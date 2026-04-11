Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elettra Lamborghini assente a Canzonissima, messaggio di Milly Carlucci e sorpresa Del Piero

Canzonissima 2026, assenza a sorpresa di Elettra Lamborghini nell’avvio di puntata

La quarta puntata di Canzonissima 2026, in onda sabato 11 aprile dagli studi Rai, si apre con un imprevisto che cambia l’equilibrio del cast fisso. Durante la presentazione iniziale, la conduttrice Milly Carlucci annuncia l’assenza inaspettata di Elettra Lamborghini, prevista in scaletta con un brano insieme ai bambini.

Motivo: un malessere arrivato nel pomeriggio, che tiene la cantante lontana dal palco almeno nelle prime fasi della diretta.

L’episodio, spiegato in apertura per trasparenza verso il pubblico, diventa il primo elemento narrativo di una serata dedicata alle “grandi canzoni sconfitte a Sanremo”, con il cast e gli ospiti pronti a sostenere ritmo e attenzione nonostante il forfait.

In sintesi:

Elettra Lamborghini assente in apertura di Canzonissima 2026 per un malessere pomeridiano.

assente in apertura di per un malessere pomeridiano. Milly Carlucci informa subito il pubblico e incoraggia la cantante a rientrare in serata.

informa subito il pubblico e incoraggia la cantante a rientrare in serata. In studio i “magnifici 7” si allargano, con l’arrivo di Alex Del Piero .

. I Jalisse inaugurano la gara con “Su di noi” di Pupo, tra giudizi contrastanti.

Il malessere di Elettra Lamborghini e i protagonisti della serata

Nel chiarire l’assenza, Milly Carlucci sottolinea il legame emotivo di Elettra Lamborghini con l’esibizione prevista con i bambini: “Purtroppo non è stata bene oggi pomeriggio, ma sta facendo di tutto per esserci perché stasera dovrebbe cantare una canzone con dei bambini, a cui tiene tanto”.

L’appello è diretto: “Sono cose che purtroppo possono capitare, ma forza Elettra, noi ti aspettiamo!”, a ribadire fiducia e volontà di reinserirla in scaletta non appena le condizioni lo permetteranno.

La macchina dello show, intanto, procede con i “magnifici 7”: Caterina Balivo, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Francesca Fialdini e Giacomo Maiolini, ai quali per questa puntata si aggiunge un ottavo volto di grande richiamo, l’ex campione della Juventus e della Nazionale Alex Del Piero.

La presenza dell’ex calciatore introduce un elemento trasversale di popolarità, funzionale ad allargare la platea televisiva oltre il pubblico abituale dei talent musicali.

La “rivincita” delle canzoni di Sanremo e il caso Jalisse

Il tema della serata è dichiarato: “la rivincita di canzoni bellissime che però non hanno vinto Sanremo”. Il meccanismo editoriale punta sulla nostalgia sanremese e sulla rilettura di brani rimasti nell’immaginario collettivo nonostante le sconfitte in classifica.

Ad aprire le esibizioni sono i Jalisse, che scelgono “Su di noi” di Pupo, pezzo simbolo del pop italiano anni Ottanta. Nella clip introduttiva, la coppia guidata da Alessandra Drusian rilegge la propria storia dopo la vittoria a Sanremo e le successive esclusioni: “Ci siamo sentiti molto giudicati, ma essere coppia e famiglia ci ha impedito di scivolare sul fondo”.

Fondamentale, spiegano, è stata l’autoironia: “Resta la nostra grande energia”, energia che provano a trasferire integralmente sul palco.

Al termine, la parola passa come sempre ai “magnifici”. Simona Izzo boccia apertamente il testo di “Su di noi”, mentre Alex Del Piero offre una lettura personale, ricordando come il brano fosse cantato anche negli spogliatoi, segnale di una popolarità che travalica il contesto televisivo.

Prospettive per Canzonissima e impatto dell’assenza di Elettra

L’assenza temporanea di Elettra Lamborghini ridisegna l’equilibrio di una puntata pensata per valorizzare memoria musicale e partecipazione dei bambini, ma offre anche l’occasione di misurare la resilienza del format di Milly Carlucci.

Se la cantante dovesse rientrare in corso di serata, il suo duetto assumerebbe un valore emotivo aggiuntivo, trasformando il malessere in elemento narrativo di riscatto. In prospettiva, la puntata consolida il posizionamento di Canzonissima 2026 come spazio di rilettura critica del repertorio sanremese, con ospiti trasversali come Alex Del Piero a rafforzare fidelizzazione e curiosità sui futuri sviluppi del programma.

FAQ

Perché Elettra Lamborghini era assente a inizio puntata di Canzonissima 2026?

Elettra Lamborghini è risultata assente in apertura a causa di un malessere pomeridiano, comunicato in diretta da Milly Carlucci per trasparenza verso il pubblico.

Elettra Lamborghini potrebbe comunque esibirsi nel corso della stessa puntata?

Sì, Milly Carlucci ha spiegato che Elettra sta facendo di tutto per esserci, soprattutto per la canzone prevista con i bambini.

Chi sono i “magnifici 7” coinvolti in Canzonissima 2026?

I “magnifici 7” sono Caterina Balivo, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Francesca Fialdini e Giacomo Maiolini, con ospiti aggiuntivi.

Qual è il tema della quarta puntata di Canzonissima 2026?

Il tema è la “rivincita” di canzoni considerate bellissime ma che non hanno vinto il Festival di Sanremo nelle rispettive edizioni.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Canzonissima 2026?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.