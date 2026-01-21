Stefano De Martino: riflessioni post-funerali paterni e toccante supporto alla madre con Emma accanto

Il dolore e le prime parole di Stefano

All’uscita dalla chiesa di San Michele, a Torre del Greco, il silenzio attorno a Stefano De Martino è stato rotto solo da una frase, breve e definitiva: “È stato il miglior papà”. Parole mormorate mentre il feretro di Enrico De Martino veniva portato a spalla anche dal figlio, tra gli applausi lunghi e commossi dei presenti.

Durante l’omelia, il sacerdote ha ricordato Enrico come un uomo libero, “che ora danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna”, richiamando la passione per la danza che ha trasmesso al figlio sin dall’infanzia. Le musiche di Ennio Morricone da “Nuovo Cinema Paradiso” hanno accompagnato la cerimonia, sottolineando la dimensione familiare e cinematografica di un addio che ha coinvolto un’intera comunità.

In prima fila, accanto alla bara, il conduttore di Rai è apparso provato ma composto, nascosto a tratti dietro gli occhiali scuri, come raccontato dalla stampa nazionale, mentre riceveva l’abbraccio affettuoso di colleghi e amici di una vita.

Il gesto per la madre e la vicinanza degli amici

Per tutta la funzione, Stefano è rimasto accanto alla madre Mariarosaria, con una premura costante: carezze, abbracci, mani intrecciate, quasi a farsi scudo emotivo per lei e per i fratelli Adelaide e Davide. Un linguaggio muto ma chiarissimo, quello di un figlio che si assume il ruolo di riferimento della famiglia nel momento più duro.

In chiesa erano presenti numerosi volti noti dello spettacolo: da Patrizio Rispo a Giovanni Esposito, da Peppe Lanzetta ad Antonio Ricci e Antonio Parlati. Proprio Lanzetta ha ricordato Enrico immaginandolo “lassù con Lucio Dalla che gli canta La sera dei miracoli”, mentre Esposito ha letto una poesia in cui l’amico diventa un soffio di vento, un battito del cuore, una presenza che non permette di rassegnarsi al buio.

Gli abbracci discreti, i sguardi bassi e il lungo applauso finale hanno restituito l’immagine di un uomo molto amato, non solo come padre del conduttore televisivo, ma come figura centrale di una rete di affetti radicata tra Napoli e Torre del Greco.

Emma, Belén e la rete degli affetti

Nei giorni precedenti alle esequie, secondo quanto riportato da Il Mattino, Emma Marrone si sarebbe recata in forma privata a casa dei genitori di Stefano per rendere omaggio a Enrico e stringersi alla famiglia. Un gesto silenzioso ma fortissimo, che conferma un legame rimasto saldo oltre la fine della storia d’amore e gli anni di distanza.

La cantante conosce bene il dolore di un lutto così profondo: nel 2022 ha perso il padre, e questa esperienza comune ha reso ancora più autentica la sua vicinanza al conduttore di Affari Tuoi. Accanto alla famiglia c’era anche Belén Rodriguez, arrivata da Milano per accompagnare il figlio Santiago e partecipare al saluto a quello che è stato per anni suo suocero.

Da lontano è arrivato anche l’abbraccio di Fiorello, che ha ricordato di aver perso il padre alla stessa età di Stefano, sottolineando in diretta televisiva quanto questo tipo di dolore resti inciso per sempre e quanto sia decisiva, in questi momenti, la rete di affetti che circonda chi resta.

FAQ

D: Dove si sono svolti i funerali del padre di Stefano De Martino?
R: Nella chiesa di San Michele a Torre del Greco, luogo simbolico per la famiglia.

D: Che parole ha pronunciato Stefano dopo la funzione?
R: Ha detto commosso: “È stato il miglior papà”.

D: Chi ha accompagnato la madre di Stefano durante il rito?
R: Stefano è rimasto accanto alla madre Mariarosaria, sostenendola insieme ai fratelli.

D: Quali personaggi noti erano presenti in chiesa?
R: Tra gli altri, Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Peppe Lanzetta, Antonio Ricci e Antonio Parlati.

D: Che ruolo ha avuto la musica durante le esequie?
R: Sono state eseguite le musiche di Ennio Morricone da “Nuovo Cinema Paradiso”, a sottolineare il raccoglimento.

D: In che modo Emma Marrone ha manifestato la sua vicinanza?
R: Si sarebbe recata privatamente a casa dei genitori di Stefano per salutare Enrico e abbracciare la famiglia.

D: Belén Rodriguez ha partecipato ai funerali?
R: Sì, era presente per accompagnare il figlio Santiago da Milano a Napoli.

D: Qual è la fonte giornalistica primaria delle ricostruzioni sull’evento?
R: Le principali informazioni sui funerali e sui gesti di vicinanza provengono dalle cronache de la Repubblica e de Il Mattino.

