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Fisco nel mirino i conti correnti senza prelievi spiegati i controlli

Fisco nel mirino i conti correnti senza prelievi spiegati i controlli

Controlli del Fisco sui conti correnti senza prelievi: cosa sapere

L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sui conti correnti degli italiani che non effettuano prelievi o operazioni tracciabili. Il monitoraggio riguarda in particolare lavoratori e pensionati che ricevono redditi su conto ma lasciano il saldo invariato. Accade in tutta Italia, con verifiche attive già oggi e destinate ad aumentare per contrastare evasione fiscale e uso anomalo di contanti. L’assenza di movimenti può far presumere redditi non dichiarati o disponibilità liquide non giustificate. Grazie alla normativa sul controllo dei dati bancari e all’algoritmo VeRa, il Fisco incrocia movimenti, giacenze e dichiarazioni dei redditi, selezionando i profili a maggior rischio di irregolarità.

In sintesi:

  • Mancanza di prelievi e spese tracciabili può far scattare controlli dell’Agenzia delle Entrate.
  • Tutti i dati di conti, depositi e carte confluiscono nella Super Anagrafe dei rapporti finanziari.
  • Algoritmo VeRa incrocia movimenti bancari e dichiarazioni per individuare anomalie fiscali.
  • Il contribuente deve provare con documenti la provenienza lecita dei contanti utilizzati.

Come funziona il controllo dei conti correnti da parte del Fisco

L’articolo 32 della legge 600/1973 autorizza l’Agenzia delle Entrate ad accedere ai dati bancari dei contribuenti senza bisogno di autorizzazioni preventive. Banche e Poste Italiane sono obbligate a trasmettere periodicamente informazioni su conti correnti, depositi e carte. Questi dati alimentano la Super Anagrafe dei conti correnti, che registra saldo, giacenza media annua e totale dei movimenti in entrata e uscita.

Su questa base opera l’algoritmo VeRa (detto anche anonimometro), che confronta flussi finanziari e redditi dichiarati, segnalando scostamenti rilevanti. In passato l’attenzione era concentrata soprattutto su prelievi elevati o frequenti; oggi nel mirino finiscono anche i contribuenti che non prelevano mai, ma dimostrano di poter vivere con contanti non tracciati.

Il sistema si fonda sulla presunzione legale: se un soggetto mantiene il conto invariato pur sostenendo spese ordinarie, il Fisco può ipotizzare la presenza di redditi non dichiarati o liquidità di origine non provata, attivando accertamenti mirati.

Accertamenti, onere della prova e scenari futuri per i contribuenti

Quando un contribuente che non effettua prelievi viene selezionato per controllo, l’Agenzia delle Entrate può convocarlo per chiarire la propria posizione. Davanti all’organo accertatore deve dimostrare che i contanti utilizzati per vivere derivano da fonti lecite: ad esempio donazioni familiari, vincite, risparmi pregressi. La prova deve essere documentale, con data certa e tracciabile.

Il Fisco valuta anche il nucleo familiare: se altri componenti prelevano e sostengono le spese comuni, l’assenza di movimenti sul conto del singolo può risultare coerente. Diverso il caso di chi dichiara redditi modesti ma mostra risparmi eccessivi, versamenti ricorrenti o assenza totale di prelievi a fronte di spese quotidiane. In prospettiva, l’ulteriore affinamento degli algoritmi di rischio e l’espansione dei pagamenti digitali renderanno ancora più difficile giustificare l’uso strutturale del contante non documentato.

FAQ

Perché il Fisco controlla i conti correnti senza prelievi?

Il Fisco controlla perché l’assenza di prelievi, con spese evidenti, può indicare utilizzo di contanti non giustificati e quindi possibili redditi non dichiarati.

Cosa rischia chi non preleva mai dal conto corrente?

Si rischia un accertamento fiscale con presunzione di reddito occulto e la richiesta di imposte, sanzioni e interessi, se non si dimostra l’origine lecita dei contanti.

Come posso dimostrare la provenienza lecita dei contanti?

È necessario esibire documenti con data certa: scritture private registrate, ricevute di donazioni, attestazioni di vincite, contratti o estratti che colleghino reddito e liquidità.

I movimenti del conto corrente richiedono autorizzazioni giudiziarie per essere controllati?

No, l’Agenzia delle Entrate accede ai dati bancari tramite Super Anagrafe in base alla legge 600/1973, senza necessità di preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Quali sono le fonti delle informazioni utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da elaborazione congiunta di notizie e dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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