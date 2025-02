Presidente svizzero ribadisce il supporto della Svizzera all’Ucraina senza riserve

Supporto svizzero per l’Ucraina

La Svizzera, sotto la guida della presidente Karin Keller-Sutter, ha ribadito la sua ferma posizione di sostegno all’Ucraina nel contesto del conflitto in corso. In occasione di un vertice a Kiev, in coincidenza con il terzo anniversario della guerra, ha dichiarato che l’obiettivo primario continua a essere quello di raggiungere una pace giusta e duratura. La presidente ha sottolineato l’importanza di una collaborazione stretta con i partner europei, affermando che “una soluzione duratura non può essere raggiunta senza l’Ucraina”. Questo impegno si traduce in azioni concrete e partnership a lungo termine, affrontando le sfide collegate al conflitto e contribuendo alla stabilità regionale.

Continua assistenza umanitaria e ricostruzione

Keller-Sutter ha sottolineato l’importanza della continua assistenza umanitaria per l’Ucraina, attestando il forte impegno della Svizzera nel sostenere il paese devastato dalla guerra. Negli ultimi mesi, il governo svizzero ha allocato un significativo budget di CHF 1,5 miliardi (circa ,67 miliardi) per le attività di ricostruzione. Questi fondi saranno destinati a ripristinare l’infrastruttura urbana e garantire un approvvigionamento di base sicuro per la popolazione ucraina, oltre a sostenere i programmi di emergenza fino al 2028. La presidente ha evidenziato come questa assistenza non solo favorisca la ripresa a lungo termine dell’Ucraina, ma anche stabilizzi la situazione economica complessiva della regione, contribuendo a una maggiore sicurezza alimentare e a un miglioramento delle condizioni di vita per i rifugiati ucraini accolti in Svizzera.

Iniziative per una pace duratura

La presidente Karin Keller-Sutter ha messo in evidenza l’importanza di iniziative concrete volte a garantire una pace duratura in Ucraina. Durante il vertice di Kiev, ha richiamato l’attenzione sulla fondamentale impotenza di dialogo e cooperazione con gli altri paesi europei per raggiungere un accordo efficace e sostenibile. La Svizzera si è impegnata a supportare processi di pace, come ad esempio la conferenza Bürgenstock, tenutasi nel giugno 2024, che ha gettato le basi per future trattative. Inoltre, Keller-Sutter ha menzionato l’impatto devastante delle mine esplosive sul territorio ucraino, sottolineando che queste non solo minacciano la vita dei cittadini, ma compromettono anche la sicurezza alimentare globale, rendendo l’impegno per la bonifica e la sicurezza ancora più cruciale.

Prospettive future e collaborazione internazionale

Nel contesto della crescente necessità di stabilità in Europa, la presidente Karin Keller-Sutter ha delineato le ambizioni future della Svizzera in termini di cooperazione internazionale. Durante il suo intervento a Kiev, ha sottolineato il ruolo cruciale che la Svizzera intenderà svolgere nel coordinamento delle iniziative di sicurezza e di pace, in particolare in vista della sua presidenza dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel prossimo anno. Questo nuovo incarico rappresenta un’opportunità per la Svizzera di guidare le discussioni strategiche e promuovere un dialogo costruttivo tra i paesi membri, mirando a risolvere le tensioni e garantire un’atmosfera di cooperazione pacifica.

Inoltre, Keller-Sutter ha evidenziato l’importanza di costruire alleanze forti e stabili con le nazioni europee per affrontare le sfide comuni derivanti dall’attuale conflitto. Collaborazioni con stati che condividono obiettivi simili possono amplificare l’impatto dell’assistenza offerta, creando sinergie efficaci tra gli aiuti umanitari e le iniziative di ricostruzione. L’approccio svizzero mira a non solo supportare l’Ucraina, ma anche a contribuire a una visione più ampia di sicurezza sostenibile in Europa, riflettendo la necessità di una risposta unificata a cramini globali di instabilità e conflitto.