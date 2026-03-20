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Donald Trump cita in giudizio Harvard per presunta discriminazione contro studenti ebrei

Donald Trump cita in giudizio Harvard per presunta discriminazione contro studenti ebrei

Perché il governo Usa accusa Harvard di antisemitismo

Il governo degli Stati Uniti, guidato da Donald Trump, ha avviato un’azione legale contro l’Università di Harvard, accusandola di antisemitismo e violazioni dei diritti civili di studenti ebrei e israeliani. La causa è stata depositata presso il tribunale federale distrettuale di Boston, in Massachusetts, dopo mesi di indagini sulla gestione delle proteste studentesche esplose nella primavera 2024, soprattutto dopo la guerra a Gaza. Al centro del contenzioso c’è l’accusa che l’ateneo, simbolo della Ivy League, avrebbe applicato con rigore le proprie politiche antidiscriminatorie solo verso alcune categorie, tollerando invece episodi ritenuti ostili a ebrei e israeliani. Il governo punta a forzare un cambiamento strutturale nelle politiche universitarie e a ottenere la restituzione di miliardi di dollari di fondi federali destinati alla ricerca.

In sintesi:

  • Washington accusa Harvard di antisemitismo e violazione dei diritti civili di ebrei e israeliani.
  • La causa federale a Boston segue mesi di indagini sulle proteste studentesche del 2024.
  • L’amministrazione Trump mira alla restituzione di miliardi di dollari di finanziamenti pubblici.
  • Il caso si inserisce nella più ampia offensiva politica contro il cosiddetto sistema “woke”.

Indagine federale, proteste nei campus e sfida al modello Ivy League

L’azione legale arriva dopo circa un anno di frizione tra Casa Bianca e Harvard, già al centro di un intenso pressing politico per “riformare” l’istruzione superiore statunitense in chiave dichiaratamente anti‑“woke”. Sei mesi fa una giudice di Boston aveva bloccato un primo tentativo dell’amministrazione di sospendere i finanziamenti federali alla ricerca, ricordando il peso sistemico dell’ateneo nel sistema scientifico nazionale.

Parallelamente, le parti avevano esplorato un accordo extragiudiziario, che secondo diverse fonti appariva quasi definito a settembre. Il fallimento di quel negoziato ha aperto la strada al contenzioso odierno, con un’escalation sul piano politico e simbolico: colpire l’università più ricca e influente d’America significa ridefinire il perimetro della libertà accademica ai tempi dei conflitti identitari globali.

Nel mirino c’è la gestione delle proteste anti‑Israele della primavera 2024. Pur non essendo tra i campus più radicalizzati, Harvard è diventata, nelle parole degli accusatori, il “capro espiatorio” esemplare su cui misurare il nuovo standard federale di tutela degli studenti ebrei e israeliani.

Le accuse su antisemitismo, fondi pubblici e libertà accademica

Nel testo della denuncia il governo afferma che Harvard avrebbe “chiuso un occhio” di fronte all’antisemitismo, consentendo ai manifestanti anti‑Israele di violare in “totale impunità” le regole interne dopo l’esplosione del conflitto a Gaza. Si sostiene che l’ateneo non abbia protetto adeguatamente gli studenti ebrei e israeliani da “gravi forme di molestia”, pur applicando con rigore le stesse norme contro altre forme di discriminazione.

La ricostruzione governativa punta il dito anche contro il corpo docente: nella denuncia si legge che alcuni professori avrebbero sostenuto logisticamente gli studenti impegnati nell’occupazione fornendo cibo – *“portavano agli studenti burritos per cena”* – e perfino *“dando loro caramelle”*, invece di contribuire a far rispettare le regole di campus.

L’obiettivo dell’azione giudiziaria è duplice: obbligare Harvard a restituire miliardi di dollari di fondi federali percepiti come “istituzione discriminatoria” e, al tempo stesso, fissare un precedente giuridico sull’obbligo delle università di bilanciare libertà di espressione e protezione effettiva delle minoranze, in particolare della comunità ebraica.

FAQ

Perché il governo Trump ha fatto causa a Harvard?

L’amministrazione Trump sostiene che Harvard non abbia tutelato studenti ebrei e israeliani, tollerando antisemitismo durante le proteste del 2024 nei campus.

Quali finanziamenti rischia di perdere Harvard con la causa federale?

Sì, l’azione mira alla restituzione di miliardi di dollari di fondi federali per la ricerca, messi in discussione come erogati a istituzione discriminatoria.

Che ruolo hanno avuto le proteste sulla guerra a Gaza nel caso Harvard?

Direttamente, le proteste anti‑Israele legate alla guerra a Gaza sono al centro delle accuse di mancata tutela degli studenti ebrei.

La causa contro Harvard può influenzare altre università americane?

Sì, un precedente sfavorevole a Harvard potrebbe aprire ad azioni simili contro altri atenei coinvolti in proteste e accuse di antisemitismo.

Da quali fonti deriva la ricostruzione giornalistica del caso Harvard?

La ricostruzione si basa su un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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