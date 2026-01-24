Home - NEWS - Escort protagoniste segrete di Davos, richieste alle stelle durante il forum economico, cifre folli e clienti insospettabili

Davos, boom di richieste per le escort durante il forum: «Aumento del 4000%. Un cliente ha speso 100mila euro in 5 giorni»

WEF e boom della domanda

Nei giorni del World Economic Forum, la cittadina svizzera di Davos vive una trasformazione parallela e poco visibile ai riflettori ufficiali. Le richieste di escort, secondo le segnalazioni di piattaforme specializzate, esplodono fino a un incremento stimato del 4.000% rispetto ai periodi ordinari. Le prenotazioni passano da poche unità quotidiane a decine di contatti in poche ore, con picchi registrati già nel giorno di apertura del summit.

La piattaforma elvetica Titt4Tat, che mette in contatto clienti e lavoratrici del sesso, descrive giorni di “alta stagione” sincronizzati con l’arrivo delle delegazioni internazionali. A incidere sono soprattutto la capacità di spesa dei partecipanti, l’anonimato garantito dagli hotel di lusso e i servizi concierge che, secondo diversi addetti, fungono da “facilitatori” discreti delle richieste.

Il fenomeno si sviluppa in parallelo al programma ufficiale del forum, fatto di panel sulla disuguaglianza, la sostenibilità e la regolazione dei mercati, creando un cortocircuito tra retorica pubblica e consumi privati di altissimo livello.

Clientela top e cifre record

La domanda proviene in larga parte da uomini d’affari, consulenti, lobbisti e membri di delegazioni provenienti da Stati Uniti, Russia, Ucraina e da diversi Paesi del Golfo. Il target richiesto privilegia spesso escort nordafricane e dell’Europa dell’Est, con pacchetti personalizzati che includono presenze full time, trasferte e accompagnamento a cene riservate. Tra i casi emblematici emerge quello di un cliente che avrebbe speso circa 96.000 franchi svizzeri, oltre 100.000 euro, per cinque giorni con cinque donne, senza contare hotel, autisti e regali di lusso.

Le tariffe lievitano rispetto ai listini standard, con compensi a quattro o cinque cifre per weekend o permanenze legate all’intera durata del forum. Molti incontri vengono concordati settimane prima, con richieste dettagliate su lingue parlate, profilo culturale e capacità di muoversi in ambienti d’élite senza destare sospetti.

Alcuni operatori descrivono l’evento come “Capodanno e alta stagione messi insieme”, dove la disponibilità delle escort diventa rapidamente scarsa e le cancellazioni dell’ultimo minuto sono coperte da liste d’attesa di clienti facoltosi.

Escort non professioniste e zona grigia

Accanto alle professioniste, aumentano le presenze di studentesse, insegnanti, lavoratrici precarie e viaggiatrici che approfittano del raduno mondiale a Davos per arrotondare con ingaggi brevi ma molto remunerativi. L’offerta “occasionale” viaggia soprattutto sulle piattaforme online e attraverso gruppi chiusi, con annunci mirati ai giorni del WEF. La distinzione tra sex work strutturato e attività saltuaria diventa così sempre più sfumata, alimentando un mercato semi-clandestino difficile da monitorare.

Le associazioni che difendono i diritti delle lavoratrici del sesso sottolineano i rischi di sicurezza, sfruttamento e assenza di tutele contrattuali, in un contesto dove la sproporzione di potere economico tra clienti e fornitori di servizi è massima. Le autorità locali, dal canto loro, mantengono un profilo basso, concentrandosi soprattutto sull’ordine pubblico e sulla protezione delle delegazioni ufficiali.

Il risultato è una “bolla erotica” che si accende e si spegne in pochi giorni, lasciando dietro di sé interrogativi su ipocrisia, moralità e responsabilità di un’élite globale che discute di etica dei mercati mentre alimenta un’economia parallela ad altissimo margine.

