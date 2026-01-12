De André incanta Torino: imperdibile omaggio a Faber in Piazzetta Reale, emozioni e musica senza tempo

Dettagli dell’evento

Torino ospita la “Cantata per De André” domenica 11 gennaio 2026 in Piazzetta Reale, dalle 19:00 alle 23:30. Ingresso gratuito, accesso libero e atmosfera rigorosamente acustica: voci, chitarre e strumenti non amplificati per omaggiare l’opera del cantautore genovese.

L’iniziativa, nata come raduno spontaneo, torna nel cuore della città sabauda nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Faber, con un format essenziale e partecipato che valorizza coralità, poesia e memoria collettiva.

Il contesto urbano, a due passi da Palazzo Reale, garantisce visibilità e fruizione ampia; gli organizzatori ribadiscono l’invito al rispetto dello spazio pubblico e alla restituzione della piazza pulita al termine della serata.

Partecipazione e scaletta

La serata è aperta a chiunque: musicisti, coristi spontanei e semplici appassionati possono unirsi con voce e strumenti acustici, senza necessità di iscrizione preventiva.

È sufficiente presentarsi in Piazzetta Reale con chitarre, percussioni leggere o strumenti a fiato non amplificati, rispettando i volumi per garantire l’ascolto collettivo.

L’impostazione resta corale: i brani vengono avviati da piccoli gruppi, con ingresso libero dei partecipanti.

Il canovaccio della scaletta attinge ai classici di Fabrizio De André: “Bocca di Rosa”, “Don Raffaè”, “Volta la carta”, “La guerra di Piero”, alternati a pezzi scelti sul posto in base alla partecipazione.

Le tonalità vengono concordate in tempo reale, privilegiando arrangiamenti essenziali e tempi condivisi per facilitare l’esecuzione.

È incoraggiata la condivisione di testi e accordi su supporti cartacei o tramite smartphone per favorire l’unità del coro.

Gli organizzatori invitano a non utilizzare amplificazione, basi registrate o batteria completa, mantenendo lo spirito acustico e inclusivo dell’evento.

In prossimità delle 22:00 si invita a preparare l’esecuzione collettiva del brano comune nazionale, con breve richiamo di prova sul giro armonico.

Al termine, si chiede collaborazione per lasciare l’area pulita, conferendo correttamente i rifiuti.

Momento condiviso nazionale

Alle 22:00 scatterà l’esecuzione simultanea de “Il Pescatore”, coordinata con le altre piazze italiane che aderiscono alla Cantata.

Il riferimento armonico sarà l’arrangiamento acustico in tonalità accessibile ai cori spontanei, con attacco su indicazione del gruppo guida.

Si richiede silenzio nei secondi precedenti per allineare il conteggio e garantire uniformità d’insieme.

Il brano verrà eseguito integralmente senza pause, mantenendo tempo moderato e dinamiche contenute per valorizzare il canto collettivo.

I chitarristi sono invitati a utilizzare pennate leggere; percussioni solo leggere per non coprire le voci.

Chi non suona può contribuire con il coro sui ritornelli, seguendo la linea melodica principale.

Terminato il pezzo, è previsto un breve applauso e il ritorno alla scaletta libera, evitando jam prolungate nell’area centrale.

Eventuali riprese video o dirette social devono rispettare la privacy dei presenti e non intralciare i passaggi di sicurezza.

Gli organizzatori raccomandano di mantenere corridoi liberi e di non ostruire gli accessi, nel rispetto delle indicazioni fornite sul posto.

FAQ