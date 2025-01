E-bike innovative, monopattino veloce e robot rasaerba: scopri le novità Segway

Nuove innovazioni di Segway al CES

All’evento CES di quest’anno, Segway ha deciso di abbandonare i suoi iconici pod a auto-bilanciamento e le go-kart ad aria compressa per concentrarsi su proposte più tradizionali e mirate. La storica azienda, nota per i suoi scooter auto-bilancianti, ha presentato una serie di novità entusiasmanti, tra cui e-bike innovative e scooter di nuova generazione. Questi prodotti, la cui presentazione ha suscitato un notevole interesse, segnano un chiaro passo verso il rafforzamento della presenza di Segway nel mercato delle biciclette elettriche e dei veicoli a due ruote. Inoltre, è stata fornita una panoramica più dettagliata su un robot rasaerba presentato l’anno precedente, sottolineando l’impegno di Segway nell’integrare tecnologia avanzata nelle sue offerte. Il motivo principale dietro questa direzione è il desiderio di rispondere alle esigenze dei consumatori moderni, puntando su prestazioni, design e funzionalità. Con il lancio di e-bike come il modello Xyber e il più accessibile Xafari, e l’introduzione della terza generazione di scooter, Segway si sta posizionando come leader nel settore della mobilità personale elettrica, continuando a evolversi e innovare per soddisfare le aspettative sempre crescenti del pubblico. In questo modo, l’azienda si prepara a una nuova era di crescita e sviluppo, riflettendo una visione proiettata verso il futuro e una chiara strategia di mercato.

E-bikes Xyber e Xafari: potenza e design

In linea con la sua missione di innovazione, Segway ha presentato due modelli di e-bike, il potentissimo Xyber e il più accessibile Xafari. Entrambi i modelli, annunciati già l’anno scorso, stanno per vedere la luce, con le vendite che partiranno nel primo trimestre del 2025. Le prenotazioni saranno disponibili dal 7 gennaio, mentre le vendite aperte inizieranno il 3 febbraio. Il modello Xyber si distingue per un design audace che richiama le motociclette, infrangendo i confini delle tradizionali biciclette elettriche. Con un prezzo di partenza di .999,99, l’Xyber è dotato di un motore diretto di 750W installato posteriormente, in grado di accelerare da zero a 20 mph in appena 2,7 secondi. Anche se limita la velocità a 20 mph, Segway offre una modalità off-road che supera la Class 3, consentendo velocità superiori ai 28 mph in aree dove consentito. La portata dell’Xyber è impressionante, con un’autonomia fino a 112 miglia grazie alla configurazione a doppia batteria da 2.880Wh, mentre la singola batteria da 1.440Wh permette di coprire fino a 56 miglia, sebbene questi valori siano ottenibili solo alla minima impostazione di potenza.

Lo Xafari, parte della gamma per comodità, è proposto a partire da .399,99 e presenta un motore simile da 750W con un massimo di 80 nm di coppia, consentendo un’autonomia di 88 miglia in modalità a bassa potenza. Le sospensioni anteriori e posteriori, insieme alle ruote all-terrain da 26 x 3.0 pollici, assicurano un comfort ottimale per chi desidera lunghe pedalate senza inconvenienti. Entrambi i modelli integrano il Sistema di Intelligenza di Guida di Segway, comprendente funzioni automatizzate come luci, bloccaggio della bicicletta e assistenza al pedalamento adattativa. Il sistema AirLock rappresenta un’innovazione, permettendo di bloccare automaticamente il manubrio e il motore dopo un allontanamento di 10 metri, superando la necessità di un lucchetto tradizionale. Questo approccio tecnologico riflette la volontà di Segway di elevare l’esperienza del ciclista, portando l’e-bike verso strade che richiedono ben più della semplice pedalata.

Scooter di terza generazione: prestazioni elevate

Segway sta puntando a consolidare la sua reputazione nel mercato degli scooter elettrici con il lancio della terza generazione dei suoi modelli. I nuovi scooter, che sostituiscono le versioni precedenti GT1 e GT2, si presentano con specifiche tecniche ambiziose. Tra queste, spicca il modello GT3 Pro, progettato per offrire prestazioni eccezionali, che consente di accelerare da zero a 30 mph in soli 3.9 secondi, una velocità di punta impressionante di 49.7 mph e un’autonomia massima di 86 miglia con una singola carica. Questa potenza è alimentata da motori dual 3.500 watt, per un output totale che raggiunge i 7.000 watt, rendendolo uno dei mezzi per la mobilità urbana più performanti attualmente sul mercato.

