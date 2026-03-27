Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cesara Buonamici nuova voce autorevole e rassicurante del Grande Fratello

Cesara Buonamici racconta il nuovo Grande Fratello tra Tg5 e prime serate

Cesara Buonamici, storica giornalista del Tg5, torna per la terza volta come opinionista al Grande Fratello di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. In questa nuova edizione, trasmessa dagli studi di Roma, il reality appare più rapido e “accelerato”, con concorrenti già abituati alla visibilità televisiva e social.

La presenza di figure forti come Selvaggia Lucarelli, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe rende la Casa un laboratorio di dinamiche mediatiche e caratteriali.

Buonamici, divisa tra la responsabilità informativa del Tg e il ruolo più leggero ma esposto del commento in diretta, spiega perché sceglie di mantenere indipendenza di giudizio rispetto ai social e come vive, da professionista della notizia, il diventare parte dello spettacolo.

In sintesi:

Nuovo Grande Fratello più veloce, competitivo e popolato da volti già noti al pubblico.

più veloce, competitivo e popolato da volti già noti al pubblico. Cesara Buonamici valorizza il confronto di personalità diverse con Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli .

valorizza il confronto di personalità diverse con e . Attesa per le dinamiche tra Antonella Elia , Adriana Volpe e Alessandra Mussolini .

, e . La giornalista difende autonomia dai social e porta metodo da Tg5 al reality.

Dinamiche in Casa, ruolo di opinionista e rapporto con il pubblico

Per descrivere l’edizione in corso, Cesara Buonamici userebbe un lancio secco: molte esperienze, forti personalità, “manca solo il vostro giudizio”. Il format, spiega, entra subito nel vivo, senza fase di assestamento per gli inquilini.

Con Ilary Blasi il rapporto si basa sulla differenza: *«Funziona il cocktail, non l’omogeneità»*, sottolinea, riconoscendo alla conduttrice allegria, ironia e capacità di mettere tutti a proprio agio.

Accanto a lei, nella “poltrona rossa”, c’è Selvaggia Lucarelli. Buonamici respinge l’idea di rivalità: ciascuna, dice, offre un contributo diverso, e il loro compito è anche divertirsi. Le sue curiosità giornalistiche emergono nella domanda che porrebbe a Selvaggia: *«Avresti mai fatto parte degli inquilini della Casa?»*.

Guardando al cast, la giornalista non individua un solo “protagonista assoluto”, ma sottolinea che ogni concorrente ha un lato degno di attenzione. Confessa particolare interesse per GionnyScandal, con una biografia “contromano”, segnata da abbandoni, dolori e successi.

Sulla storica contrapposizione tra Antonella Elia e Adriana Volpe, si schiera nel “partito dei pacificatori”: auspica che il reality diventi occasione di chiarimento, non di scontro permanente. Di Alessandra Mussolini sottolinea la continuità di stile: *«Spumeggiante come sempre… i tempi cambiano, ma non lei»*.

Riguardo ai concorrenti maschili, giudicati da molti meno incisivi, parla di semplice ritardo di emersione: la componente femminile è più riconoscibile al pubblico, ma la parte maschile, sostiene, avrà tempo per definire meglio la propria identità.

Tra Tg5, social e reality: metodo, immagine e prospettive future

Nel costruire i propri giudizi, Cesara Buonamici non vuole farsi guidare dal flusso dei social. Segue la diretta quando gli impegni in redazione lo consentono, ma preferisce mantenere la mente “sgombra” per offrire un contributo sereno e non condizionato, ascoltando però le reazioni di colleghi e persone comuni.

La scelta di tenere un profilo Instagram ufficiale senza contenuti è coerente con questa impostazione: impossibile, dice, essere ovunque, e meglio non eccedere nella presenza mediatica, già molto intensa tra Tg e prime serate.

Prima della lunga diretta – due volte alla settimana, fino a tarda sera – non ha rituali scaramantici, ma una priorità tecnica: svuotare la mente dal lavoro del Tg. Nel reality, infatti, non è più solo narratrice delle notizie: *«In piccolo si diventa parte della notizia»*, possibilmente in modo leggero.

Stile e immagine restano in linea con il suo profilo giornalistico: nessun look “studiato per colpire”, ma abiti che la rispecchiano, come in redazione.

Gli occhiali, ormai marchio distintivo di Cesara Buonamici, non cambiano tra Tg5 e Grande Fratello: sono un elemento identitario nato da una necessità, trasformata – con autoironia – in virtù.

Il suo approccio al reality sembra destinato a incidere sulle prossime edizioni dei grandi show Mediaset: una figura giornalistica autorevole che, senza rinunciare alla propria credibilità, accetta di abitare spazi televisivi ibridi, dove informazione, commento e intrattenimento si sovrappongono sempre di più.

FAQ

Chi è Cesara Buonamici e quale ruolo ha al Grande Fratello?

Cesara Buonamici è una storica giornalista del Tg5 e opinionista al Grande Fratello, dove commenta dinamiche, personaggi e impatto mediatico delle puntate.

In cosa è diversa la nuova edizione del Grande Fratello?

La nuova edizione appare più “accelerata”: ingresso immediato nelle dinamiche, concorrenti con forte esperienza televisiva e social, relazioni intense sin dalle prime settimane.

Come gestisce Cesara Buonamici il rapporto con i social network?

Buonamici mantiene un profilo Instagram senza post, segue poco i social e preferisce formulare opinioni autonome, basate sull’osservazione diretta delle puntate.

Perché Cesara Buonamici è considerata una figura autorevole in Tv?

Perché vanta una lunga carriera al Tg5, affidabilità nella conduzione delle news e capacità di analisi calma anche in contesti di intrattenimento.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo?

Questo articolo deriva da una elaborazione giornalistica di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.