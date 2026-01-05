Intelligenza artificiale, la cortesia costa cara all’ambiente: ecco quanta CO2 consumano grazie e per favore

Impatto ambientale dei messaggi di cortesia

ChatGPT e altri chatbot consumano energia e acqua anche per elaborare un semplice “grazie” o “per favore”. Ogni input richiede calcolo: i server analizzano il contenuto, contestualizzano e generano output, attivando data center energivori e sistemi di raffreddamento. Sam Altman ha ammesso spese in elettricità da “decine di milioni di dollari”, segnalando costi reali legati alla cortesia digitale. Ogni messaggio, per quanto breve, incrementa carico termico e consumi idrici. L’impatto è cumulativo: milioni di interazioni “gentili” generano una domanda significativa di risorse, con ricadute su emissioni e stress idrico dei poli computazionali.

Consumi energetici e idrici dei modelli IA

Stimare l’energia per singolo messaggio è complesso: varia per architettura, ottimizzazione e carico del data center. Modelli più “leggeri” gestiscono richieste semplici riducendo wattora per output, mentre i sistemi avanzati restano più energivori. Oltre ai kWh, pesa l’acqua per il raffreddamento: ogni inferenza aumenta la temperatura e attiva circuiti idrici, con consumi che dipendono da clima, efficienza e fonte energetica. L’elaborazione di un “grazie” non è neutra: l’effetto scala su milioni di query moltiplica energia usata e litri d’acqua, incidendo su emissioni e stress delle infrastrutture.

Ottimizzazione, pubblicità e buone pratiche di cortesia

Per contenere costi e impatto, i provider instradano richieste semplici verso modelli leggeri, riservando i sistemi più potenti a compiti complessi. L’adozione di tecniche di inferenza efficiente e il miglioramento del raffreddamento riducono kWh e consumo d’acqua per risposta. L’integrazione della pubblicità in ChatGPT è valutata per sostenere le spese operative crescenti. Restare cortesi resta utile: uno studio della Waseda University indica che richieste educate e dirette favoriscono risposte più accurate e meno distorte. Buone pratiche: domande concise, contesto essenziale, evitare messaggi ridondanti post-risposta.