Il modello GT3, pur essendo più accessibile, non compromette le prestazioni. È progettato per affrontare pendenze fino a 38 gradi, rendendolo ideale per l’uso in contesti collinari o su brevi tragitti in salita. Entrambi i modelli sono dotati di un innovativo sistema di sospensione, caratterizzato da ammortizzatori a molla con smorzamento idraulico, che garantisce stabilità e comfort anche su terreni accidentati.

Un’altra caratteristica di rilievo è il sistema “SegRide,” che si occupa della personalizzazione dell’esperienza di guida. Questo sistema integra variabili come l’angolo della colonna, la distanza nel retro e l’ergonomia, permettendo agli utenti di adattare il proprio scooter alle esigenze personali. La scelta di Segway di focalizzarsi su questi aspetti di massima prestazione evidenzia la volontà dell’azienda di differenziarsi in un mercato saturo, offrendo non solo veicoli funzionali ma anche esperienze di guida personalizzate e altamente performanti.

Tecnologie integrate: Smart Ride System e SegRide

Segway ha scelto di potenziare notevolmente la tecnologia integrata nelle sue ultime proposte, presentando il Sistema di Intelligenza di Guida e il SegRide, due innovazioni che promettono di elevare l’esperienza di mobilità per gli utenti. Il Sistema di Intelligenza di Guida, applicato sia alle e-bike che agli scooter, è concepito per facilitare la vita dei ciclisti e dei conducenti. Tra le funzionalità più apprezzate, troviamo l’attivazione automatica delle luci, il bloccaggio della bicicletta e l’assistenza al pedalamento che si adatta alle necessità del ciclista. Queste caratteristiche evidenziano l’impegno di Segway nel semplificare l’uso e la sicurezza dei loro mezzi.

Un aspetto distintivo del Sistema è l’AirLock. In base a quanto riferito dal team di Segway, un’innovativa caratteristica implica che una volta che il ciclista si allontana di dieci metri dalla propria e-bike, il sistema si attiva automaticamente, bloccando il manubrio e l’unità motore e attivando un allerta di sicurezza. Questo sistema elimina la necessità di portare con sé un lucchetto fisico, rendendo il processo di parcheggio incredibilmente fluido.

Parallelamente, il SegRide offre agli utenti la possibilità di personalizzare la loro esperienza di guida. Attraverso vari parametri, come l’angolo e la distanza del manubrio, ogni conducente può ottimizzare il proprio comfort e il controllo del veicolo. La combinazione di queste tecnologie rappresenta un significativo passo avanti per Segway, che non si limita a fornire semplici veicoli, ma punta a creare esperienze di guida intelligenti e connesse, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente.

Aggiornamenti sui robot rasaerba: Navimow X3

Segway ha presentato il Navimow X3, un robot rasaerba altamente innovativo, previsto per l’immissione sul mercato nella primavera del 2025. Questa nuova generazione di robot comprende funzionalità avanzate rispetto al precedente modello i Series, aumentando la capacità di copertura delle aree di lavoro. Mentre il modello precedente era limitato a un quarto di acro, il Navimow X3 è progettato per gestire fino a 2,5 acri, dimostrandosi quindi ideale per ampi giardini e prati. Le sue caratteristiche lo rendono un attore versatile nel panorama dei robot da giardino.

Una delle particolarità del Navimow X3 è la capacità di combinare la rasaerba con la potatura, offrendo un servizio completo per il mantenimento del verde. Con una pendenza massima di 27 gradi, è in grado di affrontare terreni collinari senza difficoltà. Inoltre, il robot vanta un elevato grado di protezione IP6, rendendolo resistente alle intemperie e perfetto per l’uso all’aperto. Un’altra innovazione significativa è l’intelligenza artificiale integrata, capace di riconoscere animali domestici e fauna selvatica, garantendo un operare sicuro e responsabile nel giardino senza disturbare gli amici a quattro zampe.

La connettività è un altro punto di forza del Navimow X3, in quanto si integra facilmente con sistemi di smart home, consentendo attivazioni vocali tramite assistenti virtuali come Google Home o Amazon Alexa. Questo aspetto di automazione non solo semplifica l’uso del dispositivo ma lo rende anche parte integrante dell’ecosistema domestico intelligente. Segway non ha rivelato dettagli sui prezzi del Navimow X3, ma l’aspettativa è alta rispetto al prezzo di vendita delle precedenti serie, con l’entry i Series a 9 e l’H series a .899, indicando che il nuovo modello potrebbe competere in un segmento di mercato articolato e in crescita.