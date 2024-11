Oppo Find X8 Pro con Hasselblad: zoom periscopico e batteria duratura esaminati

Oppo Find X8 Pro: caratteristiche principali

Il Find X8 Pro di Oppo rappresenta un ritorno significativo nel segmento degli smartphone di alta gamma, dopo un’assenza di due anni dal mercato italiano. Grazie al chipset MediaTek Dimensity 9400, il dispositivo offre performance straordinarie, un cambiamento rispetto ai precedenti modelli che utilizzavano processori Qualcomm. Questo chipset a 3nm garantisce non solo una potenza elaborativa esaustiva, ma anche un’efficienza energetica notevole.

-44% Amazon.it 36,00€ 64,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Digitale Uomo Compra ora -38% Amazon.it 49,00€ 79,90€ Casio Orologio Quarzo Unisex, misura cassa 40.70mm con quadrante Digital Dial Digitale e cinturino Oro in Cinturino in metallo A100WEG-9AEF Compra ora Amazon price updated: 21 Novembre 2024 07:40

Il sistema fotografico è un altro pilastro di questo flagship. Con il supporto del marchio Hasselblad, il Find X8 Pro introduce due fotocamere periscopiche, rivoluzionando il panorama degli smartphone. Il sistema fotografico include ben quattro sensori principali da 50 Megapixel, ottimizzando la cattura di immagini in ogni condizione di illuminazione. Inoltre, la registrazione video è potenziata dalla modalità Dolby Vision HDR, permettendo riprese di qualità cinematografica.

Un altro elemento di spicco è la batteria, che vantando 5.910 mAh, assicura un’autonomia eccezionale, adatta ad un utilizzo intenso e variegato. Supporta la ricarica rapida tramite SUPERVOOC a 80W e la ricarica wireless a 50W, combinando potenza e praticità. Come se non bastasse, il dispositivo è in grado di caricare la batteria in modo fulmineo, rendendo il caricamento un’operazione rapida quando necessario.

Il design raffinato del Find X8 Pro non passa inosservato, trattandosi di un dispositivo elegante e ben costruito, dotato di un telaio in alluminio e vetro curvo, in grado di fornire un’ottima esperienza d’uso grazie sia all’estetica che alla praticità. Il marchio ha dimostrato di saper integrare innovazione e stile, fornendo un prodotto completo dal punto di vista tecnico e visivo.

Design di Find X8 Pro

Design di Oppo Find X8 Pro

Oppo Find X8 Pro si distingue per un design che combina materiali di alta qualità con un’impeccabile cura nei dettagli. La parte posteriore del dispositivo presenta i caratteristici tratti del Cosmo Ring, ora rinnovati con un allineamento simmetrico delle lenti. Questo conferisce al telefono un aspetto moderno e funzionale allo stesso tempo. La lavorazione del vetro curvo sia anteriore che posteriore, abbinata a un telaio in alluminio, non solo accentua l’estetica, ma garantisce anche una presa comoda, riducendo il rischio di scivolosità.

La certificazione IP68/IP69 dimostra la robustezza del dispositivo, rendendolo resistente alla polvere e in grado di resistere a immersioni in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. Questo lo rende ideale per chi cerca uno smartphone capace di resistere agli imprevisti della vita quotidiana. Aggiungendo un tocco distintivo, il pattern perlato della variante Pearl White offre un fascino estetico unico che attira l’attenzione.

Il profilo ultrasottile del dispositivo, con uno spessore di soli 1,9 mm lungo tutto il perimetro, esalta ulteriormente sia l’aspetto estetico che le sensazioni al tatto, rendendo il telefono piacevole da maneggiare. Con un peso di 125 grammi e uno spessore di 8,24 mm, il Find X8 Pro offre una solidità che non sembra compromettere la leggerezza, consentendo un utilizzo prolungato senza affaticare la mano.

Nel complesso, l’approccio alla progettazione di Oppo ha realizzato un dispositivo che non solo è visivamente accattivante, ma funzionale e versatile, pronto a soddisfare le esigenze di utenti esigenti che cercano un equilibrio perfetto tra estetica e usabilità quotidiana.

Il display di Oppo Find X8 Pro

Il Find X8 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici che non solo offre un’ampia area visibile, ma si distingue anche per un’eccellente qualità visiva. Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, lo schermo garantisce un’esperienza fluida e reattiva, ideale per l’uso quotidiano e per il gaming. Il picco di luminosità che raggiunge i 1.600 nit in situazioni di elevata illuminazione e, addirittura, fino a 4500 nit in modalità HDR, consente di visualizzare contenuti in modo chiaro e senza compromessi, anche sotto la luce diretta del sole.

