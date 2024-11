Ragnarok e Boxing Star in arrivo su Telegram con Delabs Games e TON

Nuovi sviluppi per Delabs Games su Telegram

Delabs Games, sviluppatore di giochi sudcoreano, ha annunciato l’intenzione di portare il celebre franchise di giochi di ruolo, *Ragnarok*, su Telegram entro il primo trimestre del 2025. Questa iniziativa segna una svolta significativa per l’azienda, che si sta adattando al fiorente panorama dei giochi crypto sulla piattaforma di messaggistica. La nuova versione di *Ragnarok* si concentrerà sull’esplorazione di labirinti, integrando al contempo funzionalità social emblematica dell’ambiente di Telegram. Questo passo fa parte di una più ampia strategia di Delabs Games, che ha recentemente ricevuto finanziamenti sia da TON Ventures sia da un investitore privato, mirando a sfruttare il potenziale della blockchain di The Open Network, in forte crescita grazie a titoli come *Notcoin* e *Hamster Kombat*.

Strategia di adattamento per il mercato dei giochi crypto

Il CEO di Delabs Games, Joonmo Kwon, ha dichiarato che l’ingresso di *Ragnarok* su Telegram rappresenta un audace passo per portare proprietà intellettuali consolidate e giochi di medio profilo direttamente ai giocatori, dove già interagiscono. L’intento di Delabs è di conservare l’essenza del gioco originale mentre si arricchisce l’esperienza attraverso le moderne caratteristiche del Web3, senza complicazioni aggiuntive.

Progetti futuri e test in corso

Questo non è il primo tentativo di Delabs nel settore dei giochi su Telegram. Infatti, lo scorso luglio, l’azienda ha lanciato un gioco a tema baseball chiamato *Giga Chad Bat*, che ha servito come test preliminare delle sue capacità nella gaming experience integrata nella piattaforma. La società, controllata da 4:33 Creative Lab, ha in precedenza collaborato con piattaforme social come Kakao in Corea del Sud. Con il rilascio previsto di *Boxing Star* nel terzo trimestre del 2025, Delabs sta pianificando una significativa espansione del suo portafoglio di giochi su Telegram, che attualmente conta oltre 70 milioni di download sulla piattaforma mobile.

Ritorno di Ragnarok e adattamenti di giochi

Ritorno di Ragnarok e adattamenti di giochi su Telegram

Il franchise di *Ragnarok* tornerà su Telegram con un approccio rivoluzionario che mira a integrare la popolarità di giochi classici nel nuovo ecosistema di gaming. Delabs Games intende offrire un’esperienza di maze exploration, fondendo elementi familiari ai fan della serie con le peculiarità della piattaforma di messaggistica. Non si tratta solo di un semplice porting, ma di una rielaborazione che contempla le dinamiche interattive tipiche dell’ambiente social di Telegram.

Oltre a *Ragnarok*, Delabs ha annunciato che *Boxing Star*, un titolo con un impressionante portafoglio di oltre 70 milioni di download su dispositivi mobili, verrà adattato per il lancio su Telegram nel terzo trimestre del 2025. Entrambi i giochi rappresentano una strategia ben definita da parte di Delabs per espandere la propria presenza nel settore, sfruttando la base di utenti della app di messaggistica per facilitare nuove interazioni tra giocatori e promuovere una comunità più attiva attorno ai loro titoli.

Questa mossa di Delabs si accompagna a un’attenzione particolare a garantire che l’esperienza di gioco rimanga fedele alle radici delle serie originali. Il CEO Joonmo Kwon ha sottolineato l’importanza di preservare l’autenticità del brand mentre si introducono innovazioni moderne, il tutto senza compromettere la semplicità d’uso per i giocatori già affezionati. Questo approccio potrebbe rivelarsi decisivo per attrarre sia i fan di lunga data che i nuovi utenti nel vivo della community di Telegram.

Integrazione di funzionalità Web3 nel gameplay

Integrazione delle funzionalità Web3 nel gameplay di Ragnarok

La nuova versione di *Ragnarok* su Telegram sarà caratterizzata da una serie di integrazioni dedicate al Web3, mirate a elevare la gameplay experience degli utenti senza generare confusione. Delabs Games ha progettato l’approccio all’implementazione di queste tecnologie in modo ponderato, affinché l’interfaccia rimanga intuitiva e accessibile sia per i reparti di gioco tradizionali sia per i nuovi arrivati nel mondo delle criptovalute.

Un elemento chiave di questo sforzo è la creazione di meccaniche di gioco che riflettano le interazioni sociali intrinseche alla piattaforma di Telegram. Le funzionalità come il possesso di asset digitali, ricompense basate su blockchain e possibilità di scambio peer-to-peer sono destinate a garantire un coinvolgimento più profondo e interattivo, ridefinendo il concetto di community gaming.

Delabs Games punta a mantenere un equilibrio tra tradizione e innovazione. Il CEO Joonmo Kwon ha affermato che il loro obiettivo è fornire un’esperienza gaming ricca e immersiva, rispettando tuttavia l’essenza originale della serie *Ragnarok*. Le nuove caratteristiche Web3 non saranno quindi un semplice abbellimento, ma elementi essenziali integrati nel gameplay, open to all players e facilmente fruibili, sottolineando l’impegno di Delabs per una transizione graduale verso il futuro del gaming.

Futuro della gaming crypto su Telegram

Prospettive della gaming crypto su Telegram

La rapida evoluzione del panorama dei giochi crypto, in particolare su piattaforme come Telegram, sta configurando un futuro interessante per gli sviluppatori e i giocatori. Con la crescente domande di interazioni sociali integrate nei giochi, Delabs Games si posiziona strategicamente per cogliere questa opportunità. L’adozione di meccaniche di gioco innovative e il potenziamento delle esperienze sociali giocano un ruolo cruciale nel garantire che i giochi non siano solo competitivi ma anche coinvolgenti e comunitari.

In questo contesto, il lancio di titoli come *Ragnarok* e *Boxing Star* rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della presenza di Delabs nell’ecosistema crypto. L’azienda intende attrarre non solo i fan della serie, ma anche un pubblico più ampio attratto dalle potenzialità offerte dalla blockchain. L’interconnessione tra gaming e social media, unita a funzionalità Web3, offre la possibilità di generare comunità più attive e coinvolte, ridisegnando le esperienze da single-player a interazioni sociali più ricche.

Il futuro della gaming crypto su Telegram non è solo una questione di tecnologia, ma di come questi giochi possano alimentare un’esperienza utente unica e significativa. Con i giochi che si trasformano in piattaforme di socializzazione, la strategia di Delabs di affrontare queste integrazioni avrà un impatto significativo sulla qualità e l’attrattiva dei suoi titoli. La visione a lungo termine dell’azienda si basa su un modello di business in evoluzione, in cui i giocatori diventano parte attiva non solo della comunità, ma anche dei processi di gioco stesso.