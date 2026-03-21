Home / FINTECH / Farmaci acquistati online, guida pratica per ottenere la detrazione fiscale

Detrazione farmaci online nel 730/2026: cosa cambia per i contribuenti

Nel modello 730/2026 i contribuenti possono portare in detrazione molte spese per l’acquisto di farmaci online, purché acquistati da farmacie e parafarmacie autorizzate dal Ministero della Salute.

Le spese sono detraibili in tutta Italia se rispettano le regole generali sulle spese sanitarie previste dall’articolo 15 del Tuir e se adeguatamente documentate tramite fattura trasmessa all’Agenzia delle Entrate o tramite scontrino parlante.

Il tema è cruciale oggi, perché l’e-commerce sanitario cresce e molti cittadini cercano di capire quali acquisti online danno diritto al beneficio fiscale e a quali condizioni, per pianificare correttamente il proprio risparmio d’imposta nel 2026.

In sintesi:

Farmaci online detraibili solo se acquistati da soggetti autorizzati dal Ministero della Salute.

Valgono le stesse regole fiscali previste per i farmaci acquistati in farmacia fisica.

Necessari fattura telematica o scontrino parlante con codice fiscale e tipologia di prodotto.

Detrazione al 19% oltre la franchigia di 129,11 euro, anche per familiari a carico.

Quali farmaci online sono detraibili e come documentare la spesa

La detrazione farmaci online 2026 è ammessa solo per prodotti che sarebbero detraibili anche in una farmacia fisica.

Restano esclusi, ad esempio, i cosmetici e gli integratori alimentari, che la Risoluzione 256/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate qualifica come prodotti dell’area alimentare, quindi non medicinali.

Rientrano invece tra le spese detraibili i farmaci da banco, i prodotti omeopatici e molti dispositivi medici (come apparecchi per aerosol o misuratori di pressione), se acquistati presso soggetti inseriti nell’elenco ufficiale delle farmacie e parafarmacie online autorizzate, pubblicato dal Ministero della Salute.

Per la documentazione, il contribuente può consentire alla farmacia online di trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate, così che la spesa compaia automaticamente nel 730 precompilato, oppure conservare fattura o scontrino parlante.

Nello scontrino devono essere indicati codice fiscale dell’acquirente, importo, tipologia di prodotto (farmaco/medicinale o sigle come “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”) e numero di AIC (autorizzazione all’immissione in commercio), senza specificare la denominazione commerciale, nel rispetto delle regole del Garante della privacy.

Limiti fiscali, familiari a carico e prospettive per il 2026

La detrazione per spese mediche, inclusi i farmaci acquistati online, resta pari al 19% dell’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro, senza tetto massimo specifico.

Il beneficio spetta anche per spese sostenute per familiari fiscalmente a carico, ossia con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (lordo oneri deducibili), limite elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

In un contesto in cui gli acquisti di farmaci via web continueranno a crescere, la corretta conservazione della documentazione fiscale e la scelta di piattaforme autorizzate diventeranno sempre più determinanti per evitare contestazioni, massimizzare il risparmio d’imposta e sfruttare appieno la precompilata 730/2026 senza errori o scarti in fase di controllo automatico.

FAQ

Quali farmaci online posso detrarre nel 730/2026?

È possibile detrarre farmaci, prodotti omeopatici e dispositivi medici acquistabili in farmacia fisica, esclusi cosmetici e integratori alimentari, se venduti da soggetti autorizzati dal Ministero della Salute.

Come verifico se la farmacia online è autorizzata?

È sufficiente consultare l’elenco ufficiale delle farmacie e parafarmacie online autorizzate pubblicato sul sito del Ministero della Salute, verificando logo e link istituzionale.

Lo scontrino online deve riportare il nome commerciale del farmaco?

No, per privacy lo scontrino non riporta il nome commerciale, ma deve indicare tipologia del prodotto e numero di autorizzazione AIC del medicinale acquistato.

Posso detrarre farmaci online pagati per un familiare a carico?

Sì, è ammessa la detrazione se il familiare è fiscalmente a carico, con reddito massimo 2.840,51 euro, oppure 4.000 euro per figli sotto 24 anni.

Qual è la fonte delle informazioni sulla detrazione farmaci online 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.