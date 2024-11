Execus supporta Futura Sistemi nel rafforzare il posizionamento digitale e ottenere successi strategici nel settore idrico

Futura Sistemi potenzia la sua presenza digitale grazie a Execus

Execus S.p.A., leader nella consulenza e formazione per la trasformazione digitale delle vendite, ha siglato un accordo con Futura Sistemi Srl, software house italiana specializzata in soluzioni ERP, GIS, gestione del verde e cloud. L’obiettivo è supportare Futura Sistemi nelle attività di social selling e lead generation su LinkedIn, migliorandone la visibilità e contribuendo al posizionamento del brand.

Un successo strategico nel settore idrico

Grazie a questo supporto, Futura Sistemi si è aggiudicata un bando di rilievo per la fornitura della piattaforma HYDROS alle società consorziate di Viveracqua, un’aggregazione di 12 gestori idrici pubblici del Veneto. Questo risultato conferma l’efficacia delle soluzioni innovative di Futura Sistemi nel rispondere alle sfide del settore pubblico.

Futura Sistemi

Fondata nel 1991, Futura Sistemi si distingue per soluzioni avanzate che affrontano criticità come la sicurezza e la manutenzione delle reti idriche. Tra i suoi prodotti principali figurano HYDROS, per la gestione delle infrastrutture idriche, e Ginve, dedicato al verde pubblico, entrambi sviluppati con un approccio integrato per aziende e amministrazioni locali.

Crescita digitale e nuove opportunità di business

Con il supporto di Execus, Futura Sistemi ha registrato una crescita del 400% in termini di visibilità su LinkedIn, creando una rete di contatti strategici che include figure apicali della Pubblica Amministrazione. Questa espansione ha consolidato la reputazione aziendale e aperto nuove opportunità di business a livello nazionale.

Prospettive future e un impegno verso l’innovazione

“Siamo entusiasti dei risultati ottenuti da Futura Sistemi, che dimostrano come il social selling possa trasformarsi in un potente strumento di crescita,” afferma Andrea Stecconi, CEO di Execus S.p.A. “La nostra missione è aiutare le aziende a sfruttare il digitale per raggiungere traguardi concreti.”

Giandomenico Allegri, Founder e CEO di Futura Sistemi, conferma l’importanza della partnership: “Nel 2025 continueremo a collaborare con Execus per rafforzare la nostra visibilità e sviluppare nuove competenze di digital marketing. Il nostro obiettivo è portare i nostri servizi anche sul mercato europeo, puntando sulle PMI.”

Execus Group: leader nella trasformazione digitale

Execus Group guida le imprese italiane nella transizione verso un futuro digitale e sostenibile, offrendo soluzioni innovative nei settori del social selling, content marketing e sostenibilità digitale. Quotate su Euronext Growth Milan, le sue attività si concentrano sull’aiutare le aziende a migliorare la propria presenza su LinkedIn e a integrare moderne strategie di vendita.

Per maggiori informazioni, visita il sito: www.execus.com