Ascolti tv Amici domina il sabato sera Affari Tuoi sfida La Ruota

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Amici supera Canzonissima: gli ascolti Tv che ridisegnano il sabato sera

La sfida degli ascolti di prime time vede Amici di Maria De Filippi superare nettamente Canzonissima, ridisegnando gli equilibri del sabato televisivo italiano.

Su Canale 5, il talent di Maria De Filippi conquista 3.248.000 telespettatori e il 23,1% di share, mentre su Rai1 lo show musicale Canzonissima si ferma a 2.206.000 telespettatori con il 17,38%.

La serata, monitorata attraverso l’analisi minuto per minuto delle principali reti generaliste, evidenzia una sostanziale parità nell’access time tra Affari tuoi su Rai1 e La ruota della fortuna su Canale 5. Il quadro complessivo conferma una forte polarizzazione tra Rai e Mediaset, con un ruolo significativo delle reti minori nel frammentare ulteriormente il pubblico.

In sintesi:

Amici di Maria De Filippi domina il prime time con 23,1% di share.

domina il prime time con 23,1% di share. Canzonissima su Rai1 si ferma al 17,38% di share in prima serata.

su si ferma al 17,38% di share in prima serata. Parità assoluta nell’access: Affari tuoi e La ruota della fortuna al 23,4%.

e al 23,4%. Buone performance per In altre parole e Il ritorno di Don Camillo.

I numeri completi del prime time e dell’access time

Nel prime time, Canale 5 guida con Amici di Maria De Filippi: 3.248.000 telespettatori e 23,1% di share, confermando il formato come riferimento assoluto del sabato sera commerciale.

Su Rai1, Canzonissima ottiene 2.206.000 telespettatori e il 17,38% di share, comunque solido ma distante dalla proposta concorrente.

Il resto dell’offerta generalista registra: su Rai2 il telefilm Morgane detective geniale a 859.000 telespettatori e 5,5% di share; su Rai3 il titolo La pelle del mondo a 334.000 telespettatori e 2,1%.

Sulle reti Mediaset minori, Italia 1 con il film d’animazione Minions raccoglie 642.000 telespettatori e il 3,8% di share, mentre su Rete 4 il classico Il ritorno di Don Camillo segna 1.058.000 telespettatori e il 6,7%, confermando la tenuta evergreen del personaggio.

Sulle altre reti: su La7 il varietà In altre parole arriva a 1.338.000 telespettatori con il 7,5% di share; su Tv8 il format Alessandro Borghese 4 ristoranti speciale VIP ottiene 398.000 telespettatori e il 2,8%; sul Nove il talk Accordi & disaccordi 17 raggiunge 428.000 telespettatori e il 4%.

Nell’access time, equilibrio perfetto tra le due ammiraglie: su Rai1 il game show Affari tuoi realizza 4.185.000 telespettatori e il 23,4% di share, mentre su Canale 5 il quiz La ruota della fortuna totalizza 4.208.000 telespettatori, anch’esso con il 23,4%.

L’analisi delle curve mostra il Tg1 sopra il 25% e il Tg5 in area 20–21%, con il Tg La7 attorno al 9%. In access, Affari tuoi e La ruota della fortuna oscillano entrambe tra il 20% e il 25%, mentre In altre parole su La7 si assesta intorno al 9%.

Cosa indicano le curve di ascolto sul futuro del sabato Tv

Nel prime time, la curva di Amici di Maria De Filippi domina stabilmente sopra il 20% di share, crescendo fino al picco del 30% a fine puntata.

Canzonissima parte poco sopra il 15%, salendo fino al 21% solo dopo la chiusura di Amici, segnale chiaro di una concorrenza diretta difficilmente sostenibile sulla stessa fascia oraria.

Interessante la tenuta di Il ritorno di Don Camillo, che chiude vicino al 9% di share, dimostrando come i classici in bianco e nero continuino ad avere un pubblico fedele anche nell’era dello streaming.

Per Rai e Mediaset, questi dati impongono una riflessione strategica: la parità nell’access time suggerisce una base di partenza analoga, ma la capacità di fidelizzare in prime time resta oggi nettamente a vantaggio del brand Maria De Filippi.

Nel medio periodo, sarà decisiva la scelta dei format musicali e d’intrattenimento da contrapporre al talent di Canale 5, oltre alla valorizzazione dei titoli di nicchia che, come In altre parole, intercettano fasce di pubblico informato e fidelizzato.

FAQ

Quanti telespettatori ha ottenuto Amici di Maria De Filippi?

Amici di Maria De Filippi ha registrato una media di 3.248.000 telespettatori, corrispondente a una quota di share del 23,1% nella fascia di prime time.

Come si è comportata Canzonissima negli ascolti di Rai1?

Canzonissima su Rai1 ha totalizzato 2.206.000 telespettatori con il 17,38% di share, risultando seconda nella sfida del sabato sera rispetto ad Amici.

Chi ha vinto la sfida dell’access time tra Affari tuoi e La ruota?

La sfida termina in perfetta parità: Affari tuoi e La ruota della fortuna raggiungono entrambi il 23,4% di share, con oltre quattro milioni di telespettatori ciascuno.

Qual è stato il risultato di In altre parole su La7?

In altre parole su La7 ha ottenuto una media di 1.338.000 telespettatori con uno share del 7,5%, posizionandosi tra le proposte più seguite oltre le ammiraglie.

Da quali fonti sono stati elaborati questi dati sugli ascolti Tv?

I dati e le informazioni sono derivati da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.