Fabrizio Corona attacca Belen e Maria De Filippi ma si contraddice

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Corona attacca Belen e De Filippi: cosa è successo davvero

Nell’ultima puntata di Falsissimo, il 52enne Fabrizio Corona ha accusato pubblicamente Maria De Filippi di aver richiamato Belen Rodriguez ad Amici 25 solo per smentire le sue tesi sui rapporti tesi tra le due.

Le dichiarazioni arrivano dopo l’ospitata di Belen al serale del talent il 28 marzo a Cinecittà, che Corona descrive come una scelta dettata dalla volontà della conduttrice di “andargli contro”.

Le sue parole, però, si scontrano con vecchie interviste dello stesso Corona e con le recenti dichiarazioni di Belen, che aveva pubblicamente ringraziato De Filippi e Mediaset, ridimensionando la narrazione del “licenziamento” e dei presunti contrasti.

In sintesi:

Corona sostiene che De Filippi abbia richiamato Belen ad Amici per smentirlo

Belen, da Fazio, ha elogiato Maria, parlando di rapporto positivo e formativo

In passato Corona aveva negato che Belen fosse stata cacciata da Mediaset

Annunciata da Corona una puntata di Falsissimo dedicata proprio a Belen

Nel suo format YouTube Falsissimo – La Supponenza del Potere, Corona afferma: “Maria per venirmi contro, dopo averla cacciata, ha richiamato anche Belen”, rivendicando un presunto ruolo indiretto nel “ricollocamento” di vari volti televisivi.

Corona annuncia inoltre una nuova inchiesta su Belen, accusandola di aver “pagato il prezzo del successo” accettando l’invito di De Filippi.

Questa lettura, però, entra in collisione con le parole pronunciate dalla stessa Belen a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, dove ha definito Maria: “molto intelligente, psicologa, da lei ho imparato molto”, descrivendo un rapporto professionale e umano di stima reciproca, lontano dalle dinamiche di vendetta mediatica evocate da Corona.

Le contraddizioni nelle versioni di Corona su Belen e Mediaset

Le frasi odierne di Corona cozzano anche con sue dichiarazioni passate.

All’epoca dell’addio di Belen a Le Iene e Tu Si Que Vales, il 52enne aveva infatti smentito categoricamente le voci di “epurazione” da parte di Mediaset, spiegando che la scelta di lasciare i programmi era stata della showgirl.

Corona diceva: “Belen non è mai stata cacciata da Tu Si Que Vales. Ha deciso lei dopo nove anni di non fare più quel programma. Non è stata cacciata da Le Iene da Pier Silvio o Mediaset”.

Un quadro coerente con il messaggio social con cui, nel 2023, Belen aveva annunciato la pausa dalla tv ringraziando profondamente Mediaset, De Filippi, Pier Silvio Berlusconi e Davide Parenti per gli anni di lavoro e le opportunità ricevute.

A complicare ulteriormente il racconto è la narrativa recente di Corona sugli “scoop censurati”.

Ospite da Peppe Iodice al Peppy Night e poi a MOW Privé, l’ex re dei paparazzi ha parlato di una puntata “da sei-sette milioni di visualizzazioni” mai realizzata per non ferire una persona “legatissima” a lui.

Pur senza fare nomi, molti utenti hanno ipotizzato si trattasse proprio di Belen, verso cui Corona aveva sempre manifestato affetto e protezione.

L’attacco frontale contenuto nell’ultima puntata di Falsissimo segna quindi una brusca inversione di tono, aprendo interrogativi sulla coerenza narrativa del protagonista e sul confine fra informazione, risentimento personale e costruzione di audience.

Impatto mediatico e possibili sviluppi del caso Corona–Belen–De Filippi

Lo scontro verbale tra Corona, Belen e De Filippi si inserisce in un ecosistema mediatico che premia polarizzazione e serializzazione del gossip, soprattutto su YouTube e social.

La promessa di una puntata di Falsissimo dedicata a Belen potrebbe innescare nuove reazioni, repliche pubbliche o eventuali azioni legali se contenuti e toni dovessero superare il perimetro della critica.

Per ora, le dichiarazioni pregresse di Corona e i ringraziamenti ufficiali di Belen a Mediaset e De Filippi restano elementi chiave per valutare con maggiore distacco la ricostruzione dei fatti, in un contesto dove la reputazione dei protagonisti televisivi è strettamente legata alla percezione di credibilità presso il pubblico e gli inserzionisti.

FAQ

Perché Fabrizio Corona ce l’ha con Maria De Filippi in questo momento?

Corona sostiene che Maria De Filippi abbia richiamato Belen ad Amici solo per “smentirlo” pubblicamente, dopo sue precedenti rivelazioni sui rapporti interni.

Belen è mai stata davvero cacciata da Tu Si Que Vales o Le Iene?

No, secondo le parole passate di Corona fu Belen a lasciare volontariamente entrambi i programmi, scelta confermata dai suoi ringraziamenti a Mediaset.

Cosa ha detto Belen Rodriguez su Maria De Filippi da Fabio Fazio?

Belen ha descritto Maria come “molto intelligente, psicologa”, spiegando di aver imparato molto da lei e di essersi sempre evoluta nei loro dialoghi.

La puntata “censurata” di Falsissimo riguardava Belen Rodriguez?

Non esiste conferma ufficiale. Corona parla di una persona a lui molto cara; molti utenti ipotizzano Belen, ma restano solo supposizioni.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su questo caso mediatico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.