Ethereum domina il quarto trimestre con un boom di stablecoin trasferite: cifra monstre che sconvolge il mercato
Indice dei Contenuti:
Volumi delle stablecoin in impennata
Ethereum archivia il quarto trimestre 2025 con un nuovo massimo: secondo Token Terminal, i trasferimenti di stablecoin sulla rete hanno superato gli 8.000 miliardi di dollari, raddoppiando i circa 4.000 miliardi registrati nel secondo trimestre. Il dato certifica la centralità della blockchain nelle transazioni digitali su scala globale.
In parallelo, l’offerta complessiva di stablecoin su Ethereum è aumentata in modo significativo. Stando a BlockWorks, l’emissione totale è salita del 43% nel 2025, passando da 127 miliardi a 181 miliardi di dollari, un’accelerazione che riflette una domanda crescente di strumenti di pagamento stabili on-chain.
La dinamica dei volumi non risulta episodica ma strutturale: il trimestre ha consolidato un trend di adozione sostenuto che trascende la speculazione, con flussi che indicano utilizzi di pagamento e trasferimento di valore su larga scala. Il superamento della soglia degli 8.000 miliardi nel solo Q4 fissa un riferimento per l’intero mercato e alza l’asticella competitiva per le alternative multi-chain.
Crescita della rete e metriche on-chain
La pressione operativa sulla rete di Ethereum è salita a livelli record a fine dicembre: secondo Etherscan, le transazioni giornaliere hanno raggiunto 2,23 milioni, pari a un +48% su base annua. In parallelo, Token Terminal rileva il massimo storico degli indirizzi mensili attivi a 10,4 milioni, segnale di un uso capillare da parte di utenti retail e operatori professionali.
La metrica degli indirizzi unici attivi quotidianamente, riportata da Cointelegraph, ha superato il milione tra mittenti e destinatari, consolidando la rete come snodo primario per i pagamenti on-chain. L’incremento delle attività non appare trainato da movimenti speculativi, ma da trasferimenti e regolamenti reali, coerenti con l’impennata dei volumi di stablecoin.
La combinazione di throughput elevato, diversificazione degli utenti e crescita costante delle interazioni on-chain rafforza la resilienza dell’ecosistema. I picchi di traffico sono stati assorbiti senza frizioni sistemiche rilevanti, confermando la maturità infrastrutturale e ponendo le basi per ulteriore scalabilità tramite soluzioni layer-2 e compatibili EVM.
FAQ
- Qual è stato il picco di transazioni giornaliere?
2,23 milioni a fine dicembre secondo Etherscan.
- Quanti sono gli indirizzi mensili attivi?
10,4 milioni, nuovo massimo storico rilevato da Token Terminal.
- Quanti indirizzi unici sono attivi ogni giorno?
Oltre 1 milione tra mittenti e destinatari, come riportato da Cointelegraph.
- L’attività è trainata da speculazione?
I dati indicano prevalenza di pagamenti e trasferimenti reali on-chain.
- La rete ha mostrato criticità sotto carico?
No, i picchi sono stati gestiti senza frizioni sistemiche rilevanti.
- Quali tecnologie sostengono la scalabilità?
Soluzioni layer-2 e ambienti compatibili EVM per aumentare capacità e resilienza.
Dominio nella tokenizzazione degli asset reali
Ethereum guida la tokenizzazione degli asset reali (RWA) con una quota di mercato del 65% del valore on-chain, pari a circa 19 miliardi di dollari secondo RWA.xyz. Il primato si estende oltre il perimetro della mainnet: includendo layer-2 e reti compatibili EVM, il predominio supera il 70%, consolidando l’ecosistema come infrastruttura di riferimento per emissione, trasferimento e custodia digitale di strumenti ancorati a beni reali.
Il posizionamento è sostenuto dalla profondità di liquidità, dalla standardizzazione dei protocolli e dall’interoperabilità con i servizi di pagamento on-chain, fattori che abilitano casi d’uso istituzionali e retail. Il rafforzamento dei volumi di stablecoin e l’espansione degli utenti attivi creano un percorso naturale di integrazione tra pagamenti e RWA, favorendo settlement trasparente e programmabile.
La crescente partecipazione di operatori professionali e l’allineamento con framework di conformità rafforzano la credibilità del modello, mentre la scalabilità tramite soluzioni layer-2 riduce costi e latenza. Questo contesto, unito al controllo di quote di mercato maggioritarie, rende Ethereum il baricentro per infrastrutture di finanza on-chain con copertura multipiattaforma e governance evoluta.
Prospettive e integrazioni istituzionali
Il salto a 8.000 miliardi di dollari di volume trimestrale sui trasferimenti di stablecoin prepara il terreno a un’integrazione più profonda tra Ethereum e l’infrastruttura dei pagamenti globali. Le roadmap del settore puntano a collegamenti in stile SWIFT, alla piena tokenizzazione RWA e all’ingresso sistematico di operatori istituzionali, elementi che possono ampliare portata, liquidità e affidabilità del settlement on-chain.
Il commento di BMNR Bullz su X sottolinea che la traiettoria non è speculativa ma legata a pagamenti reali: “I sistemi sono già stati realizzati. L’adozione sta recuperando terreno”. Il segnale è coerente con i picchi di indirizzi attivi e con la crescita dell’offerta di stablecoin, indicando una domanda strutturale di strumenti programmabili e conformi.
L’adozione istituzionale richiede standard interoperabili, reporting trasparente e gestione del rischio robusta: la combinazione di layer-2 e ambienti EVM compatibili offre scalabilità e continuità operativa, mentre la leadership di Ethereum nella tokenizzazione favorisce la convergenza tra pagamenti e RWA. L’espansione oltre la mainnet, con percentuali di mercato superiori al 70%, crea un perimetro tecnologico adatto alla distribuzione cross-mercato e a casi d’uso regolamentati.
FAQ
- Qual è il valore dei trasferimenti di stablecoin nel Q4 2025?
Oltre 8.000 miliardi di dollari secondo Token Terminal.
- Quali integrazioni sono previste per i pagamenti globali?
Collegamenti in stile SWIFT, piena tokenizzazione RWA e maggiore presenza istituzionale.
- Che ruolo hanno i layer-2 nell’espansione?
Offrono scalabilità, costi ridotti e continuità operativa per i flussi on-chain.
- Perché l’interesse istituzionale sta crescendo?
Domanda di pagamenti programmabili, trasparenza e standard interoperabili.
- Cosa indica il commento di BMNR Bullz?
Che l’adozione è trainata da pagamenti reali e i sistemi sono già pronti.
- Come incide la leadership RWA di Ethereum?
Favorisce la convergenza tra pagamenti e asset tokenizzati con copertura multi-chain.