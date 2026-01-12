Francesca Tocca rompe il silenzio su Todaro: la verità sulla misteriosa ragazza presentata ai genitori

Rivelazioni a Verissimo

Francesca Tocca rompe il silenzio a Verissimo, puntata dell’11 gennaio: la ballerina di Amici sostiene che l’ex marito Raimondo Todaro non sia stato single dopo la separazione, contrariamente a quanto dichiarato dal coreografo. Sottolinea di aver sempre evitato i dettagli, ma ora chiede rispetto e chiarezza. Accenna a motivi concreti dietro la sua infelicità di coppia, parlando di fiducia tradita più volte.

Nel colloquio con Silvia Toffanin, ribadisce di non aver mai voluto arrivare allo scontro pubblico, ma di esservi stata costretta dai racconti ritenuti incompleti dell’ex. Precisa di non aver mai pensato di lasciare il matrimonio finché non ha scoperto comportamenti che le hanno causato delusione profonda. Dice di essersi “presa tutto” in passato, mentre lui non si sarebbe assunto le proprie responsabilità.

Tocca respinge ogni ipotesi di ritorno di fiamma e si dice serena: svela di aver appreso della frequentazione di Todaro con una ragazza catanese, presentata persino ai genitori, mentre pubblicamente si definiva single. Aggiunge che la decisione di parlare nasce per evitare fraintendimenti e per tutelare la propria reputazione.

Accuse e smentite

Francesca Tocca contesta la narrazione di Raimondo Todaro sulla fine del matrimonio: afferma che l’ex avrebbe “omesso” circostanze rilevanti e che la sua infelicità era legata a ripetute violazioni della fiducia. Sostiene che Todaro non avrebbe “fatto il massimo”, come dichiarato, e che avrebbe usato la formula “non era felice” per eludere responsabilità.

La ballerina precisa di non voler entrare nei dettagli dei presunti tradimenti, ma rivendica il diritto a ristabilire i fatti per rispetto di sé e della propria immagine. Conferma di aver avuto una relazione con Valentin Alexandru solo nel periodo di separazione, ammettendo l’errore di tempistiche ma negando qualsiasi sovrapposizione con il matrimonio.

Smentisce seccamente ogni coinvolgimento con Baby Gang: definisce il rapporto esclusivamente professionale, rimarcando che l’artista è sempre stato rispettoso e distante dal suo “tipo”. Ribadisce che il bersaglio dei gossip era sbagliato e che non intende più tacere di fronte a versioni considerate parziali.

Accusa l’ex di aver frequentato una ragazza di Catania mentre in pubblico si proclamava single, aggiungendo che la giovane sarebbe stata presentata ai genitori. Sostiene di aver chiesto chiarimenti a più riprese, ricevendo però solo ammissioni parziali. Indica in queste scoperte la causa principale della rottura definitiva e della fine della fiducia coniugale.

Nuovi equilibri familiari

Oggi tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro prevale una gestione strettamente funzionale: comunicano solo per la figlia, senza confidenze né margini per riavvicinamenti. La danzatrice parla di rabbia superata ma di sentimento in esaurimento, segnando una fase di distacco definitivo sul piano personale.

Ricostruisce gli ultimi mesi da separati: entrambi a Roma, mentre lui avrebbe coltivato una relazione a Catania. Dice di aver chiesto spiegazioni più volte e di aver ricevuto solo ammissioni parziali, fino alla scoperta della presentazione della ragazza ai genitori. Questo, racconta, ha prodotto l’ultimo strappo.

Tocca rivendica una linea di condotta diversa: la relazione con Valentin Alexandru sarebbe avvenuta solo durante la prima separazione e mai introdotta in ambito familiare. Sottolinea che oggi la priorità è tutelare l’equilibrio della figlia e la propria serenità, senza nuovi legami e lontano dal gossip.

FAQ