Crypto e elezioni USA: Polymarket si afferma come leader nel settore

Crypto Biz: Le elezioni statunitensi incoronano Polymarket

Polymarket, una piattaforma decentralizzata di scommesse predittive, ha segnato un importante traguardo grazie alle recenti elezioni statunitensi. Fondata quattro anni fa, la piattaforma ha accumulato oltre ,2 miliardi in scommesse legate agli esiti elettorali, con un impressionante volume di 9,5 milioni registrato soltanto nel giorno delle elezioni. Sotto la guida del CEO Shayne Coplan, 26 anni, Polymarket ha attratto un notevole interesse da parte degli investitori, raccogliendo milioni in due tornate di finanziamento. Tra gli investitori figurano nomi di spicco come il Founders Fund di Peter Thiel e Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum. Negli ultimi 30 giorni, il volume delle scommesse sulla piattaforma è balzato a ,3 miliardi, spinto in gran parte da sondaggi politici. Un account principale che ha scommesso su Trump ha generato oltre ,4 milioni di profitti dopo la dichiarazione dei risultati.

Interesse dei trader e attenzione dei regolatori

Il rientro dei trader in Polymarket non accenna a diminuire, con oltre 1.000 in commissioni generate per la rete Polygon solo nel mese di ottobre, e .613 raccolti nei primi giorni di novembre. Tuttavia, la rapida crescita della piattaforma ha attirato anche l’attenzione dei regolatori, con l’Autorité nationale des jeux (ANJ) in Francia che sta indagando sulla conformità di Polymarket con le leggi sul gioco. Si parla di un possibile divieto che potrebbe influenzare ulteriormente la sua operatività. Nonostante queste sfide, l’interesse per il mercato delle scommesse predittive rimane elevato, con traders che continuano a impegnarsi in attività di scommesse politiche anche dopo la conclusione delle elezioni.

Negli ultimi mesi, Polymarket ha registrato una crescita esponenziale, diventando un attore di spicco nel panorama delle scommesse online. La piattaforma non solo ha capitalizzato sull’interesse generato dalle elezioni statunitensi, ma ha anche ampliato la propria base di utenti, raggiungendo un volume di scommesse che ha superato i ,3 miliardi in un breve lasso di tempo. Questo è avvenuto, in parte, grazie alla diversificazione delle opzioni di scommessa, che non si limitano agli eventi politici, ma si estendono anche ad altre categorie, attirando scommettitori di varie estrazioni e interessi. I trader, in particolare, sono attratti dalla possibilità di trarre profitto da eventi futuri, e questo ha portato a una dinamica di mercato vibrante e volatile, mantenendo alta l’attenzione sulla piattaforma.

Inoltre, la performance di Polymarket è stata sostenuta anche dalle recenti innovazioni tecnologiche implementate sulla rete Polygon, che garantisce transazioni più rapide e costi inferiori, migliorando l’esperienza utente complessiva. Questi fattori hanno contribuito a rafforzare la posizione di Polymarket come una delle principali piattaforme di scommesse predittive a livello globale, posizionandola bene per sfruttare ulteriormente l’interesse nel settore delle criptovalute e dei mercati decentralizzati.

Volume record di BlackRock con l’IBIT

Il BlackRock iShares Bitcoin Trust, noto come IBIT, ha registrato un notevole volume di scambi il 6 novembre, raggiungendo quasi 1,1 miliardi di dollari nei primi 20 minuti di attività post-elettorale. Questa impennata rappresenta una delle più significative manifestazioni di interesse nel mercato delle criptovalute, sottolineando il crescente appetito degli investitori per i prodotti finanziari legati al Bitcoin. Gli analisti prevedono che il prezzo di Bitcoin possa continuare a crescere sotto l’amministrazione di Donald Trump, con proiezioni che suggeriscono una possibile ascesa a 0.000 entro il giorno dell’inaugurazione, prevista per il 20 gennaio.

La differente posizione di Trump riguardo alle criptovalute, rispetto all’amministrazione precedente, mira a posizionare gli Stati Uniti come “la capitale mondiale delle criptovalute”, un elemento che potrebbe avere ripercussioni significative sul settore. Questo nuovo approccio da parte di una figura politica di spicco ha l’effetto di attirare anche investitori istituzionali, rafforzando ulteriormente la fiducia nel mercato del Bitcoin e delle criptovalute in generale.

Il forte volume di scambi dell’IBIT non solo evidenzia la vitalità del mercato, ma anche l’importanza strategica che BlackRock attribuisce al Bitcoin come asset di investimento. Mentre le dinamiche politiche continuano a influenzare il panorama economico, la risposta degli investitori al prodotto IBIT è un indicatore chiave del crescente riconoscimento del Bitcoin come asset di valore da parte delle istituzioni. Con un simile slancio, il futuro del Bitcoin sembra promettente, alimentando la speculazione e l’interesse diffuso tra i trader e gli investitori del settore.

Novità nel settore della minerazione di Bitcoin

Le attività di estrazione di Bitcoin stanno vivendo un periodo di forte crescita grazie ai risultati eccezionali registrati da Marathon Digital e Riot Platforms, che hanno riportato i più alti livelli di produzione mensile dal halving di aprile. Marathon ha estratto 717 Bitcoin, equivalenti a circa 48,8 milioni di dollari, a ottobre, sostenuta da un incremento del 14% della sua capacità di hashing, superando i 40 exahash al secondo. Oltre a ciò, un aumento delle commissioni sulle transazioni ha contribuito con il 5% alla produzione totale.

Allo stesso modo, Riot ha raggiunto una produzione di 505 Bitcoin (circa 34,4 milioni di dollari) nel mese di ottobre, segnando un incremento del 22,6% rispetto al mese precedente. Questo successo è stato attribuito all’aumento della capacità di hashing, ora fissata a 29,4 EH/s, agevolato dall’installazione di nuovi miner MicroBT. Questi risultati non solo segnano un recupero robusto del settore minerario, ma dimostrano anche la resilienza e l’adattabilità delle aziende a fronte delle sfide del mercato, posizionando l’industria della minerazione di Bitcoin per una continua espansione negli anni a venire.

Iniziative di Meta e l’impatto sulla difesa nazionale

Meta, l’azienda madre di Facebook, ha ampliato la sua operatività con l’introduzione del modello di intelligenza artificiale Llama nel settore della difesa americana. Questa mossa mira a fornire supporto delle capacità di gestione delle informazioni per affrontare sfide complesse in ambito logistico e di sicurezza nazionale. La decisione di rendere Llama accessibile a militari e appaltatori della difesa è stata annunciata dal presidente degli affari globali di Meta, Nick Clegg, in una dichiarazione pubblicata il 4 novembre.

L’iniziativa prevede una collaborazione con colossi tecnologici come Microsoft, Amazon, IBM e Palantir, enfatizzando un approccio integrato per migliorare le operazioni del governo statunitense. L’uso della tecnologia AI promuoverà strategie di pianificazione più efficaci e l’individuazione di finanziamenti illeciti, rafforzando al contempo la resilienza informatica della nazione. Questi sviluppi mettono in evidenza l’importanza crescente delle tecnologie emergenti nel garantire la sicurezza nazionale, nonché il potenziale delle collaborazioni tra il settore privato e quello pubblico nel migliorare le difese americane.