Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabio Caressa usato in deepfake per promuovere truffa con sito illegale

Deepfake su TikTok: finto Fabio Caressa promuove casinò online estero

Un video sponsorizzato su TikTok mostra un finto Fabio Caressa che invita gli utenti a iscriversi a un presunto casinò online collegato al brand PiperSpin. La clip, veicolata come inserzione pubblicitaria e non come contenuto organico, circola sulla piattaforma da giorni, con target potenziale di utenti italiani appassionati di sport e scommesse. Gli elementi visivi e sonori indicano chiaramente un deepfake, ma il formato “adv” ne aumenta la credibilità presso chi scorre il feed in modo distratto. Il caso, ricostruito da Dagospia, solleva interrogativi urgenti su verifica delle inserzioni, responsabilità delle piattaforme e tutela dell’identità digitale di personaggi pubblici, in un momento in cui l’intelligenza artificiale rende i falsi sempre più convincenti.

In sintesi:

Su TikTok circola un video sponsorizzato con un finto Fabio Caressa che promuove un casinò online.

che promuove un casinò online. Il contenuto è un evidente deepfake , ma viene diffuso come inserzione pubblicitaria a pagamento.

, ma viene diffuso come inserzione pubblicitaria a pagamento. Il link rimanderebbe al sito di gioco estero PiperSpin , non accessibile dall’Italia.

, non accessibile dall’Italia. La vicenda mostra rischi combinati di truffe online e furto d’identità digitale.

Come funziona il deepfake e perché aumenta il rischio per gli utenti

Nel video, diviso in due sezioni, la parte superiore mostra slot machine virtuali e ambienti da gioco d’azzardo online, mentre nella parte inferiore appare il finto Fabio Caressa, con sfondo ricco di loghi sportivi e richiami al brand del casinò. Il volto è quasi immobile, le espressioni innaturali, la voce metallica e i movimenti rigidi: tutti segnali tipici di un deepfake generato tramite intelligenza artificiale.

Il messaggio promozionale spinge alla registrazione e all’accesso a presunte offerte di gioco riservate, facendo leva sulla riconoscibilità del celebre telecronista sportivo come garanzia implicita.

Secondo la ricostruzione di Dagospia, il link della campagna condurrebbe a “PiperSpin”, sito di gioco non raggiungibile dall’Italia. Sul portale comparirebbe anche un invito esplicito a utilizzare una VPN per aggirare i blocchi geografici, pratica che contrasta con i principi di trasparenza e con i sistemi di controllo dell’accesso al gioco legale. Attorno al marchio ruoterebbero inoltre più domini “specchio”, riconducibili a una rete di siti difficilmente tracciabili e potenzialmente orientati a eludere regolamentazioni nazionali.

Identità digitale, pubblicità ingannevole e prossime mosse necessarie

La vicenda evidenzia un doppio fronte di rischio: possibile truffa economica ai danni degli utenti e violazione dell’identità digitale di Fabio Caressa, trasformato in testimonial contro la propria volontà.

Il fatto che il deepfake sia veicolato come inserzione su TikTok sposta l’attenzione anche sulle procedure di verifica delle campagne, in un contesto in cui pubblicità e disinformazione tendono a sovrapporsi.

Nei prossimi mesi, casi simili potrebbero moltiplicarsi, spingendo regolatori, piattaforme e operatori del gioco legale a definire standard più rigidi su riconoscimento dei contenuti generati da IA, trasparenza dei messaggi commerciali e tutela dell’immagine delle figure pubbliche più esposte ai deepfake.

FAQ

Chi è coinvolto nel deepfake del casinò online su TikTok?

Il video utilizza in modo falsificato l’immagine del telecronista Fabio Caressa, che appare come testimonial di un casinò online non autorizzato.

Come si riconosce il deepfake di Fabio Caressa nel video?

È riconoscibile da volto statico, espressioni innaturali, voce metallica e movimenti rigidi, tipici di contenuti generati con intelligenza artificiale.

Perché il sito PiperSpin collegato al video è considerato rischioso?

È rischioso perché non è accessibile ufficialmente dall’Italia, invita all’uso di VPN e risulta collegato a domini “specchio” poco trasparenti.

Cosa rischiano gli utenti che cliccano sulla pubblicità deepfake?

Rischiano di esporsi a perdite economiche, violazioni dei dati personali e accesso a piattaforme di gioco non regolamentate né controllate dalle autorità italiane.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questo deepfake?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.