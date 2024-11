Elezioni Repubblicane: Restano Due Opportunità per il Settore Criptovalute

Vincitori Repubblicani nella corsa al Senato

Le ultime notizie elettorali indicano che i Repubblicani hanno consolidato una maggioranza risicata nel Senato statunitense per il 2025. I risultati preliminari al 8 novembre mostrano che, mentre alcuni candidati Repubblicani hanno trionfato, rimangono aperte le gare per posti chiave, compresa quella in Arizona, dove la situazione è particolarmente intricata. Qui, il candidato Repubblicano, Kari Lake, è in svantaggio rispetto al Democrat Ruben Gallego. Nonostante Lake si presenti come un sostenitore delle criptovalute, non ha ricevuto alcun finanziamento diretto da leader del settore o dai PAC a favore delle crypto.

Il PAC Fairshake e le sue affiliate hanno investito oltre 10 milioni di dollari in spese pubblicitarie a sostegno di Gallego, il quale rappresenta attualmente il 3° distretto congressuale dell’Arizona e ha votato favorevolmente per l’approvazione del Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act. La competizione per il seggio in Arizona è attesa come una delle ultime a essere chiamata dai media, assieme a quella del Nevada, dove un altro candidato Repubblicano, Sam Brown, attualmente segue il Democrat Jacky Rosen.

Candidati crypto in corsa

Il panorama politico attuale evidenzia una netta distinzione tra i candidati sostenitori delle criptovalute e quelli contrari. Nella competizione per il seggio del Senato in Arizona, Kari Lake si è proposta come una “candidata pro-crypto”, promettendo di supportare le politiche di Donald Trump in materia di beni digitali e Bitcoin (BTC). Tuttavia, la mancanza di sostegno finanziario da parte di figure influenti del settore crypto o di PAC a favore delle criptovalute potrebbe compromettere la sua corsa. Al contrario, la Democratico Ruben Gallego ha raccolto oltre 10 milioni di dollari grazie al PAC Fairshake, consolidando così la sua posizione di leadership con circa il 77% dei voti conteggiati.

Analogamente, in Nevada, Sam Brown, sostenuto da nomi di spicco del settore come i cofondatori di Gemini, Cameron e Tyler Winklevoss, e il chief legal officer di Ripple, Stuart Alderoty, si trova in difficoltà. Anche se Brown non ha ricevuto il supporto diretto di PAC pro-crypto, il contributo di questi leader del settore rappresenta un segnale di speranza. Con quasi il 96% dei voti conteggiati al momento, Brown è ancora in corsa contro la Democrat Jacky Rosen.

Spesa dei PAC e supporto alle campagne

La spesa dei Political Action Committees (PAC) a favore dei candidati ha avuto un ruolo cruciale in queste elezioni. I PAC legati al settore delle criptovalute hanno investito significative somme di denaro nelle campagne dei candidati, con oltre 134 milioni di dollari complessivamente destinate a diverse gare elettorali nel 2024. L’impatto di queste spese si è visto chiaramente nelle gare di alcuni senatori e candidati in tutto il Paese.

In particolare, il PAC Fairshake ha canalizzato oltre 10 milioni di dollari in pubblicità per sostenere il Democrat Ruben Gallego, evidenziando una strategia efficace nel mobilitare risorse a favore di un candidato pro-innovazione e pro-crypto. Al contrario, altri candidati, come Sam Brown in Nevada, pur avendo ricevuto contributi da figure di spicco nel settore crypto, non hanno beneficiato del supporto diretto di PAC a favore delle criptovalute. Questa situazione ha sollevato interrogativi sull’efficacia di tali strategie di finanziamento rispetto ai risultati elettorali in corso, dimostrando che il sostegno economico non sempre si traduce in una vittoria elettorale.

La corsa per il seggio senatoriale in Arizona si preannuncia come una delle più seguite, poiché il sostegno finanziario può risultare determinante in fasi critiche del conteggio dei voti. La contrapposizione tra i candidati evidenzia non solo differenze politiche, ma anche variazioni significative nell’approccio alla raccolta fondi e al supporto strategico, aspetti cruciali da considerare in un panorama politico in rapida evoluzione.

Impatto sulle elezioni future e sul mercato crypto

Le recenti elezioni hanno segnato un punto di svolta significativo per il panorama politico delle criptovalute negli Stati Uniti. Sebbene i preoccupanti risultati elettorali non abbiano sempre favorito i candidati più a favore delle criptovalute, è evidente che l’industria sta consolidando la sua presenza in ambito politico. Nonostante la sconfitta di Repubblicani come John Deaton contro avversari critici nei confronti del settore, i PAC legati alle criptovalute hanno dimostrato la loro capacità di mobilitare risorse per sostenere candidati pro-innovazione.

Con stime che indicano circa 134 milioni di dollari investiti da PAC in campagne elettorali per il 2024, il senso prevalente è che l’industria delle criptovalute, o almeno il suo supporto politico, potrebbe continuare a crescere. L’aumento del valore di Bitcoin (BTC) e di altre criptovalute dopo le elezioni suggerisce che i mercati reagiscono positivamente alle prospettive di maggiore accettazione politica. Incerti i risultati in stati come Arizona e Nevada, ciò che è chiaro è che il dialogo sulle politiche crypto è ora parte integrante delle discussioni politiche e continuerà a influenzare eventi futuri.

Con l’inizio del nuovo Congresso fissato per il 3 gennaio, gli sviluppi in questi rami della politica statunitense potrebbero avere un impatto duraturo su regolamentazioni e posizioni relative al settore crypto, influenzando le strategie di investimento degli attori del mercato nel lungo termine.