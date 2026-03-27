Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gianluca Grignani cancella i live, svelati i motivi dello stop

Gianluca Grignani ferma il tour per problemi fisici: cosa succede ora

Gianluca Grignani ha annullato i primi concerti del tour Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll, previsti a Castelraimondo, Milano e Roma.

Lo stop, comunicato su Instagram, è dovuto a problemi fisici non gravi ma rilevanti, che richiedono attenzione costante.

La decisione arriva a fine marzo 2026, dopo l’entusiasmo ritrovato al Festival di Sanremo e il quasi tutto esaurito delle date annunciate.

Lo stop è temporaneo: l’artista promette di tornare dal vivo “ancora più forte”, mentre i fan attendono chiarimenti su nuove date e rimborsi.

In sintesi:

Tour Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll sospeso per problemi fisici di Gianluca Grignani .

. Annullate le date di Castelraimondo , Milano e Roma , vicine al tutto esaurito.

, e , vicine al tutto esaurito. Problemi fisici definiti non gravi ma tali da imporre uno stop immediato.

Grignani promette il ritorno sul palco e chiede vicinanza ai fan.

Le date annullate e il messaggio ai fan sui social

Il blocco riguarda i concerti del 23 maggio al Lancio Forum di Castelraimondo (Macerata), del 25 maggio all’Alcatraz di Milano e del 27 maggio all’Atlantico di Roma, tutti parte del tour Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram ufficiale di Gianluca Grignani, accompagnato dall’immagine simbolica di un microfono su un palco vuoto. Nessun video, nessun messaggio spettacolare: solo parole misurate e un rammarico evidente.

“Ero davvero felice di tornare sul palco […] che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme”, scrive il cantautore, sottolineando come la risposta del pubblico avesse portato i live a sfiorare il sold out con largo anticipo.

Rievocando l’energia ritrovata al Festival di Sanremo, Grignani spiega: “Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi”.

La chiusura del messaggio è una promessa: “Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!”.

Cosa può succedere adesso per tour, biglietti e carriera

Lo stop improvviso riapre il tema della fragilità fisica degli artisti in tournée intensiva, ma anche della gestione trasparente del rapporto con il pubblico. Il messaggio diretto di Gianluca Grignani punta sulla fiducia costruita in anni di carriera, ribadendo che la priorità è la salute, condizione imprescindibile per proseguire il “nuovo viaggio” annunciato.

Nei prossimi giorni sono attese comunicazioni operative su rimborsi e riprogrammazione delle date di Castelraimondo, Milano e Roma, fondamentali per non disperdere l’entusiasmo generato dal ritorno live dopo anni di assenza prolungata dal palco.

Per il cantautore, lo stop potrebbe trasformarsi in un momento di ricalibrazione artistica: alla luce dell’accoglienza sanremese e della forte risposta ai biglietti, il rilancio dal vivo rimane centrale, ma dovrà integrarsi con percorsi di cura e prevenzione per garantire continuità alle future attività discografiche e concertistiche.

FAQ

Perché Gianluca Grignani ha annullato i concerti del tour?

Gianluca Grignani ha annullato le date per problemi fisici non gravi ma abbastanza seri da richiedere attenzione costante, rendendo necessario uno stop temporaneo dall’attività live.

Quali date del tour Verde Smeraldo sono state cancellate?

Sono state cancellate le date del 23 maggio a Castelraimondo, del 25 maggio a Milano e del 27 maggio a Roma, tutte già vicine al sold out.

I biglietti dei concerti annullati saranno rimborsati?

Sì, è previsto il rimborso secondo le modalità che verranno comunicate dai circuiti di vendita ufficiali. Occorre conservare biglietti e ricevute originali.

Quando Gianluca Grignani tornerà a esibirsi dal vivo?

Al momento non c’è una nuova calendarizzazione ufficiale, ma l’artista ha dichiarato che tornerà presto e “ancora più forte” sul palco.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia su Gianluca Grignani?

La notizia è stata elaborata a partire da contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.