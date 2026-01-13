Ministero della Salute lancia tavolo sugli integratori: svolta verso regole uniformi e tutela dei consumatori

Tavolo ministeriale sugli integratori

Ministero della Salute avvia un tavolo dedicato agli integratori alimentari su impulso del sottosegretario Marcello Gemmato, definito “passo decisivo per qualità, informazione corretta e tutela dei cittadini”. Nel mirino un mercato in forte crescita, segnato da uso non sempre allineato alle evidenze scientifiche e da controversie su efficacia, sicurezza e messaggi promozionali.

La cornice normativa resta la Direttiva 2002/46/CE recepita dal d.lgs. 169/2004, che qualifica gli integratori come alimenti in forme predosate, fonti concentrate di nutrienti e sostanze a effetto nutritivo o fisiologico, compresi aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti vegetali. Il confine con l’impiego terapeutico è labile e impone standard elevati in materia di qualità, etichettatura e informazione al consumatore.

Il ministero punta a regole applicate in modo uniforme, vigilanza costante e aggiornamenti interpretativi, specie sull’uso delle sostanze vegetali, già oggetto di un richiamo alla prudenza nella circolare di maggio 2022. Il tavolo è presentato come spazio stabile di confronto tra istituzioni, comunità scientifica, operatori e cittadini, orientato a monitorare il mercato, rafforzare la trasparenza e consolidare la tutela dei consumatori.

Obiettivi e funzioni del confronto tecnico

Il tavolo concentrerà l’azione su quattro assi: monitoraggio continuativo del mercato e dei consumi in Italia; definizione di indirizzi tecnico‑scientifici per produzione, etichettatura e sicurezza d’uso; proposta di aggiornamenti normativi e linee guida; raccordo stabile tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni di categoria e consumatori.

L’obiettivo è uniformare l’applicazione delle regole, ridurre ambiguità interpretative e prevenire pratiche comunicative fuorvianti, con particolare attenzione alle sostanze di origine vegetale e ai confini tra uso alimentare e terapeutico.

Le attività prevedono raccolta e analisi dati su trend di vendita, formulazioni e claim, verifica della conformità alle norme UE e nazionali e definizione di criteri condivisi per la trasparenza informativa verso il pubblico.

Il gruppo potrà redigere pareri tecnici su dossier specifici, proporre aggiornamenti di elenchi e liste positive, suggerire interventi di vigilanza mirata in collaborazione con Regioni e ISS.

È previsto l’impiego di sottogruppi tematici su nutrizione, farmacologia e tossicologia per accelerare la valutazione delle evidenze e armonizzare le raccomandazioni.

Le linee di indirizzo dovranno essere applicabili dall’industria, verificabili dalle autorità e comprensibili ai cittadini, con standard di qualità misurabili e criteri chiari per i messaggi commerciali.

Partecipazione, durata e esiti attesi

La regia è affidata alla Direzione generale per l’igiene, con partecipazione di Ministero della Salute, Regioni e Istituto Superiore di Sanità, affiancati da cinque esperti nominati in nutrizione, farmacologia, tossicologia e scienze dell’alimentazione. Includerà rappresentanti delle associazioni di categoria e dei consumatori per garantire un perimetro decisionale bilanciato e trasparente.

Le riunioni si svolgeranno in presenza o da remoto, con possibilità di attivare gruppi di lavoro specializzati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a tutela dell’efficienza operativa.

La durata è fissata in due anni: al termine, il tavolo presenterà una relazione conclusiva al sottosegretario Marcello Gemmato con analisi del mercato, proposte di aggiornamento normativo e linee guida applicative.

Gli esiti attesi includono criteri univoci per etichettatura e claim, raccomandazioni su sostanze vegetali e liste positive/negative, oltre a protocolli per la vigilanza coordinata tra istituzioni.

Previsto un rafforzamento della trasparenza informativa verso i cittadini, con focus su sicurezza d’uso e corretta distinzione tra integratore e finalità terapeutica.

L’obiettivo operativo è rendere le regole uniformi, verificabili e applicabili dall’industria, con indicatori di qualità misurabili e un canale stabile di raccordo con la comunità scientifica.

FAQ