Dolce e Gabbana svela video audace con Madonna e due modelli irresistibili che incendiando il web

Video e protagonisti

Madonna guida il nuovo spot di Dolce & Gabbana per il profumo The One, ora disponibile in versione completa dopo i teaser. Accanto alla popstar compaiono l’attore cubano Alberto Guerra e un giovane modello dalla bellezza magnetica, coprotagonisti di una storia a tre dal forte impatto visivo.

Il video, diretto da Mert Alas, mette in scena una coppia formata da Madonna e Guerra che, per alcune ore, accoglie il terzo interprete in un gioco di sguardi, contatto fisico e tensione sensuale. La campagna viene descritta dal brand come un intreccio di audacia, eleganza e carisma, tra desiderio e gelosia.

Sui propri profili social, Madonna ha rilanciato la clip definendola “la nuova era dell’attrazione”. Nel filmato, la cantante si cimenta anche in un momento da pittrice: richiama iconicamente il “Titanic” di Leonardo DiCaprio, ritraendo il modello in una posa “autentica” e naturale, evidenziando il ribaltamento dei ruoli e una femminilità direttiva e dominante.

Estetica e regia

La regia di Mert Alas costruisce un immaginario lucido e sensuale, con luci scolpite, palette calde e contrasti netti che esaltano corpi e texture. L’inquadratura alterna primi piani ravvicinati e campi medi per trasformare ogni gesto in un atto di seduzione calibrata.

L’estetica è minimale ma lussuosa: superfici lucidate, ambienti essenziali e dettaglio sartoriale a sottolineare il codice visivo di Dolce & Gabbana. Il ritmo di montaggio è serrato ma controllato, valorizza sguardi e pause, amplificando la carica erotica senza scadere nell’esplicito.

Il riferimento pittorico, con Madonna che ritrae il modello, ribalta l’iconografia classica: lo sguardo femminile dirige e possiede la scena. La citazione a “Titanic” è riformulata in chiave contemporanea, sottraendo pathos melodrammatico e aggiungendo ironia elegante.

La fotografia privilegia tonalità dorate e chiaroscuri caravaggeschi, funzionali al racconto di desiderio e gelosia enunciato dal brand. La componente di “gioco” è affidata a micro-coreografie tattili, mentre la colonna sonora sostiene la tensione con pulsazioni discrete.

Il risultato è un linguaggio pubblicitario premium: allure cinematografica, precisione formale e una regia che orchestra potere, attrazione e controllo in un triangolo perfettamente equilibrato.

Narrativa e tematiche

Il racconto si articola come un triangolo consensuale in cui Madonna e Alberto Guerra aprono la relazione a un terzo, trasformando la gelosia in motore di desiderio e strategia di seduzione. Lo sguardo guida l’azione: contatti misurati, pause calcolate, un gioco di ruoli che alterna invito e controllo.

La dinamica non cerca lo scandalo, ma l’equilibrio tra audacia e misura, coerente con il codice di Dolce & Gabbana. L’eros diventa linguaggio coreografico, una grammatica di gesti che costruisce tensione senza esplicitazioni, mantenendo la narrazione in un registro sofisticato.

Il momento in cui Madonna ritrae il modello sancisce il ribaltamento dell’iconografia classica: la donna è autrice dello sguardo e del desiderio, mentre il corpo maschile si offre come oggetto estetico. L’eco di “Titanic” è ricalibrata in chiave ironica e contemporanea, enfatizzando la leadership femminile.

Tematicamente emergono potere, carisma e negoziazione dei confini: il desiderio è condiviso, la gelosia è riconosciuta e regolata, il gioco è dichiarato.

Il claim della “nuova era dell’attrazione” si traduce in una relazione performativa dove consenso e scenografia emotiva definiscono le regole.

Il profumo The One diventa simbolo di magnetismo identitario: non solo oggetto, ma segno di appartenenza a un immaginario di controllo, fascino e libertà direzionale.

FAQ

Qual è il fulcro narrativo dello spot?

Un triangolo consensuale che trasforma gelosia e desiderio in gioco regolato.

Come soggetto attivo dello sguardo e regista dell’attrazione.

Ribaltare l’iconografia: il corpo maschile diventa oggetto estetico sotto la direzione femminile.

Potere, consenso, seduzione calibrata, gestione dei confini emotivi.

Attraverso coreografie tattili, pause e sguardi che mantengono una tensione sofisticata.

Un emblema di magnetismo e identità, legato a controllo e carisma.

Reazioni e retroscena

Sui social, Madonna ha rilanciato lo spot definendolo “la nuova era dell’attrazione”, innescando un’ondata di condivisioni e commenti sul triangolo narrativo e sull’iconico momento da pittrice. Il brand Dolce & Gabbana sottolinea audacia, eleganza e carisma, elementi che la community ha riconosciuto nella regia di Mert Alas.

In TV, Alberto Matano a La Vita in Diretta ha discusso la campagna e la cover di “La Bambola”, dando spazio a un aneddoto della giornalista Silvana Giacobini su un incontro con la popstar durante un evento D&G.

Giacobini ha raccontato di aver definito Madonna un “fallen angel”, espressione fraintesa e poco gradita dalla cantante. L’episodio, pur non conclusosi al meglio, è stato incorniciato da un riconoscimento: il sodalizio tra la star e la maison è lungo e proficuo.

Nei forum di settore, l’approccio “gioco–gelosia–desiderio” è stato letto come evoluzione controllata dell’immaginario seduttivo del brand. Il parallelismo con la citazione a Titanic è stato apprezzato per ironia e pulizia formale.

La presenza di Alberto Guerra e del giovane modello è stata valutata come scelta coerente con l’idea di leadership femminile e ribaltamento dello sguardo.

Il risultato: ampia risonanza mediatica, condivisioni virali e consolidamento del posizionamento premium di The One.

FAQ