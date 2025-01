Router mesh Orbi 870 di Netgear: scopri i vantaggi del Wi-Fi 7

Sistema Orbi 870 di Netgear e Wi-Fi 7

Netgear ha recentemente presentato il suo nuovo sistema di router mesh Wi-Fi 7, il modello Orbi 870, ampliando così la sua già variegata offerta, che comprende i modelli 970 e 770. Questo nuovo dispositivo è progettato per soddisfare le esigenze moderne di connettività, con l’obiettivo di fornire un equilibrio ottimale tra prestazioni, copertura e sicurezza. Il sistema Orbi 870 si distingue per la sua capacità di offrire velocità fino a 21 Gbps, rendendolo una scelta competitiva nel mercato attuale dei router.

Uno dei principali punti di forza di questo sistema è la sua compatibilità con le più recenti tecnologie di trasmissione, come il supporto per una larghezza di banda di 320 MHz e l’innovativa modulazione 4K QAM. Grazie a queste caratteristiche, il dispositivo è in grado di ottimizzare la trasmissione dei dati, garantendo così una connessione più stabile e veloce, che risponde adeguatamente alle richieste di una casa o di un ufficio con più utenti e dispositivi.

Inoltre, Netgear ha sviluppato un sistema di backhaul potenziato, che integra le bande a 5GHz e 6GHz in un’unica rete. Questa soluzione non solo migliora la velocità, ma aumenta anche l’affidabilità della connessione nei contesti più difficili. Rispondere alla domanda di connettività di oggi implica la necessità di soluzioni che siano nel contempo performanti e sicure, elementi che il sistema Orbi 870 promette di offrire in modo efficace.

Prestazioni e Velocità del Router

Il sistema Orbi 870 di Netgear si distingue nel panorama dei router mesh grazie a prestazioni straordinarie. È in grado di raggiungere velocità tri-band fino a 21 Gbps, un valore che colloca il dispositivo ai vertici della sua categoria. Questa elevata capacità di trasmissione è particolarmente vantaggiosa per le applicazioni a banda larga, come lo streaming di video in alta definizione, il gaming online e l’uso simultaneo di più dispositivi. Le tecnologie integrate, come il supporto per larghezze di banda di 320 MHz e la modulazione 4K QAM, ottimizzano toccanti progetti di connettività, permettendo una gestione efficiente del traffico dati.

Netgear si è concentrata anche sull’affidabilità, incorporando un backhaul avanzato che combina le bande a 5GHz e 6GHz in un’unica rete. Questo approccio non solo riduce la latenza, ma aumenta significativamente la stabilità della connessione anche in ambienti con molte interferenze. La possibilità di gestire la connettività in modi così efficaci è cruciale oggi, dove le esigenze di rete stanno crescendo esponenzialmente.

In un’epoca in cui la richiesta di velocità e di prestazioni è al massimo, l’Orbi 870 dimostra di essere all’altezza, progettato per rispondere alle necessità di utenti domestici e professionisti. Inoltre, la sua architettura tri-band è progettata per garantire una copertura estesa, eliminando zone morte e migliorando l’esperienza di rete in ogni angolo della casa o dell’ufficio. La combinazione di queste caratteristiche rende l’Orbi 870 una delle scelte più promettenti per chi desidera abbracciare il futuro della tecnologia Wi-Fi 7, senza compromessi sulla qualità della connessione.

Funzionalità Avanzate e Tecnologia

Il sistema Orbi 870 di Netgear si pone all’avanguardia delle soluzioni di rete grazie a una serie di funzionalità avanzate, progettate per ottimizzare l’esperienza utente. Uno degli aspetti più significativi è la possibilità di gestire il dispositivo tramite l’applicazione Orbi, che consente agli utenti di effettuare modifiche rapidamente e senza sforzo. Con questa app, è possibile mettere in pausa internet, eseguire speed test, monitorare l’utilizzo della rete e creare reti separate per gli ospiti. Queste funzionalità offrono non solo comodità, ma anche un maggior controllo sulla rete domestica.

In aggiunta, l’app consente di attivare il controllo parentale, utile per gestire il tempo online dei più giovani o limitare l’accesso a contenuti inappropriati. La sicurezza è un elemento fondamentale, e con l’Orbi 870, Netgear si impegna a garantire un ambiente di rete protetto grazie a solide misure di sicurezza integrate, rispondendo così alle crescenti preoccupazioni riguardanti la privacy online.