La tecnologia Ultra HDR ProXDR, integrata nel dispositivo, è fondamentale per ottenere colori vividi e contrasti netti, apportando un miglioramento significativo nella riproduzione visiva. Questa tecnologia, unita all’implementazione del PWM ad alta frequenza, minimizza l’affaticamento visivo, permettendo un utilizzo prolungato e confortevole dello smartphone. La certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0 è un ulteriore riconoscimento della qualità del display, confermando l’attenzione di Oppo nei confronti del benessere degli utenti.

La curvatura dello schermo ha suscitato opinioni contrastanti, ma in questo caso si nota un bilanciamento ottimale tra eleganza e funzionalità. Il design curvo non solo contribuisce all’estetica generale del dispositivo, ma offre anche un’aderenza piacevole al tatto, migliorando l’esperienza utente complessiva. Le dimensioni generose dello schermo, unite alla sua alta risoluzione e alla risposta rapida al tocco, fanno del Find X8 Pro un’opzione da considerare per chi cerca un display che offre prestazioni elevate in ogni situazione.

In sintesi, la tecnologia del display del Find X8 Pro è una delle sue caratteristiche distintive, elevando l’interazione con il dispositivo e ponendolo tra i migliori smartphone sul mercato per quanto riguarda qualità visiva e prestazioni grafiche.

L’hardware e le prestazioni

L’hardware e le prestazioni di Oppo Find X8 Pro

Il Find X8 Pro si avvale del potente processore MediaTek Dimensity 9400, un chipset costruito utilizzando un’affinata tecnologia a 3nm. Questa evoluzione tecnologica non solo comporta un significativo aumento delle capacità di calcolo, con un incremento del 35% per la CPU e del 41% per la GPU rispetto alla precedente generazione, ma garantisce anche un’ottima efficienza energetica. Questo consente al dispositivo di mantenere temperature basse anche durante sessioni di utilizzo intenso, un aspetto cruciale per gli utenti moderni.

In aggiunta, le tecnologie di raffreddamento, come le camere di vapore e il gel termoconduttivo, sono state implementate per garantire che il telefono rimanga fresco e operativo, anche durante l’esecuzione di applicazioni pesanti o mentre si gioca. Le performance di rete sono elevate, grazie al sistema AI LinkBoost, che sfrutta 20 antenne per ottimizzare la connessione in situazioni di congestione, rendendo il Find X8 Pro una scelta ideale per giocatori e appassionati di streaming.

Il dispositivo offre anche una generosa configurazione di memoria, con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Inoltre, la possibilità di espandere la memoria RAM fino a 28 GB attingendo dalla memoria di archiviazione consente di personalizzare l’esperienza in base alle necessità specifiche dell’utente. La presenza dell’alert slider sul lato sinistro del telefono rappresenta un dettaglio pratico; consente di passare rapidamente tra le diverse modalità di notifica, facilitando l’uso quotidiano.

Dal punto di vista del software, l’integrazione della nuova interfaccia ColorOS 15, basata su Android 15, arricchisce ulteriormente l’esperienza utente. Con oltre 800 elementi visivi riprogettati e l’introduzione di nuove funzionalità IA, il sistema operativo si presenta fluido e altamente personalizzabile. Il Luminous Rendering Engine offre prestazioni superiori in termini di reattività al tocco e stabilità del sistema, rendendo ogni interazione rapida e senza intoppi.

La fotocamera di Find X8 Pro

Il sistema fotografico del Find X8 Pro è senza dubbio uno degli elementi più affascinanti e innovativi del dispositivo. In collaborazione con Hasselblad, si distingue per l’introduzione di un doppio zoom periscopico, una prima nel settore degli smartphone. Il comparto fotografico è complessivamente composto da quattro sensori posteriori, ognuno dei quali da 50 Megapixel. Questa configurazione include due fotocamere periscopiche, che offrono focali rispettivamente di 75 mm e 135 mm, permettendo di avvicinarsi ai soggetti con incredibile dettaglio e chiarezza.

