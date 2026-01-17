Truffa della targa clonata smascherata: finti carabinieri colpiscono gli anziani con gioielli, dialetto e finti controlli

Schema della truffa

Napoli, allarme per una truffa seriale ai danni di anziani: i malviventi sfruttano una telefonata con accento familiare e tono autoritario per creare panico immediato. Il copione inizia con l’avviso: «La sua auto è coinvolta in una rapina» e la presunta targa clonata diventa il grimaldello psicologico. Obiettivo: ottenere un “controllo urgente” in casa.

Il primo contatto è un falso carabiniere che chiama al fisso, sostiene che il veicolo della vittima sia stato usato in una rapina in gioielleria e propone una verifica formale. La promessa di chiarire tutto subito disinnesca il dubbio e prepara l’ingresso del complice.

Segue la visita del secondo truffatore, anch’egli qualificato come appartenente alle forze dell’ordine, che richiede di vedere e catalogare gioielli e oggetti di valore per “escluderli” dal bottino. Esibisce moduli e modulistica artefatta, apparentemente ufficiale, per legittimare la procedura.

Il passaggio chiave è la richiesta di un documento alla vittima: nell’attimo di distrazione, il finto agente si dilegua con i preziosi. Intanto il primo complice, ancora al telefono, continua a rassicurare e a indirizzare verso caserma o commissariato per “chiudere le pratiche”.

La chiamata termina quando l’anziano è già fuori casa. Quando prova a verificare, scopre che i sedicenti carabinieri sono spariti insieme ai beni, spesso di forte valore economico e affettivo.

Modalità di esecuzione

La sequenza operativa è calibrata per sfruttare urgenza e fiducia. Il primo contatto, con accento rassicurante ma fermo, stabilisce autorità e incalza la vittima con la presunta emergenza legata alla targa clonata. L’obiettivo è bloccare reazioni critiche e ottenere consenso a un “controllo” immediato.

Il finto carabiniere al telefono mantiene il filo emotivo, impartisce istruzioni e anticipa l’arrivo del collega, così da normalizzare l’accesso in casa. Chiama sul numero fisso, preferito dagli anziani, e usa dettagli verosimili per risultare credibile.

Il complice alla porta esibisce modulistica curata, badge e terminologia di servizio. Chiede di radunare gioielli, orologi e preziosi “da verbalizzare” per escluderli dal bottino della rapina. Annota numeri di serie e descrizioni su fogli contraffatti, simulando una procedura standard.

La distrazione decisiva viene indotta con la richiesta di un documento o di spostare i preziosi in un luogo “sicuro”. In quell’intervallo, il falso operatore si allontana con i beni, mentre il telefonista prosegue con rassicurazioni e indica di recarsi in caserma o in commissariato per “chiudere le pratiche”.

La telefonata cessa quando la persona esce di casa, impedendo controlli immediati. Il risultato: i truffatori guadagnano minuti preziosi per dileguarsi da Napoli e dintorni senza lasciare tracce operative utili.

Consigli per difendersi

Non aprire la porta a chi si presenta come appartenente alle forze dell’ordine senza previa verifica: chiama il 112 da una linea diversa e conferma l’identità dell’operatore e dell’eventuale pattuglia. Non fornire mai dettagli su gioielli, contanti o beni: le forze dell’ordine non richiedono catalogazioni a domicilio né ritirano oggetti “per verbalizzarli”.

Interrompi subito telefonate che impongono urgenza su presunte targhe clonate o coinvolgimenti in reati. Richiama tu i numeri ufficiali e non quelli forniti dall’interlocutore. Non lasciare mai i preziosi incustoditi o alla vista durante visite non programmate.

Chiedi sempre un appuntamento in caserma o commissariato: i controlli si svolgono in sede, non in casa. Pretendi tesserino e numero di matricola e fotografali; verifica al telefono con la centrale operativa. Mantieni la conversazione su vivavoce con un familiare presente.

Stacca la chiamata e attendi alcuni minuti prima di comporre numeri ufficiali per evitare il “sequestro di linea” sul fisso. Installa catene di sicurezza e videocitofono; non far entrare nessuno se sei solo. Prepara una parola chiave di famiglia per autenticare richieste urgenti.

Informa i vicini e un referente di fiducia in caso di contatti sospetti. Se sei caduto nel raggiro, denuncia immediatamente ai Carabinieri o alla Polizia, fornendo descrizioni, orari, eventuali documenti falsi, numeri chiamanti e immagini delle telecamere.

Diffondi l’allerta tra gli anziani del quartiere: condividere schemi e modalità riduce il rischio di nuove vittime e accelera le indagini a Napoli e provincia.

