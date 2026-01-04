Domenica In, anticipazioni esplosive: Raoul Bova svela segreti inattesi su Don Matteo che sorprendono tutti

Anticipazioni della puntata del 4 gennaio

Domenica In riapre la stagione televisiva domenica 4 gennaio 2026 con una puntata costruita su testimonianze personali, attualità e intrattenimento. Mara Venier, reduce da un recente problema all’occhio che l’ha costretta in ospedale, torna al timone in diretta su Rai1 dalle ore 14, subito dopo il Tg1, affiancata in studio da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Il blocco centrale è dedicato al ritorno in prima serata di Don Matteo, con Raoul Bova pronto a presentare la quindicesima stagione al via l’8 gennaio, mentre lo spazio di approfondimento affronta i principali temi di cronaca, inclusi gli aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana, con l’identificazione di tre vittime italiane.

L’appuntamento si articola tra interviste e momenti emotivi: in primo piano l’incontro con Enrica Bonaccorti, che ripercorre la diagnosi di tumore al pancreas ricevuta nel 2025 e il percorso di cure, e l’intervento dell’attore Toni Servillo, protagonista de La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino in uscita il 15 gennaio, in cui interpreta il presidente della Repubblica Mariano De Santis. A completare il racconto, una scaletta musicale in studio con un medley firmato Al Bano, accompagnato al pianoforte dal Maestro Alterisio Paoletti e con la presenza di Loredana Lecciso. La regia alterna ritmo e racconto personale per una puntata di apertura pensata per intrecciare spettacolo e storie, con particolare attenzione alle vicende professionali degli ospiti e ai fatti di attualità più rilevanti.

Confessione di raoul bova su Don Matteo

Raoul Bova arriva in studio con la lucidità di chi attraversa una fase di bilancio. L’attore, al centro della nuova stagione di Don Matteo al via l’8 gennaio su Rai1, ripercorre i mesi più complessi della sua carriera recente, segnati da polemiche e pressioni mediatiche. In un confronto diretto e senza retorica, racconta di aver messo sul tavolo anche l’ipotesi più radicale: lasciare la serie per tutelare un prodotto amato dal pubblico. Una scelta che aveva prospettato ai produttori, proponendo perfino l’uscita di scena improvvisa di Don Massimo, se questo fosse stato ritenuto necessario per salvaguardare la credibilità della fiction.

La posizione è netta: prima l’integrità del progetto, poi il resto. Bova sottolinea come il dialogo con la produzione sia stato trasparente, orientato a valutare l’impatto della sua vita privata sulla percezione della serie. L’attore riconosce la responsabilità di guidare un titolo simbolo della televisione italiana e, pur rivendicando il lavoro compiuto sul personaggio, non esclude che le scelte future dipendano dalla tenuta del racconto e dall’accoglienza del pubblico. La quindicesima stagione, articolata in dieci episodi, conferma la centralità del suo Don Massimo, ma il ritorno per la successiva annata resta un tema aperto.

Nel merito del set, Bova spiega di aver lavorato sull’essenzialità del ruolo: meno sovrastrutture e più ascolto delle storie, con un approccio che punta a coniugare empatia e rigore morale. La costruzione del personaggio viene riletta come un percorso di misurazione costante, anche alla luce delle critiche e delle aspettative legate all’eredità del formato. Il confronto con il pubblico diventa così parte integrante della narrazione, mentre l’attore ribadisce la volontà di non sottrarsi al giudizio, ma di farsi guidare dal valore dell’opera e dal rispetto verso la comunità di spettatori che segue la serie.

Ospiti in studio e momenti musicali

Il parterre di Domenica In riunisce volti di primo piano dello spettacolo e della cultura pop. In apertura, l’intervista a Enrica Bonaccorti offre uno spazio di testimonianza lucida e rispettosa: la conduttrice ripercorre la diagnosi di tumore al pancreas ricevuta nel 2025, il percorso clinico e l’impatto umano della malattia, con il sostegno empatico di Mara Venier. Il dialogo, costruito su tempi misurati e domande essenziali, privilegia la dimensione informativa e l’utilità per il pubblico, mantenendo centrali prevenzione, terapie e resilienza.

Il segmento dedicato al cinema vede protagonista Toni Servillo, in collegamento con la nuova uscita firmata Paolo Sorrentino. L’attore presenta La Grazia, in sala dal 15 gennaio, descrivendo il lavoro sul personaggio di Mariano De Santis, presidente della Repubblica, tra disciplina interpretativa e attenzione ai dettagli istituzionali. L’intervento si concentra sulla costruzione della figura pubblica, sull’uso della voce e sulla gestione dei registri emotivi, offrendo al pubblico un’anteprima di contenuto e metodo.

Lo spazio musicale è affidato a Al Bano, che propone un medley dei suoi brani più riconoscibili, accompagnato dal Maestro Alterisio Paoletti al pianoforte. La performance, pensata per la diretta, alterna intensità vocale e arrangiamenti essenziali, con la presenza in studio di Loredana Lecciso. La regia privilegia inquadrature pulite, valorizzando la timbrica e l’interazione con il pubblico. A raccordare i blocchi, gli interventi di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, chiamati a ritmare il racconto con commenti puntuali, senza sovrapporsi ai contenuti delle interviste.

La scaletta mantiene equilibrio tra racconto personale e intrattenimento: dalle confidenze di Enrica Bonaccorti alla finestra sul grande cinema con Toni Servillo, fino al capitolo musicale con Al Bano, ogni segmento è costruito per offrire un valore informativo distinto e una fruizione lineare nella fascia pomeridiana di Rai1.

