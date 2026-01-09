ETF Bitcoin, boom raccolta da record nelle prime sedute attira capitali e scuote Wall Street

Afflussi record e ripresa del prezzo

ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti tornano a catalizzare capitali: nelle prime due sedute del 2026 gli afflussi netti hanno raggiunto circa 1,2 miliardi di dollari, segnando un cambio di passo dopo settimane di deflussi. Nella giornata di lunedì 5 gennaio, secondo Farside, i flussi netti hanno toccato 697,2 milioni, massimo giornaliero dal 7 ottobre. Un dato che fotografa un rientro di fiducia su strumenti regolamentati e liquidi, tipici dell’operatività istituzionale.

Il movimento coincide con la risalita delle quotazioni di bitcoin: da circa 87.000 dollari a inizio anno a livelli poco sotto i 94.000, con un prezzo indicativo intorno a 91.500 dollari nel periodo considerato. La simultaneità tra afflussi e rimbalzo del sottostante suggerisce un meccanismo di domanda in riattivazione, con gli ETF che fungono da canale di accesso preferenziale per capitali di più ampia dimensione.

Il ritorno a flussi positivi in apertura d’anno assume valenza tecnica e di sentiment: storicamente i picchi di raccolta hanno spesso accompagnato fasi di recupero del mercato, ponendo le basi per una potenziale normalizzazione dopo la pressione ribassista dei mesi precedenti.

Domanda istituzionale e ruolo degli etf spot

Il rinnovato afflusso verso gli ETF spot su Bitcoin indica il ritorno della domanda istituzionale, che privilegia strumenti regolamentati, con trasparenza su costi, liquidità e custodia. Gli exchange-traded fund consentono allocazioni rapide, riducono i rischi operativi rispetto alla gestione diretta di wallet e si integrano nei mandati di investimento di fondi e asset manager.

La convergenza tra flussi positivi e rialzo del prezzo evidenzia un canale di trasmissione efficiente: acquisti primari degli authorized participants e creazione di quote generano domanda spot sul mercato sottostante, sostenendo la quotazione. Questo meccanismo amplifica l’effetto capitale in fasi di rimbalzo e tende a ridursi quando i flussi si normalizzano.

Dopo mesi complessi, la ripresa degli acquisti sugli ETF statunitensi suggerisce una fase di ricostruzione delle posizioni, coerente con l’uso degli ETF come veicolo di rientro in esposizione. Per investitori con vincoli regolatori, gli ETF spot restano la via principale per accumulare bitcoin senza esposizione diretta a exchange e custodia self-hosted.

Correlazione tra flussi e cicli di mercato

I dati storici mostrano una relazione stretta tra flussi degli ETF spot su Bitcoin e fasi del mercato: periodi prolungati di deflussi, misurati su media mobile a 30 giorni, hanno spesso coinciso con minimi locali del prezzo. Le serie di Glassnode evidenziano che i momenti di capitolazione tendono a emergere quando la raccolta degli ETF si contrae in modo persistente.

Esempi ricorrenti includono l’agosto 2024, durante il riassorbimento del carry trade sullo yen, con bitcoin intorno a 49.000 dollari, e l’aprile 2025, nella fase definita “tariff tantrum”, con un minimo locale vicino a 76.000 dollari. In entrambi i casi, la debolezza dei flussi ha anticipato o accompagnato i punti di flesso del ciclo.

Nell’ottobre 2025 i deflussi sono tornati a prevalere, segnalando prudenza diffusa; le ultime sedute hanno però riportato i flussi in territorio positivo, suggerendo un cambio di regime. La riattivazione della domanda tramite ETF è coerente con fasi di uscita dai minimi e con dinamiche di ribilanciamento, in cui gli operatori istituzionali sfruttano strumenti regolamentati per ricostruire esposizione al sottostante.

Indicatori secondari e uscita dalla capitolazione

La dinamica del Coinbase premium index si è avvicinata a valori solo lievemente negativi, segnalando un allentamento delle pressioni di vendita e un miglioramento della profondità di mercato tra Coinbase e altre venue. La riduzione dello sconto rispetto ad altri exchange è tipica delle fasi in cui l’offerta forzata si esaurisce e torna una domanda più stabile.

Il ribilanciamento dei flussi sugli ETF spot su Bitcoin , dopo mesi di deflussi, converge con questo miglioramento del differenziale di prezzo, indicando una progressiva uscita dalla capitolazione. La combinazione tra afflussi netti e compressione del premium negativo riduce il rischio di ulteriori accelerazioni ribassiste.

Indicatori di microstruttura e sentiment, letti congiuntamente ai dati di Glassnode sui flussi a 30 giorni, delineano una fase di stabilizzazione: la domanda istituzionale veicolata da ETF si riflette in spread più ordinati e in un miglior passaggio di liquidità. Il contesto resta sensibile ai volumi, ma le condizioni non risultano compatibili con una pressione di vendita sistemica.

