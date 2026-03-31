Home / NEWS / Estate africana in arrivo: caldo estremo, notti tropicali e minacce crescenti per clima e salute

Come l’anticiclone africano ha cambiato l’estate italiana

L’estate italiana è profondamente cambiata dagli anni ’90: al posto dell’anticiclone delle Azzorre domina sempre più spesso l’anticiclone africano. Questo nuovo assetto atmosferico, che interessa l’intero bacino del Mediterraneo, porta aria molto più calda e umida dal Sahara, causando ondate di calore prolungate, notti tropicali e maggior rischio per salute, agricoltura e sistemi idrici.

Il passaggio da estate “tradizionale” a estate rovente si è consolidato tra fine anni ’90 e primi 2000 e oggi rappresenta una vera “nuova normalità” climatica, alimentata dal riscaldamento globale e dal progressivo riscaldamento del Mediterraneo.

In sintesi:

Anticiclone africano sostituisce sempre più spesso l’anticiclone delle Azzorre sull’Italia estiva.

Estati più lunghe, stabili e afose, con ondate di calore oltre 35-40°C.

Aumento di notti tropicali, stress termico urbano e isole di calore cittadine.

Più siccità, incendi, eventi estremi e rischi sanitari per le fasce fragili.

Dall’estate delle Azzorre alla nuova normalità africana

Per decenni l’estate italiana è stata governata dall’anticiclone delle Azzorre, associato a caldo moderato, aria secca, brezza e temporali pomeridiani di sfogo. I picchi oltre i 30°C erano limitati e le notti restavano relativamente fresche.

Negli ultimi 20-30 anni lo schema sinottico è mutato: l’alta pressione atlantica tende a restare sull’oceano o risalire verso il nord Europa, lasciando spazio all’anticiclone subtropicale africano sul Mediterraneo centrale. Quando l’anticiclone delle Azzorre riesce ancora a raggiungere l’Italia, offre solo brevi pause più gradevoli.

Il 2003, un tempo considerato un’eccezione estrema, è oggi inquadrato come anticipazione di estati sempre più calde. Le serie storiche mostrano un aumento netto delle temperature medie estive e della frequenza di periodi caldi persistenti.

Caldo estremo, rischi sistemici e adattamento necessario

Il Riscaldamento globale sta espandendo verso nord le celle subtropicali, rallentando la corrente a getto polare e favorendo blocchi anticiclonici duraturi. In questo contesto l’anticiclone africano può stazionare per settimane sull’Italia, alimentato dal riscaldamento del Mediterraneo e dalla crescente desertificazione del Nord Africa.

Le conseguenze sono estati più lunghe, con massime spesso oltre 35-40°C e un numero crescente di “notti tropicali” (minime sopra i 20°C). Nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Bologna, l’isola di calore urbana può mantenere le minime oltre 25°C, aumentando stress termico e consumi energetici.

Su ambiente ed economia crescono siccità, crisi idriche, calo delle rese agricole, incendi boschivi e fenomeni estremi violenti quando l’anticiclone viene scalzato da aria più fresca. Sul fronte sanitario si registra un aumento di colpi di calore, disidratazione e complicanze cardio-respiratorie, che ha spinto Ministero della Salute e Protezione Civile a strutturare sistemi permanenti di allerta caldo. L’adattamento urbano, agricolo e sanitario a questa nuova normalità estiva è ormai una priorità strategica.

FAQ

Perché l’anticiclone africano è oggi più frequente sull’Italia?

È dovuto all’aumento delle temperature globali, all’espansione verso nord delle celle subtropicali e al rallentamento della corrente a getto, che favorisce blocchi anticiclonici persistenti sul Mediterraneo.

Che cosa distingue l’anticiclone africano da quello delle Azzorre?

L’anticiclone africano porta aria più calda e umida, temperature più elevate e notti tropicali; quello delle Azzorre è associato a caldo moderato, aria più secca e maggiore ventilazione.

Cosa sono le notti tropicali e perché sono in aumento?

Le notti tropicali hanno minime sopra i 20°C. Sono in aumento per il riscaldamento globale, l’isola di calore urbana e il Mediterraneo più caldo, che rallentano il raffrescamento notturno.

Quali settori economici italiani soffrono maggiormente il nuovo caldo estivo?

Soffrono soprattutto agricoltura, gestione idrica ed energia idroelettrica, ma anche turismo, sanità e infrastrutture, a causa di siccità, incendi, ondate di calore e picchi di domanda energetica.

Qual è la fonte delle informazioni sul cambiamento dell’estate italiana?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.