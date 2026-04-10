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Clio Zammatteo derubata a Milano in zona Pagano, rubata la borsa dell’influencer per la seconda volta

Clio Zammatteo derubata a Milano in zona Pagano, rubata la borsa dell’influencer per la seconda volta

Furto della borsa a ClioMakeUp a Milano, influencer sotto shock

A Milano, in zona Pagano, durante la pausa pranzo dopo uno shooting fotografico, l’influencer e truccatrice Clio Zammatteo, nota come ClioMakeUp, ha subito il furto della propria borsa.
Il fatto è avvenuto mentre l’imprenditrice digitale si trovava in un locale della zona e se n’è accorta solo in un secondo momento.
L’episodio è stato raccontato direttamente dalla creator ai suoi oltre tre milioni di follower su Instagram, dove ha lanciato un appello per ritrovare almeno i documenti.

Il furto, avvenuto nelle ultime ore, ha profondamente colpito l’influencer, che ha ricordato come si tratti del secondo episodio simile in cinque anni.
La vicenda riaccende l’attenzione sulla microcriminalità nei quartieri centrali del capoluogo lombardo.
Clio ha denunciato l’accaduto ai carabinieri e ha condiviso con la community il proprio senso di vulnerabilità.

In sintesi:

  • Furto della borsa di ClioMakeUp in zona Pagano a Milano durante la pausa pranzo.
  • L’influencer lancia un appello social per recuperare almeno i documenti personali.
  • È il secondo furto di borsa subito da Clio Zammatteo in cinque anni.
  • L’episodio rilancia il tema sicurezza nei quartieri centrali di Milano.

Come si è svolto il furto e il racconto sui social

Subito dopo essersi accorta del furto, Clio Zammatteo ha pubblicato una serie di storie su Instagram, parlando di sé come “sotto shock”.
Nel primo video ha descritto la borsa, marrone, e invitato i follower della zona Pagano a segnalarne l’eventuale ritrovamento: “Quindi se vedete una borsa marrone, zona Pagano, è mia, anche solo per prendermi i miei c***o di documenti”.
Poco dopo, si è ripresa in caserma, mentre attendeva di sporgere denuncia ai carabinieri, sottolineando che è la seconda volta in cinque anni che le rubano la borsa.

Rientrata a casa, ha pubblicato un video più lungo, spiegando il proprio stato d’animo e il dispiacere per gli oggetti personali perduti, in particolare le foto di famiglia custodite nel portafoglio.
Ha raccontato di essersi sentita giudicata dai presenti, che le chiedevano se l’avesse semplicemente dimenticata da qualche parte.
Ha anche descritto la ricerca disperata tra i cestini dell’immondizia della zona, senza alcun esito.

Il precedente furto e il senso di insicurezza quotidiana

Nel suo sfogo, ClioMakeUp ha ricordato un episodio analogo avvenuto alcuni anni fa.
In quel caso, come ha raccontato, non si era nemmeno accorta del furto: “Mi hanno aperto la porta della macchina e me l’hanno presa”.
La borsa era stata ritrovata dopo una settimana in un fosso, priva degli oggetti di valore ma con parte del contenuto recuperato.

Questa volta l’influencer è pessimista: “Secondo me questa volta non la ritrovano, perché era più bella la borsa”, ha commentato amaramente.
Ha insistito sulla sensazione di smarrimento e rabbia, definendo la situazione “bruttissima”: “Ti senti rin******nita perché dici ‘come è possibile che non mi sia accorta di niente’ e poi pensi a cosa avevi dentro”.
Oltre al danno economico, il furto colpisce la sfera emotiva, privandola di fotografie personali delle figlie, di lei stessa e di suo nonno, contenute nel portafoglio.

L’episodio mostra come anche figure molto esposte pubblicamente, come una delle più note creator italiane nel beauty, restino vulnerabili ai reati comuni nelle grandi città.

FAQ

Dove è avvenuto il furto della borsa di ClioMakeUp a Milano?

Il furto è avvenuto in zona Pagano, a Milano, durante una pausa pranzo dopo uno shooting fotografico dell’influencer.

Cosa conteneva la borsa rubata a Clio Zammatteo?

La borsa conteneva documenti, portafoglio e foto personali di Clio Zammatteo, delle sue figlie e di suo nonno, oltre ad effetti privati.

ClioMakeUp ha sporto denuncia ai carabinieri per il furto?

Sì, l’influencer ha dichiarato di essersi recata in caserma, mostrando l’attesa per sporgere denuncia formale ai carabinieri.

È la prima volta che ClioMakeUp subisce un furto simile?

No, Clio Zammatteo ha spiegato che questo è il secondo furto di borsa subito negli ultimi cinque anni.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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