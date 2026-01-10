Fringe benefit auto diesel, nuove regole e valori che cambiano tutto: quanto risparmi davvero?

Regole 2026 e riferimenti normativi

Fringe benefit auto diesel 2026: la disciplina resta ancorata all’art. 51 TUIR e alle Tabelle ACI 2026 pubblicate in Gazzetta Ufficiale a fine dicembre 2025, riferimento ufficiale per il valore imponibile dei veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo. Le tabelle ACI determinano il costo chilometrico d’esercizio, base per il calcolo del benefit tassabile come reddito di lavoro dipendente, con effetti anche contributivi.

Il benefit non è un rimborso spese, ma una quota di retribuzione in natura, imputata sulla base di criteri convenzionali uguali per tutti, indipendenti dai chilometri reali percorsi. La regola si applica a veicoli diesel in produzione e fuori produzione, includendo voci come carburante, manutenzione, assicurazione e ammortamento.

Per il 2026, ai diesel — al pari di benzina, GPL e ibride non plug-in — si applica la percentuale del 50% sul valore convenzionale annuo determinato dalle Tabelle ACI, da utilizzare per le assegnazioni effettuate nel 2026 e, se previsto contrattualmente, per l’aggiornamento annuale dei veicoli già in uso. In mancanza di clausola di aggiornamento, rimane il valore calcolato al momento dell’assegnazione iniziale.

Calcolo del valore imponibile per le auto diesel

Il valore imponibile dei veicoli diesel nel 2026 si determina applicando la formula convenzionale: costo chilometrico ACI × 15.000 km × 50%. La percorrenza di 15.000 km è fissa e non dipende dall’uso effettivo del dipendente, mentre la percentuale del 50% è la quota standard prevista per i veicoli non elettrici e non plug-in.

Il costo chilometrico deriva dalle Tabelle ACI 2026, aggiornate con i prezzi medi di carburante, manutenzione, assicurazione e ammortamento per ciascun modello, inclusi quelli fuori produzione. Il risultato è l’importo annuo che concorre a IRPEF e contributi previdenziali.

Operativamente: si identifica il modello nelle tabelle, si rileva il costo €/km, si moltiplica per 15.000 e si applica il 50%. Il valore così calcolato va ripartito mensilmente in busta paga pro quota, salvo assegnazioni infrannuali con riproporzionamento temporale.

Esempio sintetico: se il costo chilometrico ACI di un’auto diesel è 0,80 €/km, il benefit annuo è 0,80 × 15.000 × 50% = 6.000 €. In caso di assegnazione da luglio, si imputano 6/12 del valore.

Le aziende devono verificare eventuali aggiornamenti contrattuali: se previsto l’adeguamento annuale, si applicano i valori ACI 2026; in assenza, resta valido il valore dell’anno di assegnazione.

Variazioni dei valori e impatto in busta paga

Le oscillazioni del fringe benefit per le auto diesel nel 2026 dipendono dal costo chilometrico ACI, diverso per categoria, cilindrata e allestimento. I modelli d’ingresso mostrano valori annui poco sopra i 2.400 €, mentre le vetture premium e ad alte prestazioni possono superare i 25.000 € annui.

In pratica, citycar e compatte generano oneri fiscali contenuti; berline e SUV di fascia media incidono in misura intermedia; supercar e SUV di lusso determinano il carico più elevato per il dipendente. La ripartizione in busta paga avviene pro quota mensile, con eventuale riproporzionamento se l’assegnazione è infrannuale.

Esempi indicativi da Tabelle ACI 2026: una Suzuki Celerio 1.0 Dualjet produce circa 2.406 € annui; una Volkswagen Golf 2.0 TDI 5.800 €; una BMW 320d 7.200 €; una Audi Q5 2.0 TDI 9.600 €; una Lamborghini Aventador S Roadster 27.923 €. Questi importi concorrono a IRPEF e contributi, senza relazione ai chilometri reali.

La presenza di clausole contrattuali di aggiornamento comporta l’adeguamento automatico ai valori ACI 2026; in assenza, resta il valore dell’anno di prima assegnazione. Employer e dipendente devono verificare il modello esatto in tabella per evitare scostamenti.

FAQ

Qual è la base normativa del fringe benefit auto diesel 2026? Art. 51 TUIR e Tabelle ACI 2026 pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Come si calcola il valore imponibile? Costo chilometrico ACI × 15.000 km × 50%, con riparto mensile in busta paga.

I chilometri effettivi incidono sul calcolo? No, si usa una percorrenza convenzionale di 15.000 km.

I valori variano tra i modelli diesel? Sì, in base a categoria, potenza e allestimento; ampie differenze tra citycar e vetture di lusso.

Cosa succede se l’assegnazione inizia a metà anno? Il valore si riproporziona per i mesi di utilizzo effettivo.

Quando si aggiornano i valori in uso? Se il contratto prevede l’adeguamento, si applicano i dati ACI 2026; altrimenti vale l’importo dell’anno di assegnazione.