De André incanta Torino: imperdibile omaggio a Faber in Piazzetta Reale, emozioni e musica senza tempo

De André incanta Torino: imperdibile omaggio a Faber in Piazzetta Reale, emozioni e musica senza tempo

Dettagli dell’evento

Torino ospita la “Cantata per De André” domenica 11 gennaio 2026 in Piazzetta Reale, dalle 19:00 alle 23:30. Ingresso gratuito, accesso libero e atmosfera rigorosamente acustica: voci, chitarre e strumenti non amplificati per omaggiare l’opera del cantautore genovese.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’iniziativa, nata come raduno spontaneo, torna nel cuore della città sabauda nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Faber, con un format essenziale e partecipato che valorizza coralità, poesia e memoria collettiva.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il contesto urbano, a due passi da Palazzo Reale, garantisce visibilità e fruizione ampia; gli organizzatori ribadiscono l’invito al rispetto dello spazio pubblico e alla restituzione della piazza pulita al termine della serata.

Partecipazione e scaletta

La serata è aperta a chiunque: musicisti, coristi spontanei e semplici appassionati possono unirsi con voce e strumenti acustici, senza necessità di iscrizione preventiva.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

È sufficiente presentarsi in Piazzetta Reale con chitarre, percussioni leggere o strumenti a fiato non amplificati, rispettando i volumi per garantire l’ascolto collettivo.

L’impostazione resta corale: i brani vengono avviati da piccoli gruppi, con ingresso libero dei partecipanti.

Il canovaccio della scaletta attinge ai classici di Fabrizio De André: “Bocca di Rosa”, “Don Raffaè”, “Volta la carta”, “La guerra di Piero”, alternati a pezzi scelti sul posto in base alla partecipazione.

Le tonalità vengono concordate in tempo reale, privilegiando arrangiamenti essenziali e tempi condivisi per facilitare l’esecuzione.

È incoraggiata la condivisione di testi e accordi su supporti cartacei o tramite smartphone per favorire l’unità del coro.

Gli organizzatori invitano a non utilizzare amplificazione, basi registrate o batteria completa, mantenendo lo spirito acustico e inclusivo dell’evento.

In prossimità delle 22:00 si invita a preparare l’esecuzione collettiva del brano comune nazionale, con breve richiamo di prova sul giro armonico.

Al termine, si chiede collaborazione per lasciare l’area pulita, conferendo correttamente i rifiuti.

Momento condiviso nazionale

Alle 22:00 scatterà l’esecuzione simultanea de “Il Pescatore”, coordinata con le altre piazze italiane che aderiscono alla Cantata.

Il riferimento armonico sarà l’arrangiamento acustico in tonalità accessibile ai cori spontanei, con attacco su indicazione del gruppo guida.

Si richiede silenzio nei secondi precedenti per allineare il conteggio e garantire uniformità d’insieme.

Il brano verrà eseguito integralmente senza pause, mantenendo tempo moderato e dinamiche contenute per valorizzare il canto collettivo.

I chitarristi sono invitati a utilizzare pennate leggere; percussioni solo leggere per non coprire le voci.

Chi non suona può contribuire con il coro sui ritornelli, seguendo la linea melodica principale.

Terminato il pezzo, è previsto un breve applauso e il ritorno alla scaletta libera, evitando jam prolungate nell’area centrale.

Eventuali riprese video o dirette social devono rispettare la privacy dei presenti e non intralciare i passaggi di sicurezza.

Gli organizzatori raccomandano di mantenere corridoi liberi e di non ostruire gli accessi, nel rispetto delle indicazioni fornite sul posto.

FAQ

  • Qual è l’orario del momento condiviso? Alle 22:00 precise, con avvio su segnale del gruppo guida.
  • Quale brano viene eseguito in simultanea? “Il Pescatore”, nella versione acustica corale.
  • Serve conoscere accordi e testi? No, sono suggeriti ritornelli e linee semplici; testi e accordi possono essere condivisi tra i partecipanti.
  • È consentita l’amplificazione? No, lo spirito è acustico: niente amplificatori, basi o batteria completa.
  • Si possono fare riprese? Sì, se non invadenti e nel rispetto della privacy e dei percorsi di sicurezza.
  • Come si coordina l’attacco? Con conteggio preliminare e segnale visivo del gruppo guida per sincronizzarsi con le altre piazze.
  • Qual è la fonte giornalistica dell’evento? Informazioni riprese dall’annuncio pubblico dell’organizzazione locale e pagine social ufficiali dell’evento, citate come fonte.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com