Stranger Things da Netflix e Imetec arriva il nuovo CaldoPlaid

Ci sono momenti in cui la quotidianità richiede una pausa, un Me Moment fatto di piccoli rituali, relax e calore. È proprio a questo bisogno che risponde la nuova collaborazione tra Imetec e Netflix, dando vita a un prodotto unico: il CaldoPlaid riscaldabile in edizione limitata Stranger Things. Non si tratta solo di un accessorio per la casa, ma di un vero e proprio ponte verso un universo narrativo capace di affascinare milioni di fan.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La serie, che ha segnato la cultura pop degli ultimi anni, diventa ispirazione per un plaid che unisce comfort e design, trasformando il semplice gesto di avvolgersi in una coperta in un’esperienza sensoriale che richiama le atmosfere rétro e misteriose del Sottosopra. Come sottolineano i creatori, “Stranger Things è più di una serie: è un fenomeno culturale che unisce generazioni diverse”. Da qui nasce l’idea di unire tecnologia, praticità e storytelling visivo in un prodotto che, oltre a scaldare, racconta.

Due modelli esclusivi tra realtà e Sottosopra

La collezione si articola in due versioni, pensate per soddisfare esigenze diverse ma sempre con un forte impatto estetico.

Il CaldoPlaid Stranger Things XL (180×140 cm) si caratterizza per un pattern che alterna le immagini iconiche dei ragazzi in bicicletta al minaccioso Demogorgone. Il contrasto cromatico tra il rosso intenso del mondo reale e il blu profondo del Sottosopra dona un effetto scenografico, accentuato dalla scritta “RUN!” che, grazie alla tecnologia termica, cambia colore una volta attivato il calore. Questo modello sarà disponibile da ottobre 2025 su Imetec.com e su Amazon al prezzo consigliato di 119,99 euro.

Il CaldoPlaid Stranger Things (160×120 cm) invece mette al centro il logo ufficiale della serie, affiancato da figure come il Mind Flayer e i temibili Democani. Anche in questo caso, i dettagli cambiano colore con il calore, regalando un tocco sorprendente e dinamico. Disponibile anch’esso da ottobre 2025, sarà acquistabile online e nei negozi di elettronica a 99,99 euro.

Tecnologia Adapto: sicurezza e personalizzazione

Oltre al design, la forza di questi plaid risiede nella tecnologia Adapto sviluppata da Imetec. Questa permette di scegliere tra sei livelli di temperatura e di impostare lo spegnimento automatico (1, 3 o 9 ore). La potenza di 150 W assicura un riscaldamento rapido e, una volta raggiunta la temperatura desiderata, il sistema regola automaticamente l’intensità del calore in base al corpo e all’ambiente.

Il dispositivo integra inoltre il sistema di sicurezza Electro Block®, che controlla costantemente il funzionamento e interviene spegnendo il prodotto in caso di anomalie. La scelta del tessuto velvet lavabile a 30°C non solo garantisce morbidezza, ma anche praticità e durata nel tempo. Con un consumo energetico contenuto, i plaid riscaldabili Imetec rispondono anche all’esigenza crescente di sostenibilità.

Imetec, tradizione italiana e innovazione quotidiana

Fondata come marchio storico del piccolo elettrodomestico, Imetec ha costruito negli anni una reputazione di affidabilità e innovazione. La missione è chiara: semplificare la vita quotidiana portando benessere e gratificazione in ogni casa. Dal beauty al wellness, passando per l’home care, il brand italiano — parte del Tenacta Group — continua a proporre soluzioni accessibili, intuitive e tecnologicamente avanzate. La collaborazione con Netflix rappresenta non solo una strategia di marketing, ma un esperimento culturale: fondere la funzionalità di un elettrodomestico con la potenza narrativa di una serie TV che ha saputo diventare icona generazionale.

Con questa edizione limitata, Imetec non propone solo un plaid riscaldabile, ma un rituale contemporaneo: un oggetto che unisce design, sicurezza e immaginario collettivo, creando un’esperienza che va oltre l’uso pratico.

FAQ

1. Quando sarà disponibile l’ultima stagione di Stranger Things su Netflix?

La stagione finale sarà rilasciata in tre parti: Volume 1 (episodi 1-4) il 27 novembre 2025, Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre 2025 e l’episodio conclusivo il 1° gennaio 2026, sempre dalle 2:00 del mattino (ora italiana).

2. Dove si possono acquistare i plaid Imetec Stranger Things?

Saranno disponibili da ottobre 2025 sul sito ufficiale Imetec.com, su Amazon e nei migliori negozi di elettronica.

3. Quali sono le caratteristiche principali della tecnologia Adapto?

La tecnologia Adapto consente di regolare la temperatura su sei livelli, programmare lo spegnimento automatico (1, 3 o 9 ore) e mantenere il calore in base alla temperatura del corpo e dell’ambiente.

4. Qual è la differenza tra i due modelli CaldoPlaid Stranger Things?

Il modello XL (180×140 cm, 119,99 €) ha un design che richiama i ragazzi in bici e il Demogorgone con scritta RUN!. Il modello più piccolo (160×120 cm, 99,99 €) mette in evidenza il logo della serie, con la presenza del Mind Flayer e dei Democani.