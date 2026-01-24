Carolyn smonta voci sul tumore, svelando il dietro le quinte delle fake news che l’hanno data quasi spacciata

Carolyn Smith infuriata dopo i fraintendimenti sul ritorno del tumore e le fake news: “Non sono in fin di vita!”

Lo sfogo di Carolyn contro le notizie distorte

Carolyn Smith ha reagito con durezza alle ricostruzioni errate sul suo stato di salute, nate dopo un’intervista concessa al Corriere della Sera. Nelle ultime dichiarazioni aveva ricordato il ritorno del tumore per la terza volta e il recente ciclo di radioterapia, ma alcune testate hanno omesso il passaggio in cui specificava di sentirsi bene, alimentando allarmismo. Questo taglia e cuci ha portato diversi siti a parlare di ricoveri in corso o di condizioni disperate, con titoli che suggerivano che fosse ormai “spacciata”.

La presidente di giuria di Ballando con le Stelle ha chiarito che le cure più recenti risalgono all’8 novembre, con 30 sedute di radioterapia, due al giorno, affrontate tra attacchi di panico e nuove tecniche di gestione dell’ansia. Oggi, ha ribadito, i trattamenti sono conclusi e la situazione clinica è stabile, grazie ai progressi della ricerca oncologica e al lavoro dei medici. Il problema, sottolinea, non è il parlare di cancro, ma il farlo senza rispetto dei fatti e delle persone coinvolte.

Fake news, familiari in ansia e appello ai media

La pubblicazione di articoli allarmistici ha avuto ripercussioni immediate sulla vita privata della coreografa. Amici e parenti che vivono lontano, leggendo di presunti ricoveri d’urgenza e condizioni critiche, hanno contattato il marito di Carolyn Smith per avere conferme, spaventati da titoli ingannevoli. Da qui la decisione di intervenire con un video sui social, accusando alcuni giornalisti di stravolgere le sue parole per ottenere clic. Nel messaggio ribadisce di non essere in ospedale, di non essere “in fin di vita” e di avere soltanto un’influenza stagionale.

La coreografa definisce “inaccettabile” il superamento del limite tra cronaca e spettacolarizzazione della malattia, soprattutto quando chi legge è un familiare fragile o un paziente oncologico che cerca speranza. Chiede di smetterla con l’allarmismo e invita chiunque voglia informazioni attendibili a verificare direttamente le sue attività sui profili Facebook, Instagram e TikTok. Ricorda, ad esempio, la recente partecipazione a un evento all’ambasciata britannica, tra esibizioni, ballo e cucina scozzese: la prova, dice, che la sua vita continua in modo pieno e dinamico.

Impegno nella danza terapeutica e messaggio ai pazienti

Nonostante i cicli di cura, l’ex ballerina continua a lavorare sul progetto fondato nel 2023, Dance for Oncology, percorso di danza dedicato ai malati oncologici e approvato dal Ministero della Salute. L’iniziativa unisce movimento, musica e condivisione in gruppo, offrendo benefici fisici e psicologici: aiuta a recuperare fiducia nel corpo, a gestire gli effetti collaterali delle terapie e a sentirsi meno soli. Per Carolyn Smith la danza non è solo professione, ma strumento terapeutico e salvifico, capace di insegnare ad accettare se stessi e la malattia.

La giurata di Ballando con le Stelle continua a usare la propria notorietà per normalizzare la parola “cancro” e difendere il diritto dei pazienti a essere informati senza sensazionalismi. Sottolinea che la scienza ha cambiato radicalmente le prospettive di molte diagnosi, e ribadisce che parlare apertamente di oncologia può dare coraggio a chi sta iniziando il percorso di cura. Il suo invito è duplice: ai media, di essere rigorosi e responsabili; ai malati, di non arrendersi e cercare, quando possibile, attività che restituiscano controllo, energia e gioia di vivere.

FAQ

D: Qual è la situazione attuale di salute di Carolyn Smith?
R: Ha concluso l’ultimo ciclo di radioterapia a novembre e oggi dichiara di sentirsi bene, pur restando sotto controllo medico.

D: Carolyn Smith è ricoverata in ospedale?
R: No, ha smentito con decisione qualsiasi ricovero o emergenza sanitaria in corso.

D: Da dove sono nate le fake news sul suo stato di salute?
R: Da articoli che hanno ripreso in modo parziale e distorto un’intervista al Corriere della Sera, enfatizzando il “ritorno del tumore” senza citare il suo attuale benessere.

D: Cosa ha detto Carolyn Smith ai giornalisti che hanno pubblicato titoli allarmistici?
R: Ha accusato alcuni media di cambiare le parole e creare panico, chiedendo di smetterla con l’allarmismo sul suo conto.

D: Quali canali consiglia per avere informazioni attendibili su di lei?
R: Invita a consultare direttamente le sue pagine ufficiali su Facebook, Instagram e TikTok.

D: Che cos’è il progetto Dance for Oncology?
R: È un percorso di danza pensato per pazienti oncologici, con valenza anche terapeutica, riconosciuto dal Ministero della Salute.

D: Carolyn Smith continua a lavorare in televisione?
R: Sì, mantiene il suo ruolo di presidente di giuria a Ballando con le Stelle e partecipa ad eventi pubblici.

D: Qual è la fonte giornalistica originale delle dichiarazioni riprese e poi fraintese?
R: Le parole sulla malattia e sulle ultime cure provengono dall’intervista pubblicata sul Corriere della Sera, successivamente rilanciata da vari siti di informazione.

