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YouTube mostra spot da 90 secondi non skippabili, Google riconosce l’errore e avvia la correzione

YouTube mostra spot da 90 secondi non skippabili, Google riconosce l’errore e avvia la correzione

Bug sui 90 secondi di pubblicità YouTube: cosa è davvero successo

Nei giorni scorsi numerosi utenti di YouTube, soprattutto sulle smart TV, hanno segnalato la comparsa di presunte pubblicità non saltabili da 90 secondi. I casi sono emersi a inizio settimana in vari Paesi, generando forti proteste sui social e nei forum specializzati.
In un primo momento Google ha negato l’esistenza di un nuovo formato di annunci così lungo; successivamente ha attribuito l’anomalia a un bug tecnico nei timer degli spot.
Secondo l’azienda, infatti, gli annunci effettivi rispettavano i limiti massimi previsti dalla piattaforma e il problema riguardava esclusivamente l’indicazione errata della durata. Il fix è in distribuzione e il caso riapre il dibattito sull’equilibrio tra pubblicità, esperienza utente e offerta YouTube Premium.

In sintesi:

  • Timer errati hanno mostrato pubblicità non saltabili fino a 90 secondi su YouTube per TV.
  • Google parla di bug tecnico, non di nuovo formato pubblicitario in fase di test.
  • I limiti ufficiali restano 30 secondi su TV e 15 secondi su smartphone.
  • Il caso riaccende il tema del rapporto tra pubblicità invasiva e abbonamento Premium.

Durata reale degli annunci e precedenti problemi con YouTube

In base alle regole ufficiali, gli annunci non saltabili su YouTube sono rigidamente limitati. Sulle app YouTube per TV il tetto massimo è di 30 secondi, mentre su smartphone non si possono superare i 15 secondi.
Le segnalazioni di spot “da 90 secondi” indicavano timer superiori al minuto e mezzo, pur senza possibilità di salto, in aperto contrasto con queste linee guida. Google ha chiarito che si è trattato di un errore di visualizzazione: il timer mostrava durate eccessive, ma il file pubblicitario effettivo restava entro i limiti.
Non è però un caso isolato: nel corso dell’anno alcuni utenti avevano denunciato addirittura “pubblicità da un’ora” non skippabili. Allora, l’azienda aveva ricondotto il problema a interferenze tecniche legate all’uso di ad blocker. La reincidenza di episodi simili alimenta fra gli utenti il sospetto di sperimentazioni troppo aggressive, sebbene Google continui a escluderle con decisione.

Quali scenari per la pubblicità YouTube e per gli utenti

L’incidente dei finti 90 secondi arriva in una fase delicata per YouTube, impegnata a massimizzare i ricavi pubblicitari senza deteriorare la user experience.
Annunci più lunghi e frequenti possono spingere una parte del pubblico verso YouTube Premium, ma oltre una certa soglia generano frustrazione e potenziale abbandono della piattaforma.
Ogni bug che coinvolge la durata percepita delle pubblicità mina la fiducia nelle regole dichiarate e rende più complessa la comunicazione con gli utenti. Nei prossimi mesi sarà decisivo osservare se Google introdurrà strumenti di maggiore trasparenza sulla gestione degli spot, ad esempio pannelli informativi chiari sui formati in uso e sui limiti massimi, per ridurre il divario tra percezione dell’utente e policy ufficiali.

FAQ

Quanto possono durare oggi le pubblicità non saltabili su YouTube?

Attualmente, secondo Google, gli annunci non saltabili durano massimo 30 secondi su TV e 15 secondi su smartphone, senza eccezioni strutturali dichiarate.

Le pubblicità YouTube da 90 secondi sono state davvero trasmesse?

No, secondo Google la durata reale degli spot è rimasta entro i limiti; l’eccesso riguardava esclusivamente un bug nel timer visualizzato agli utenti.

Il problema delle pubblicità infinite su YouTube è stato risolto?

Sì, Google afferma che il fix per il bug dei timer errati è già in distribuzione globale e che l’anomalia dovrebbe essere rientrata.

Come posso ridurre il numero di annunci che vedo su YouTube?

È possibile ridurre sensibilmente gli annunci sottoscrivendo YouTube Premium, che rimuove la pubblicità dai video sugli account collegati.

Da dove provengono le informazioni riportate in questo articolo su YouTube?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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