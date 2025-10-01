EZVIZ: dieci anni di innovazione nella smart home italiana

Dal 2015 al 2025 EZVIZ ha cambiato il volto della domotica in Italia, accompagnando famiglie e aziende verso un nuovo modo di vivere la tecnologia domestica. Oggi l’azienda celebra il suo decennale con risultati importanti: 30 milioni di dollari di fatturato nel 2025, una crescita media annua del 58% e oltre 1 milione di clienti attivi. Numeri che testimoniano un percorso di successo partito quasi in sordina, quando la smart home era ancora una nicchia, e che oggi si traduce in una realtà consolidata e sempre più centrale nel mercato.

Andrea Vanni, Country Manager di EZVIZ Italia, lo sottolinea con decisione: “In dieci anni abbiamo assistito a una trasformazione radicale dell’approccio alla quotidianità. EZVIZ ha creduto da subito nel potenziale della smart home e ha saputo interpretare le esigenze di sicurezza, comfort ed efficienza con tecnologie accessibili e di qualità”.

La capacità dell’azienda non si è limitata a intercettare i bisogni dei consumatori, ma li ha spesso anticipati, introducendo prodotti innovativi e all’avanguardia che hanno reso la domotica più vicina alle famiglie italiane.

Un modello globale con radici locali

EZVIZ nasce nel 2013 e in poco tempo conquista una presenza internazionale in oltre 130 Paesi, con cinque branch continentali e diverse sedi locali in Europa. Italia, Francia e Spagna rappresentano i mercati più dinamici, dove la strategia globale è stata tradotta in modelli operativi adattati alle specifiche esigenze locali.

Tommaso Grecu, Marketing Manager di EZVIZ Italia, spiega così l’approccio: “EZVIZ è l’esempio concreto di come una strategia globale diventa efficace solo quando viene tradotta nella realtà locale. Il nostro approccio glocale ci permette di valorizzare l’identità internazionale del marchio, ma anche di parlare il linguaggio dei nostri utenti italiani”.

Questa capacità di coniugare visione internazionale e adattamento locale ha garantito continuità, riconoscibilità e qualità, creando una relazione di fiducia stabile con i clienti italiani.

Dalla distribuzione omnicanale alle innovazioni tecnologiche

Uno dei punti di forza della crescita in Italia è stato il presidio capillare dei canali distributivi. Fin dall’inizio, EZVIZ ha scelto un approccio offline-first, puntando su catene retail, negozi di elettronica ed e-commerce. La presenza in canali secondari ha permesso inoltre di lanciare nuove categorie di prodotto, come le smart lock, rafforzando la strategia omnicanale.

Dal lancio delle prime action cam e telecamere per interni nel 2015, il catalogo si è progressivamente ampliato fino a includere oltre 150 prodotti che spaziano dalla sorveglianza al monitoraggio ambientale, dal controllo accessi fino alla pulizia e alla gestione di giardini e riscaldamento.

Nel 2025, in occasione del decennale, EZVIZ ha presentato due novità assolute:

il primo videocitofono 4K con riconoscimento facciale e scansione del palmo della mano ,

, un motore per cancello con telecamera integrata, che combina sicurezza e automazione.

Innovazioni che confermano l’investimento costante in R&D e tecnologie AI, pilastro della filosofia aziendale.

Persone e futuro: la forza del team italiano

Dietro il successo commerciale e tecnologico, c’è la crescita di un team locale solido e specializzato. Nel 2015 EZVIZ Italia contava solo 4 persone; oggi, dieci anni dopo, la squadra è arrivata a 16 unità, con ben 6 nuove figure commerciali inserite nell’ultimo anno.

Questa evoluzione testimonia l’impegno nel rafforzare la presenza territoriale e garantire un supporto diretto a partner e clienti. La filosofia è chiara: una smart home accessibile a tutti richiede non solo prodotti all’avanguardia, ma anche competenza, prossimità e capacità di ascolto.

EZVIZ guarda al futuro con l’obiettivo di guidare la prossima fase di innovazione nella domotica italiana, rafforzando la fiducia dei consumatori e continuando a diffondere soluzioni che rendano la vita quotidiana più semplice, sicura ed efficiente.

FAQ

1. Quando è arrivata EZVIZ in Italia?

EZVIZ è sbarcata in Italia nel 2015, quando il concetto di smart home era ancora poco diffuso.

2. Quali sono i risultati raggiunti dall’azienda dopo 10 anni?

Nel 2025 EZVIZ ha registrato un fatturato di 30 milioni di dollari, una crescita media annua del 58% e oltre 1 milione di clienti attivi in Italia.

3. Quali sono le innovazioni principali presentate per il decennale?

Le due principali novità sono il videocitofono 4K con riconoscimento facciale e scansione del palmo e un motore per cancello con telecamera integrata.

4. Quanto è cresciuto il team italiano di EZVIZ?

Dal 2015 al 2025 il team è passato da 4 a 16 persone, con un forte potenziamento delle figure commerciali negli ultimi 12 mesi.