Fondo pensione complementare Giornalisti: dal 12 al 16 dicembre 2025 appuntamento elettorale. Intervista a Edmondo Rho

Dal 12 al 16 dicembre 2025 è in calendario un appuntamento elettorale per gli oltre 10 mila iscritti al Fondo pensione complementare dei giornalisti

 

Si vota, solo online (con Spid o Cie), per rinnovare il consiglio d’amministrazione e il collegio dei sindaci. Abbiamo intervistato in proposito Edmondo Rho, consigliere d’amministrazione uscente e candidato alle elezioni.

Video tutorial per il voto al Fondo pensione giornalisti 12-16 dicembre 2025

Edmondo, negli ultimi tre anni sei stato il coordinatore della commissione patrimonio del Fondo: in primo luogo, come vanno i vostri investimenti?
“Abbiamo lavorato per configurare un assetto degli investimenti più efficace, oggi tutti i nostri oltre 10 mila iscritti hanno rendimenti positivi: le perdite del  2022 (anno orribile per tutti i mercati, sia azionari sia obbligazionari) sono state completamente recuperate. Il comparto ‘lungo termine’ è stato trasformato in un azionario adatto in particolare ai giovani giornalisti e negli ultimi mesi abbiamo cambiato i gestori dei comparti ‘breve termine’ e ‘garantito’ con un risparmio di costi. Nel prossimo mandato l’obiettivo è di migliorare ulteriormente i rendimenti”.

Il consiglio d’amministrazione del Fondo giornalisti ha già avviato un progetto di “internalizzazione” delle rendite: spieghi di cosa si tratta?
“Oggi tutti i fondi pensione come il nostro erogano le rendite agli iscritti tramite convenzioni con le compagnie assicurative, che ovviamente da tali rendite guadagnano essendo aziende a fini di lucro: il Fondo giornalisti, creato da FNSI e FiEG, è invece un ente no profit e vogliamo completare il progetto di gestione interna delle rendite, in modo da diventare il primo fondo in Italia a effettuare direttamente l’erogazione, dando in futuro importi maggiori agli iscritti che chiederanno la rendita”.

Il Fondo giornalisti ha recentemente cambiato il service amministrativo, e ora risponde agli iscritti con procedure più semplici e tempi di liquidazione più rapidi: cosa avete ancora in programma per migliorare la gestione?
“Abbiamo una struttura rafforzata in vista del futuro, quando la pensione complementare avrà un ruolo ancora più decisivo. Inoltre vogliamo aumentare l’attività di formazione, assistenza e comunicazione a favore dei giornalisti. E soprattutto vogliamo allargare la platea degli iscritti: la strada è proporre a FNSI e FIEG l’adesione al Fondo per tutti i giornalisti contrattualizzati”.

Chi è Edmondo Rho

Giornalista economico-finanziario, 68 anni, membro uscente del CdA e coordinatore della commissione patrimonio e finanza del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani.

Esperto di pensioni con lunga esperienza nel CdA INPGI (2008-2020) e autore della rubrica “Galassia previdenza” sul sito FNSI, già inviato di Panorama, oggi scrive per diverse testate tra cui Gente, Economy, Investire.

Consigliere FNSI e ALG, in passato fiduciario e membro di CdR in vari giornali dove ha lavorato, offre regolarmente consulenza previdenziale ai colleghi e dice: ”Mi ricandido per dare continuità all’efficace gestione del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani”.

