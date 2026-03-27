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Fiorello chiarisce il caos a La Pennicanza e il pubblico si interroga

Fiorello chiarisce il caos a La Pennicanza e il pubblico si interroga

Fiorello smonta il pasticcio Rai tra repliche, politica e amarcord Arbore

Venerdì 27 marzo, dagli studi di Rai Radio2 e Rai 2, Fiorello e Fabrizio Biggio aprono l’ultima puntata settimanale de La Pennicanza spiegando un clamoroso errore di palinsesto: al posto della replica prevista de La Mattinanza è andata in onda la “replica della replica”.

Con la consueta ironia, lo showman trasforma il disservizio Rai in satira sullo stato del Paese e sui vertici politici dimissionari, passando poi a una carrellata di gag sulla concorrenza televisiva, dalla guerra degli orari tra conduttori ai riferimenti al governo di Giorgia Meloni.

In diretta arrivano anche una telefonata a sorpresa di Renzo Arbore per i 50 anni de L’Altra Domenica e un collegamento con Stash e i The Kolors, oltre al messaggio motivazionale di Gigi Buffon per la Nazionale azzurra in vista del Mondiale.

In sintesi:

  • Errore Rai: in onda la “replica della replica” de La Mattinanza alle 7:10.
  • Fiorello ironizza su politica, dimissioni e caos tv tra conduttori e orari.
  • Telefonata di Renzo Arbore per i 50 anni de L’Altra Domenica.
  • Collegamenti con The Kolors e messaggio di Gigi Buffon per l’Italia.

Dall’errore di palinsesto alla satira politica in diretta Rai

All’inizio della puntata de La Pennicanza, Fiorello chiarisce l’equivoco: *“Stamattina alle 7:10 doveva andare in onda la replica, invece è andata in onda la replica della replica!”*. Colpo di scena che lo showman lega, con sarcasmo, alle dimissioni di Daniela Santanchè, Andrea Delmastro, Maurizio Gasparri e Francesco Bortolozzi, parlando di un Paese allo sbando.

Racconta poi di aver chiamato “tutta la Rai” trovando tutti assonnati: *“Siamo rimasti perplessi, dormivano tutti”*. Il caos televisivo diventa il pretesto per una stoccata agli equilibri interni: *“Milo Infante è sceso da via Teulada e ha rigato la macchina a Bruno Vespa, gli ha scritto ‘Ore 14’”*, trasformando la “guerra degli orari” in parodia di una competizione esasperata per lo spazio in palinsesto.

Lo sguardo si sposta sulla politica nazionale: *“Fossi in Giorgia Meloni mi preoccuperei. Il centrosinistra dice ‘siamo pronti’. Centrodestra, paura… paurina!”*. Gli “Avengers della sinistra” vengono evocati come squadra che spaventa tutti, alleati compresi, in un clima pre-elettorale sempre più acceso.

Arbore, musica, Nazionale: il mix che prepara il ritorno in onda

La puntata cambia registro con la telefonata di Renzo Arbore, che festeggia i 50 anni de L’Altra Domenica. Fiorello lo onora: *“Parlare di Renzo Arbore in radio è come parlare del Papa in Vaticano”*, riconoscendogli un ruolo fondativo nell’intrattenimento italiano e ricordando come quel format fu l’alternativa giovane a Domenica In.

Arbore replica grato: *“Non avrei mai pensato che dopo 50 anni saremmo stati qui a parlarne… lanciammo tantissimi personaggi”*, per poi rilanciare la storica clip delle Sorelle Bandiera in *“Fatti più in là”*. Sul fronte musicale, in collegamento video compaiono Stash e i The Kolors, che presentano il nuovo brano e improvvisano un mash-up improbabile tra Gianni Celeste e Michael Jackson.

Spazio anche al calcio: dopo il successo dell’Italia con l’Irlanda del Nord, Gigi Buffon, capo delegazione azzurra, rilancia: *“Martedì ripetiamo, non si sgarra! Appuntamento irrinunciabile per il Mondiale”*. Fiorello scherza persino sulla possibilità di diventare ministro del Turismo, rivendicando: *“Ho fatto tutti i mestieri del turismo, dal primo gradino fino in cima”*. L’appuntamento con La Pennicanza è fissato a lunedì 30 marzo alle 13.45 su Rai Radio2 e canale 202, mentre La Mattinanza tornerà alle 7.10 su Rai 2 con, si spera, la replica corretta.

FAQ

Cosa è successo alla replica de La Mattinanza su Rai 2?

È andata in onda, per errore di palinsesto, la “replica della replica” prevista alle 7:10, generando disservizio e ironia di Fiorello in diretta.

Quando va in onda La Pennicanza con Fiorello e Biggio?

Va in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

Perché Renzo Arbore è intervenuto a La Pennicanza?

È intervenuto telefonicamente per celebrare i 50 anni de L’Altra Domenica, programma cult che lanciò molti volti dello spettacolo.

Che ruolo ha oggi Gigi Buffon nella Nazionale italiana?

Attualmente è capo delegazione della Nazionale azzurra e supporta lo staff tecnico in vista della qualificazione al Mondiale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Fiorello?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale di contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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