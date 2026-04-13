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Deadpool 4 potrebbe inaugurare la nuova era del Marvel Cinematic Universe

Deadpool 4 potrebbe inaugurare la nuova era del Marvel Cinematic Universe

Deadpool 4 possibile primo film del nuovo Marvel Cinematic Universe

Il futuro del Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Secret Wars, atteso nel 2027, è al centro di nuove indiscrezioni strategiche. Secondo rumor rilanciati dallo scooper Jeff Sneider, Deadpool 4 con Ryan Reynolds potrebbe essere il primo film a inaugurare il nuovo corso del MCU, previsto dal 2028.
La scelta, ancora non confermata ufficialmente da Marvel Studios e Disney, avrebbe un impatto diretto sulla pianificazione delle uscite e, soprattutto, sul debutto degli X‑Men nell’universo condiviso.
L’ipotesi divide i fan: alcuni vedono in Deadpool il personaggio ideale per spiegare il reboot con ironia e consapevolezza meta‑narrativa; altri temono un ulteriore rinvio dell’arrivo dei mutanti, atteso sin dall’acquisizione di 20th Century Fox.

In sintesi:

  • Deadpool 4 potrebbe aprire la nuova fase del Marvel Cinematic Universe dopo il 2027.
  • La scelta rifletterebbe la strategia di rallentamento e selezione dei progetti dei Marvel Studios.
  • Il debutto degli X‑Men rischierebbe un rinvio di diversi anni oltre il 2028.
  • Al momento restano indiscrezioni, senza conferme ufficiali da parte di Marvel o Disney.

Perché Deadpool 4 è al centro della strategia post Secret Wars

L’idea di affidare a Deadpool 4 l’apertura del nuovo MCU nasce da esigenze sia narrative sia industriali. Il personaggio di Ryan Reynolds, già protagonista di Deadpool, Deadpool 2 e del recente Deadpool & Wolverine, è perfetto per commentare in modo esplicito cambi di continuità, reboot e reset temporali.

La capacità di rompere la quarta parete permette a Deadpool di spiegare al pubblico, con tono ironico, le conseguenze di Avengers: Secret Wars e di eventuali riscritture del multiverso, trasformando un passaggio complesso in un racconto accessibile.

Parallelamente, i Marvel Studios hanno scelto di ridurre il numero di uscite annue: da una produzione intensiva della Fase 3 e inizio Fase 4, si punta ora a due‑tre film l’anno, privilegiando la qualità percepita e la coerenza editoriale. In questo quadro, far convivere nello stesso biennio progetti come Deadpool 4, un possibile Black Panther 3 e un grande film sugli X‑Men diventa difficile senza sacrificare marketing, attenzione del pubblico e tempi di lavorazione.

Il nodo X-Men e le possibili conseguenze per il futuro del MCU

L’eventuale promozione di Deadpool 4 a film di apertura della nuova fase implica un effetto collaterale evidente: lo slittamento del debutto degli X‑Men nel MCU “ufficiale”. Considerando l’uscita di Avengers: Secret Wars nel 2027 e l’avvio della nuova fase non prima del 2028, con solo due‑tre film all’anno, un grande kolossal mutante potrebbe non vedere la luce prima della fine del decennio.

Per una parte della fanbase, che attende gli X‑Men sin dall’acquisizione di 20th Century Fox, si tratterebbe di un ulteriore rinvio rispetto alle aspettative iniziali. Altri osservatori, però, sottolineano come un arrivo più tardivo possa consentire a Marvel di costruire con calma il contesto narrativo ideale, evitando errori di posizionamento e sovraffollamento dell’offerta.

In assenza di comunicazioni ufficiali, queste proiezioni restano speculative. Tuttavia, il fatto che voci così precise circolino con insistenza dimostra quanto sia strategico, per il futuro del franchise, decidere chi avrà l’onere di “aprire le danze” dopo la chiusura del ciclo attuale.

FAQ

Deadpool 4 è stato ufficialmente confermato come primo film del nuovo MCU?

Attualmente no, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Marvel Studios o Disney; si parla soltanto di rumor insistenti.

Quando uscirà Avengers Secret Wars secondo le informazioni disponibili?

Ufficialmente, Avengers: Secret Wars è atteso nel 2027, salvo ulteriori rinvii legati a produzione, scioperi o riallineamenti di calendario.

Perché Marvel sta riducendo il numero di film all’anno?

Marvel sta razionalizzando le uscite per migliorare qualità percepita, cura produttiva e impatto al botteghino, limitando saturazione di cinema e streaming.

Gli X-Men appariranno comunque prima in qualche forma nel MCU?

È possibile: cammei, citazioni e varianti multiversali potrebbero anticipare i mutanti, ma un film corale dedicato sembra ancora distante.

Quali sono le fonti principali su cui si basa questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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