un contatto diretto con il cliente finale.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

vantaggi per i clienti e servizio completo

Acquistare direttamente dal nuovo shop online FRITZ! offre ai clienti numerosi vantaggi, a partire dalla possibilità di scegliere agevolmente tra l’intera gamma di prodotti disponibili, con informazioni dettagliate e aggiornate. Il servizio clienti resta un pilastro fondamentale: è garantita assistenza telefonica specializzata per supportare l’utente in ogni fase, dalla selezione del prodotto alla configurazione e troubleshooting post-vendita. La spedizione è rapida e puntuale, mentre le procedure di reso sono semplici e trasparenti, assicurando fiducia e sicurezza all’acquirente.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Inoltre, l’accesso alla Banca Dati Informativa sul sito offre un valore aggiunto, con guide e consigli pratici disponibili 24 ore su 24, facilitando così l’uso ottimale dei dispositivi FRITZ!. Questo approccio integrato consente ai clienti di avvalersi di un servizio completo e coordinato, simile a quello tradizionalmente offerto dai rivenditori fisici, ma con l’efficienza e la comodità tipiche della piattaforma digitale.

strategia di espansione nei mercati europei

FRITZ! mira a consolidare la propria posizione nei principali mercati europei attraverso il lancio dello shop online, estendendo la disponibilità dei suoi prodotti a un pubblico più ampio e diversificato. La piattaforma è attiva in Germania, Austria, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia e Spagna, territori selezionati per la loro rilevanza strategica e per il potenziale di crescita nel settore della connettività domestica e smart home.

Questa espansione digitale rientra in una strategia ben definita che punta a rafforzare la presenza del marchio nel mercato europeo, facilitando l’accesso diretto e immediato ai prodotti FRITZ! e consolidando il rapporto con la clientela attraverso un’offerta di servizi integrati e personalizzati. Il progetto testimonia l’impegno dell’azienda nell’innovazione e nella crescita sostenibile, valorizzando un modello di business che unisce tecnologia, qualità e un’esperienza cliente superiore.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 