La tecnologia di cui è dotato l’Orbi 870, come la codifica 4K QAM, consente di trasmettere dati in modo più efficiente, migliorando non solo la velocità, ma anche la qualità della connessione in situazioni di alta domanda di banda. Queste innovazioni non solo supportano un’ampia gamma di dispositivi, ma pongono anche un forte accento sulla stabilità, garantendo che il sistema possa gestire più dispositivi connessi in modo simultaneo, senza compromettere le prestazioni. Queste tecnologie rappresentano dunque un chiaro passo avanti nella fornitura di connettività di prossima generazione, rendendo l’Orbi 870 una proposta altamente competitiva nel suo segmento di mercato.

Connettività e Opzioni di Rete

Il sistema Orbi 870 di Netgear si distingue per la sua versatilità in termini di connettività, soddisfacendo le richieste di utenti domestici e professionisti. Equipaggiato con un porta internet da 10 Gigabit e quattro porte Ethernet da 2,5 Gbps, il router garantisce numerose possibilità di connessione per dispositivi cablati. Questa configurazione non solo favorisce una rete locale ad alta velocità, ma offre anche l’opportunità di collegare dispositivi che beneficiano di una connessione cablata, come console di gioco, smart TV e PC, per prestazioni superiori in scenari di utilizzo intensivo.

In aggiunta, ciascuno dei satelliti inclusi nel sistema è dotato di quattro porte Ethernet, permettendo una facilità di distribuzione della rete cablata in tutta la casa o l’ufficio. Questo approccio riduce i colli di bottiglia e migliora l’affidabilità della rete, garantendo che anche i dispositivi più esigenti possano funzionare in modo ottimale. L’integrazione delle tecnologie mesh assicura una copertura estesa, riducendo le zone morte e migliorando la qualità del segnale in ogni angolo.

La gestione della rete avviene tramite l’app Orbi, che permette agli utenti di personalizzare le impostazioni e monitorare l’utilizzo. Grazie a questa app, è possibile sfruttare una serie di controlli tra cui la gestione degli accessi, il monitoraggio delle prestazioni e l’ottimizzazione della rete. La capacità di settare reti separate per gli ospiti rappresenta un ulteriore vantaggio, offrendo sicurezza e privacy ai utenti permanenti della rete. La combinazione tra un’ampia gamma di opzioni di connettività e la possibilità di adeguare la rete alle specifiche esigenze di ognuno rende l’Orbi 870 una soluzione robusta e flessibile in uno scenario di rete sempre più complesso.

Prezzo e Disponibilità del Prodotto

Il sistema Orbi 870 di Netgear è attualmente disponibile sul mercato in due varianti, pensate per soddisfare diverse esigenze di connettività. I consumatori possono scegliere tra un pacchetto da tre pezzi, che include il router e due satelliti, al prezzo di **1.300 dollari**. Questa opzione è ideale per le abitazioni più grandi o per chi desidera una copertura Wi-Fi ottimale in spazi estesi. In alternativa, è disponibile un pacchetto da due pezzi, composto da un router e un satellite, a un costo di **1.000 dollari**.

Il prezzo superiore dei sistemi Orbi 870 riflette le avanzate tecnologie e le prestazioni elevate offerte da questi dispositivi, rendendoli una scelta interessante in un mercato affollato da opzioni più economiche. È importante notare che, sebbene il costo possa sembrare elevato, il sistema Orbi 870 si presenta come un affare competitivo rispetto ad altre soluzioni di fascia alta, come l’Orbi 970, che offre caratteristiche simili ma a un prezzo ancora più elevato.

Per quanto riguarda le opzioni di espansione, gli utenti possono acquistare satelliti aggiuntivi al prezzo di **550 dollari** ciascuno. Questa funzionalità è fondamentale per coloro che desiderano aumentare ulteriormente la copertura della rete o migliorare la connettività in specifiche aree della loro casa o ufficio. La compatibilità e l’integrazione dei satelliti nel sistema mesh rendono l’Orbi 870 una soluzione flessibile che può adattarsi facilmente alle esigenze di rete in evoluzione.

La disponibilità dei modelli Orbi 870, unita a un assortimento di pacchetti e accessori, la rende una proposta accessibile per diversi tipi di utenti, dai più casual agli esperti tecnologici, che cercano di sfruttare il potenziale offerto dalla tecnologia Wi-Fi 7.