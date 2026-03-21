Ascolti tv Voice Generation trionfa su Grande Fratello Vip e concorrenti

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Ascolti tv: perché Voice Generation travolge Grande Fratello Vip nel prime time

Nel prime time di ieri, la sfida degli ascolti tv ha visto prevalere nettamente Rai1 con lo show musicale Voice Generation, che ha superato i 3,2 milioni di telespettatori, contro il calo evidente di Grande Fratello Vip su Canale 5.

Il confronto tra intrattenimento familiare e reality di lunga durata si è giocato sulle principali reti generaliste e sui canali di approfondimento, ridisegnando gli equilibri del venerdì sera.

L’analisi dei dati di share, minuto per minuto, evidenzia dove e quando il pubblico ha premiato musica, attualità e crime rispetto al tradizionale reality di Mediaset, spiegando perché il format di Endemol stia vivendo una fase di evidente affaticamento.

In sintesi:

Voice Generation domina su Rai1 con oltre 3,2 milioni e il 23,2% di share.

domina su Rai1 con oltre 3,2 milioni e il 23,2% di share. Grande Fratello Vip si ferma a 1,67 milioni e al 14,3% di share.

si ferma a 1,67 milioni e al 14,3% di share. Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna appaiati, ma con dinamiche diverse.

e appaiati, ma con dinamiche diverse. Crescono Quarto Grado, Speciale TgLa7 e Fratelli di Crozza nelle nicchie di approfondimento.

Voice Generation su Rai1 guida la serata con 3.274.000 telespettatori e il 23,2% di share, in crescita dal 22% fino al 26% nel corso della messa in onda.

Grande Fratello Vip su Canale 5 si ferma a 1.672.000 telespettatori e al 14,3% di share, restando sotto il 15% per gran parte della serata e chiudendo comunque sotto il 20%, segnale di evidente erosione di appeal.

Nell’access prime time, equilibrio assoluto tra Affari Tuoi su Rai1 (4.871.000 spettatori, 24,3%) e La Ruota della Fortuna su Canale 5 (4.838.000 spettatori, 24,4%), con curve che partono in area 20% e chiudono entrambe al 29%, ma con il game di Rai1 costantemente al comando nei minuti chiave.

I numeri del prime time e le tendenze nei diversi target

Sul fronte delle altre reti generaliste, Rai2 con il crime Delitti in paradiso totalizza 703.000 telespettatori e il 3,8% di share, confermandosi proposta stabile ma di nicchia.

Rai3 con il film Il tempo che ci vuole si ferma a 420.000 telespettatori e al 2,4% di share, penalizzato dalla forte concorrenza di intrattenimento e informazione.

Su Italia 1, il blockbuster Wonder Woman raccoglie 890.000 telespettatori e il 5,8% di share, intercettando il pubblico più giovane e maschile.

Rete 4 conferma il proprio posizionamento con l’approfondimento di Quarto grado: 951.000 telespettatori e il 7,6% di share, con curva in crescita in seconda serata fino al 10%, grazie alla fedeltà del pubblico true crime.

Buona performance per LA7 con Otto e mezzo e soprattutto Speciale TgLa7 – Sì o no, che totalizza 879.000 telespettatori e il 5,2% di share, confermando l’attenzione verso l’informazione politica.

Sulla tv digitale, Tv8 con MasterChef Italia 14 ottiene 379.000 telespettatori e il 2,8% di share, mentre il Nove con Fratelli di Crozza raggiunge 1.181.000 telespettatori e il 6,6% di share, risultato di rilievo per una rete non generalista.

Cosa indicano gli ascolti sul futuro del prime time italiano

I dati di ieri confermano il rafforzamento delle serate evento family friendly di Rai1 e la crescente difficoltà dei reality di lunga serialità come Grande Fratello Vip, sempre più esposti a frammentazione e stanchezza del pubblico.

La tenuta di titoli come Quarto grado, Fratelli di Crozza e degli speciali di LA7 segnala uno spostamento strutturale di una parte dell’audience verso informazione, satira politica e crime d’inchiesta.

Per i palinsesti futuri, broadcaster e inserzionisti dovranno quindi puntare su formati più compatti, riconoscibili e ad alta identità editoriale, capaci di generare appuntamento fisso anche nell’ecosistema frammentato di streaming e social.

FAQ

Quanti spettatori ha avuto Voice Generation su Rai1 ieri sera?

Voice Generation ha registrato 3.274.000 telespettatori su Rai1, con uno share medio del 23,2%, in crescita fino al 26% nel corso della serata.

Come sono andati gli ascolti di Grande Fratello Vip su Canale 5?

Grande Fratello Vip si è fermato a 1.672.000 telespettatori, con uno share del 14,3%, restando sotto il 15% per gran parte della messa in onda.

Chi ha vinto la sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota?

I due programmi hanno chiuso entrambi al 29% di share, ma Affari Tuoi ha mantenuto una curva leggermente superiore per tutta la durata.

Quali programmi di approfondimento hanno ottenuto i risultati migliori?

Quarto grado ha raggiunto il 7,6% medio e il 10% in seconda serata, mentre Speciale TgLa7 – Sì o no si è attestato al 5,2%.

Da dove provengono i dati e le informazioni sugli ascolti tv citati?

I dati e le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.