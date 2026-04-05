Fisco nel mirino i conti correnti senza prelievi spiegati i controlli

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Controlli del Fisco sui conti correnti senza prelievi: cosa sapere

L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sui conti correnti degli italiani che non effettuano prelievi o operazioni tracciabili. Il monitoraggio riguarda in particolare lavoratori e pensionati che ricevono redditi su conto ma lasciano il saldo invariato. Accade in tutta Italia, con verifiche attive già oggi e destinate ad aumentare per contrastare evasione fiscale e uso anomalo di contanti. L’assenza di movimenti può far presumere redditi non dichiarati o disponibilità liquide non giustificate. Grazie alla normativa sul controllo dei dati bancari e all’algoritmo VeRa, il Fisco incrocia movimenti, giacenze e dichiarazioni dei redditi, selezionando i profili a maggior rischio di irregolarità.

In sintesi:

Mancanza di prelievi e spese tracciabili può far scattare controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Tutti i dati di conti, depositi e carte confluiscono nella Super Anagrafe dei rapporti finanziari.

Algoritmo VeRa incrocia movimenti bancari e dichiarazioni per individuare anomalie fiscali.

Il contribuente deve provare con documenti la provenienza lecita dei contanti utilizzati.

Come funziona il controllo dei conti correnti da parte del Fisco

L’articolo 32 della legge 600/1973 autorizza l’Agenzia delle Entrate ad accedere ai dati bancari dei contribuenti senza bisogno di autorizzazioni preventive. Banche e Poste Italiane sono obbligate a trasmettere periodicamente informazioni su conti correnti, depositi e carte. Questi dati alimentano la Super Anagrafe dei conti correnti, che registra saldo, giacenza media annua e totale dei movimenti in entrata e uscita.

Su questa base opera l’algoritmo VeRa (detto anche anonimometro), che confronta flussi finanziari e redditi dichiarati, segnalando scostamenti rilevanti. In passato l’attenzione era concentrata soprattutto su prelievi elevati o frequenti; oggi nel mirino finiscono anche i contribuenti che non prelevano mai, ma dimostrano di poter vivere con contanti non tracciati.

Il sistema si fonda sulla presunzione legale: se un soggetto mantiene il conto invariato pur sostenendo spese ordinarie, il Fisco può ipotizzare la presenza di redditi non dichiarati o liquidità di origine non provata, attivando accertamenti mirati.

Accertamenti, onere della prova e scenari futuri per i contribuenti

Quando un contribuente che non effettua prelievi viene selezionato per controllo, l’Agenzia delle Entrate può convocarlo per chiarire la propria posizione. Davanti all’organo accertatore deve dimostrare che i contanti utilizzati per vivere derivano da fonti lecite: ad esempio donazioni familiari, vincite, risparmi pregressi. La prova deve essere documentale, con data certa e tracciabile.

Il Fisco valuta anche il nucleo familiare: se altri componenti prelevano e sostengono le spese comuni, l’assenza di movimenti sul conto del singolo può risultare coerente. Diverso il caso di chi dichiara redditi modesti ma mostra risparmi eccessivi, versamenti ricorrenti o assenza totale di prelievi a fronte di spese quotidiane. In prospettiva, l’ulteriore affinamento degli algoritmi di rischio e l’espansione dei pagamenti digitali renderanno ancora più difficile giustificare l’uso strutturale del contante non documentato.

FAQ

Perché il Fisco controlla i conti correnti senza prelievi?

Il Fisco controlla perché l’assenza di prelievi, con spese evidenti, può indicare utilizzo di contanti non giustificati e quindi possibili redditi non dichiarati.

Cosa rischia chi non preleva mai dal conto corrente?

Si rischia un accertamento fiscale con presunzione di reddito occulto e la richiesta di imposte, sanzioni e interessi, se non si dimostra l’origine lecita dei contanti.

Come posso dimostrare la provenienza lecita dei contanti?

È necessario esibire documenti con data certa: scritture private registrate, ricevute di donazioni, attestazioni di vincite, contratti o estratti che colleghino reddito e liquidità.

I movimenti del conto corrente richiedono autorizzazioni giudiziarie per essere controllati?

No, l’Agenzia delle Entrate accede ai dati bancari tramite Super Anagrafe in base alla legge 600/1973, senza necessità di preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Quali sono le fonti delle informazioni utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da elaborazione congiunta di notizie e dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.