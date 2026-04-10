Home / SPETTACOLI & CINEMA / Avvocato Ligas domina su Sky e NOW e punta alla seconda stagione

Avvocato Ligas, perché il legal drama di Sky è già un caso industriale

Chi: la serie Avvocato Ligas, con protagonista Luca Argentero, prodotta da Sky Italia e disponibile su NOW. Cosa: un legal drama originale che, con soli sei episodi, ha centrato risultati d’ascolto da record, entrando nel podio delle nuove serie Sky Original più viste dal 2021. Dove: l’azione narrativa è ambientata nel Tribunale di Milano, mentre la distribuzione è in esclusiva sulle piattaforme Sky e NOW. Quando: la misurazione dei risultati copre i primi 7 e 28 giorni dalla messa in onda del debutto. Perché: la combinazione fra star power di Argentero, serialità breve, forte identità di genere e strategia multipiattaforma rende altamente probabile il rinnovo per una seconda stagione, confermando il titolo come nuovo asset strategico dell’offerta fiction di Sky.

In sintesi:

Oltre 1,5 milioni di spettatori medi per il primo episodio in 28 giorni

Tutti i sei episodi oltre il milione di spettatori nei primi sette giorni

Completion rate record al 97% e permanenza al 67% sull’intera stagione

Avvocato Ligas terza nuova serie Sky Original più vista dal 2021

I numeri che spiegano il fenomeno Avvocato Ligas su Sky e NOW

Ciascuno dei sei episodi di Avvocato Ligas, disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ha superato il milione di spettatori medi nei primi sette giorni, soglia che certifica un esordio sopra le attese per un legal drama italiano.

Il dato più rilevante per gli addetti ai lavori è però il completion rate al 97%: quasi tutti gli utenti che iniziano la serie arrivano fino al finale, un indice di engagement rarissimo nel mercato seriale.

Altro parametro-chiave è la permanenza al 67%, che misura la tenuta del pubblico dalla premiere all’ultimo episodio, segnale di fidelizzazione robusta sul personaggio di Lorenzo Ligas.

Il primo episodio ha raggiunto 1,5 milioni di spettatori medi a 28 giorni, con una crescita del +41% tra la finestra 7 e 28 giorni: una dinamica tipica dei prodotti che si consolidano con il passaparola e il consumo on demand.

Questi risultati collocano Avvocato Ligas come terza nuova serie Sky Original più vista dal 2021, rafforzata da 361mila interazioni social e 13,5 milioni di video views.

La centralità del protagonista – una vera “rockstar” del foro milanese, penalista di talento e vita privata turbolenta, cacciato dal prestigioso studio e rilanciato dai casi più complessi – costruisce un arco narrativo ideale per ulteriori stagioni.

Prospettive della serie e impatto sul mercato della fiction italiana

Il profilo industriale di Avvocato Ligas rende il rinnovo per una stagione 2 più che probabile, considerata la combinazione di ascolti, fidelizzazione e forte risposta social.

Per Sky Italia, il titolo diventa un tassello strategico nel presidio del legal drama, segmento ancora poco sfruttato nella fiction nazionale rispetto a crime e comedy.

In prospettiva, il personaggio interpretato da Luca Argentero offre ampi margini di sviluppo su casi giudiziari più ambiziosi e intrecci personali più oscuri, con potenziale espansione crossmediale verso nuovi romanzi, spin-off e prodotti digitali dedicati alla “rockstar del Tribunale di Milano”.

FAQ

Quando potrebbe arrivare la seconda stagione di Avvocato Ligas?

È verosimile ipotizzare un ritorno tra fine 2025 e inizio 2026, considerando tempi standard di scrittura, produzione e post-produzione delle serie Sky Original.

Come vedere Avvocato Ligas in streaming in Italia?

È possibile vedere la serie integralmente in streaming sottoscrivendo un abbonamento a NOW, che offre Avvocato Ligas in esclusiva on demand.

Avvocato Ligas è adatta a chi ama i legal drama americani?

Sì, perché integra casi giudiziari ad alta tensione con una forte centralità del protagonista, ricordando modelli anglosassoni ma con ambientazione giudiziaria italiana.

Servono conoscenze giuridiche per seguire la serie Avvocato Ligas?

Sì, ma solo a livello narrativo: la serie semplifica la procedura penale, rendendo accessibili cause, processi e strategie difensive al grande pubblico generalista.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Avvocato Ligas?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.