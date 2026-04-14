Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elettra Lamborghini rientra a Belve, le interviste lampo che fanno discutere

Elettra Lamborghini verso il ritorno a Belve: cosa sappiamo finora

La cantante Elettra Lamborghini sarebbe pronta a tornare a Belve, il talk di interviste di Rai Due condotto da Francesca Fagnani.

Secondo l’anticipazione del giornalista Giuseppe Candela su Chi, la partecipazione avverrebbe in una delle prossime puntate, a Roma, nella nuova stagione del programma.

L’attenzione è alta perché, nel 2022, una precedente intervista di Elettra Lamborghini a Belve era stata registrata ma mai mandata in onda, dopo il rifiuto dell’artista di firmare la liberatoria.

Ora il possibile ritorno potrebbe chiarire le ragioni di quella scelta, affrontare temi personali rimasti irrisolti e definire il nuovo rapporto tra la cantante e il format di Francesca Fagnani.

Se confermata, l’intervista rappresenterebbe uno dei momenti mediatici più attesi della televisione italiana di intrattenimento e costume.

In sintesi:

Elettra Lamborghini sarebbe pronta a partecipare di nuovo al programma Belve .

sarebbe pronta a partecipare di nuovo al programma . Nel 2022 un’intervista già registrata non fu mai trasmessa per scelta della cantante.

Il ritorno potrebbe chiarire vecchi contrasti e affrontare nodi personali delicati.

Il caso si inserisce nella lista di interviste cancellate o bloccate da Belve.

Perché l’intervista a Belve con Elettra Lamborghini è così attesa

Al momento manca una conferma ufficiale da parte della redazione di Belve, ma l’anticipazione ha immediatamente riacceso l’attenzione sul “caso Elettra Lamborghini”.

Nel 2022, l’interprete di Musica e il resto scompare aveva registrato una lunga conversazione con Francesca Fagnani, salvo poi bloccarne la messa in onda rifiutando di firmare la liberatoria.

L’artista aveva spiegato di essersi resa conto di *«non aver capito il gioco»*, cioè la cifra del format, noto per domande dirette, zero filtri e incursioni su temi sensibili.

Un’impostazione che allora appariva distante dall’immagine pubblica che Elettra Lamborghini voleva controllare e proteggere.

Negli anni, però, la percezione del programma è cambiata: Belve è diventato uno spazio centrale nel racconto televisivo di personaggi dello spettacolo, della politica e della musica, spesso utilizzato per ridefinire la propria narrazione personale.

Il possibile ritorno di Lamborghini viene letto proprio in questa chiave: occasione di ripartenza mediatica e di confronto più consapevole con la pressione delle domande della conduttrice.

I temi sul tavolo e il precedente delle interviste cancellate

Qualora l’intervista andasse in porto, i temi potenzialmente affrontabili sono numerosi.

Tra i più citati, i chiacchierati «festini bilaterali» che avevano accompagnato la presenza dell’artista a Sanremo 2026, vicenda che aveva generato una forte esposizione mediatica e una gestione complessa dell’immagine pubblica.

Altrettanto delicato è il rapporto con la sorella Ginevra, più volte indicato come ancora problematico: una domanda su questo fronte, nel linguaggio diretto di Francesca Fagnani, sarebbe quasi inevitabile.

Non è la prima volta, comunque, che una puntata di Belve viene registrata e poi cancellata o bloccata.

Oltre a Elettra Lamborghini, il pubblico non ha mai visto la chiacchierata con la prof di Amici Anna Pettinelli.

Altre ospitate sono sfumate prima ancora delle riprese: su tutte, quella di Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, che sarebbe saltata per decisione di Mediaset, e quella di Fedez, inizialmente bloccata dalla stessa Rai.

Il quadro conferma come Belve sia diventato un delicato crocevia tra libertà editoriale, interessi dei personaggi e strategie dei broadcaster.

FAQ

Quando potrebbe andare in onda l’intervista di Elettra Lamborghini a Belve?

Al momento non esiste una data ufficiale. L’anticipazione parla di una delle prossime puntate della nuova stagione.

Perché l’intervista del 2022 di Elettra Lamborghini non è stata trasmessa?

È successo perché Elettra Lamborghini non ha firmato la liberatoria, dichiarando di *«non aver capito il gioco»* del programma.

Belve può cancellare o bloccare un’intervista già registrata?

Sì, accade quando l’ospite nega la liberatoria o quando l’editore o altre aziende televisive pongono veti editoriali.

Quali altri personaggi hanno avuto problemi con la messa in onda a Belve?

Interviste o ospitate sono saltate per Anna Pettinelli, Andrea Giambruno e Fedez, per decisioni tra ospiti, Rai e Mediaset.

Qual è la fonte delle informazioni su Elettra Lamborghini e Belve?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate editorialmente.