In aggiunta, il Find X8 Pro integra un sensore Sony LYT600, progettato specificamente per garantire scatti eccezionali anche in condizioni di luminosità ridotta. Non meno importante è la lente wide da 23 mm con apertura f/1.6, affiancata da una ultra wide da 15 mm, permettendo di catturare ampiezze straordinarie in ogni scena. Le funzionalità avanzate, come il Ritratto Hasselblad e l’AI Telescope Zoom che raggiunge un ingrandimento fino a 120x, offrono ai fotografi amatoriali e professionisti la libertà di sperimentare con la creatività.

La registrazione video è altrettanto notevole, con supporto per il Dolby Vision HDR in risoluzione 4K a 60 fps su tutte le fotocamere, garantendo un’ottima qualità d’immagine che assicura risultati cinematografici. L’utilizzo del Quick Button consente di catturare immagini in modo immediato: premendo due volte, il sistema si attiva in soli 0,4 secondi, rendendo pronto lo smartphone anche per le situazioni più impreviste. Questo pulsante, sensibile al tocco, permette anche di effettuare facilmente zoom in e zoom out, migliorando ulteriormente l’esperienza di utilizzo.

Il design della fotocamera è stato curato per ridurre il “bump”, con un rialzo di solo 3,58 mm rispetto al resto della scocca, conferendo al telefono un aspetto più armonico e pratico nel posizionamento su superfici piane. Inoltre, l’app AI Studio sfrutta il potere dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i ritratti, creando effetti che elevano la qualità delle immagini a standard professionale. Grazie a questo approccio versatile, troviamo nel Find X8 Pro un sistema che non solo si adatta a molteplici esigenze fotografiche, ma riesce anche a sostituire in modo efficace un kit tradizionale di attrezzature fotografiche.

Le prestazioni fotografiche si confermano eccellenti, con risultati di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a sensori di grande dimensione e a sofisticate tecnologie di elaborazione delle immagini. Anche la sezione selfie, mentre presenta risultati di buona qualità, potrebbe non estrarre il massimo in condizioni di luce sfavorevole, rappresentando un margine di miglioramento. Tuttavia, nel complesso, l’esperienza fotografica offerta dal Find X8 Pro è tra le migliori del mercato attuale, avvalendosi di una potenza tecnica e di un’innovazione che definiscono nuovi standard nel settore.

La batteria e l’autonomia

La batteria e l’autonomia di Oppo Find X8 Pro

Il Find X8 Pro è equipaggiato con una batteria al silicio carbonio da 5.910 mAh, che offre un’autonomia straordinaria, perfetta per gli utenti più esigenti. Grazie a questa capacità, il dispositivo permette un utilizzo intensivo senza dover ricorrere costantemente al caricabatterie, gestendo facilmente le attività quotidiane più energivore come lo streaming di video, il gaming e l’uso prolungato delle applicazioni. In condizioni di utilizzo estremo, durante i nostri test, non siamo riusciti a scaricare completamente la batteria, dimostrando l’efficacia del sistema di gestione energetica integrato nel dispositivo.

Un ulteriore valore aggiunto è la ricarica rapida SUPERVOOC da 80W, che consente di ripristinare rapidamente l’energia. In soli 30 minuti, è possibile ottenere circa l’80% di carica, riducendo significativamente il tempo di attesa per gli utenti che hanno bisogno di un’immediata ricarica. Non solo, ma il supporto per la ricarica wireless da 50W AIRVOOC assicura una miscelazione perfetta tra velocità e praticità, permettendo una comoda ricarica senza fili quando necessario.

Per coloro che prediligono l’innovazione, la custodia OPPO Mag Charge assicura una ricarica magnetica rapida, mantenendo le performance elevate e non compromettendo la velocità di ricarica. La combinazione del chipset Dimensity 9400, con la sua efficienza energetica ottimizzata, insieme a queste tecnologie di ricarica, rende il Find X8 Pro un dispositivo difficile da battere in termini di autonomia e velocità di carica.

Questi elementi non solo garantiscono che il telefono sia pronto per qualsiasi attività durante la giornata, ma consolidano anche la posizione di OPPO come leader nelle soluzioni energetiche nel panorama degli smartphone premium. Con un’implementazione così efficace della durata della batteria e delle funzionalità di ricarica, il Find X8 Pro si rivela un’ottima scelta per chi ha bisogno di un compagno tecnologico che possa sostenere ritmi elevati senza compromessi. In definitiva, la batteria diventa un punto chiave della proposta di valore di questo smartphone, puntando verso un utilizzo lungo ed efficace nel tempo.