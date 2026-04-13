Home / NEWS / Fabrizio Corona personaggio famoso tra i giovani: scattati oltre 800 selfie nuovo record record

Bagno di folla per Fabrizio Corona alla festa Euganica di Torreglia

A Torreglia, in provincia di Padova, oltre 800 tra giovani e giovanissimi hanno affollato la piazza davanti all’hotel The Tower, ex “La Torre”, per vedere da vicino Fabrizio Corona. L’evento “Euganica – Music Food & Drinks” si è svolto nella serata del 13 aprile 2026, trasformando il centro cittadino in un piccolo palcoscenico mediatico.

Sul sottofondo del coro “Vai Fabri, vai Fabri”, rilanciato dal rapper sul palco, Corona è stato il protagonista assoluto della movida locale, tra selfie, autografi e contatti diretti con i fan. La partecipazione massiccia testimonia l’appeal ancora intatto del personaggio, che oggi si propone soprattutto come conduttore di podcast e autore di inchieste “alternative”.

In sintesi:

Oltre 800 persone in piazza a Torreglia per vedere Fabrizio Corona .

. Evento centrale della rassegna “Euganica – Music Food & Drinks” all’hotel The Tower .

. Corona firma selfie e autografi, rifiuta interviste ma lancia il suo concetto di “scandalo”.

Il personaggio punta su podcast e inchieste non allineate alla tv tradizionale.

La cornice è quella della provincia veneta, all’ora dello spritz, con il pubblico che si accalca sotto il palco e attorno all’ingresso del locale.

Ragazzine, giovani adulti e persino alcune mamme seguono da vicino l’ex re dei paparazzi, che alterna sorrisi, abbracci e scatti social, diventando il fulcro della serata rispetto a stand gastronomici e chioschi di birra.

La scena restituisce un clima da mini–tour promozionale, dove l’elemento di spettacolo si intreccia con la curiosità per il “nuovo” ruolo di Corona, sempre in bilico tra intrattenimento, provocazione e informazione non convenzionale.

Corona, lo “scandalo” come nuovo format di giornalismo e intrattenimento

Dopo un primo bagno di folla, Fabrizio Corona si prende una pausa all’interno del locale, per poi riaffacciarsi sul palco tra nuove ovazioni.

Ai taccuini dei cronisti presenti concede un’unica battuta, che sintetizza la sua strategia comunicativa attuale: «Lo scandalo è solo un modo nuovo di fare il giornalismo, riportando le notizie che nessuno ha il coraggio di scrivere».

È il manifesto editoriale che sorregge i suoi progetti digitali, dal podcast alle inchieste etichettate come “verità alternative”, pensate per sfidare la televisione generalista e il politicamente corretto.

Fuori, la piazza risponde con cori e smartphone alzati, mentre gli stand di birra e aperitivi si svuotano ogni volta che Corona riappare. I contenuti di “Falsissimo”, i gossip e le promesse di nuovi dossier restano sullo sfondo, ma alimentano l’aspettativa. Per il pubblico di Torreglia, la priorità è il contatto diretto: selfie, strette di mano, video da condividere sui social, in una dinamica di notorietà partecipata che rafforza il personaggio più ancora dei contenuti che propone online.

Torreglia laboratorio della nuova popolarità tra piazze reali e social

La serata euganica mette in luce come figure divisive come Fabrizio Corona continuino a catalizzare attenzione, soprattutto tra Gen Z e giovani adulti in cerca di format alternativi ai media tradizionali.

L’evento di Torreglia diventa così un piccolo osservatorio sulle nuove dinamiche di influenza: il palco fisico funziona da estensione dei canali digitali, mentre selfie e video rilanciano sui social l’immagine del “cronista scomodo”.

Per la movida locale, l’appuntamento con Corona rappresenta un’occasione di visibilità e di posizionamento nel circuito degli eventi pop, con possibili ricadute future su turismo giovanile e programmazioni estive nell’area dei Colli Euganei.

FAQ

Chi è stato il protagonista della serata Euganica a Torreglia?

Il protagonista è stato Fabrizio Corona, ospite centrale dell’evento “Euganica – Music Food & Drinks” all’hotel The Tower di Torreglia.

Quante persone hanno partecipato all’evento con Fabrizio Corona?

Alla serata hanno partecipato almeno 800 persone, soprattutto giovani e giovanissimi, che hanno affollato piazza e area palco.

Perché Fabrizio Corona ha parlato di “scandalo” come nuovo giornalismo?

Corona sostiene che lo scandalo sia un modo nuovo di fare giornalismo, raccontando notizie che altri non vogliono pubblicare.

Cosa rappresenta per Torreglia l’evento con Corona?

L’evento rafforza l’immagine di Torreglia come polo di intrattenimento, attirando pubblico giovane e visibilità extra sui social network.

Da quali fonti è stata rielaborata questa notizia?

Questa notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla Redazione.