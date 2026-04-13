Home / SPETTACOLI & CINEMA / Uomini e Donne anticipazioni: rifiuto per Gemma, scontro acceso con Cinzia

Uomini e Donne 13-17 aprile 2026: cosa succede in studio

Le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2026, mettono al centro i protagonisti del trono over e del trono classico. Gemma Galgani affronta una nuova delusione con il cavaliere Antonio, mentre la dama Cinzia Paolini è travolta dalle polemiche per la sua frequentazione con Marco. In parallelo, il cavaliere Ciro Solimeno deve gestire un crescente triangolo sentimentale con Elisa Leonardi e Martina Calabrò, sempre più in tensione reciproca. Le dinamiche in studio, guidate da Maria De Filippi, promettono scontri verbali, chiarimenti e decisioni definitive che potrebbero cambiare gli equilibri del parterre.

In sintesi:

Nuova delusione per Gemma Galgani dopo il confronto in studio con il cavaliere Antonio .

dopo il confronto in studio con il cavaliere . Cinzia Paolini critica Marco e scatena le reazioni di Tina Cipollari e Barbara De Santi .

critica e scatena le reazioni di e . Ciro Solimeno diviso tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò verso una scelta complicata.

diviso tra e verso una scelta complicata. Discussioni, alleanze e rotture ridisegnano gli equilibri di trono over e trono classico.

Gemma, Cinzia e Ciro: intrecci e scontri nel trono over

La settimana si apre con il percorso di Gemma Galgani e la sua frequentazione con Antonio, cavaliere che in passato aveva avuto una breve relazione con Cinzia Paolini. Le uscite tra Gemma e Antonio proseguono, ma in studio emergono dubbi sempre più forti. Gianni Sperti, attento osservatore delle dinamiche sentimentali, giudica ambiguo il comportamento del cavaliere e lo incalza fino a una confessione netta: Antonio ammette di non provare alcuna attrazione fisica per Galgani.

Le parole colpiscono profondamente Gemma, che appare visibilmente ferita e alla fine decide di chiudere la conoscenza. Lo spazio si sposta poi su Cinzia e Marco, coppia al centro del dibattito. Lui sembra via via più coinvolto, ma lei lo accusa di non essere abbastanza protettivo in studio, in particolare nelle fasi di confronto con gli altri protagonisti del parterre.

Le critiche di Cinzia Paolini provocano l’intervento diretto di Tina Cipollari e Barbara De Santi, che si schierano contro la dama, giudicandone eccessive pretese e atteggiamento. La reazione di Marco, giudicata da Cinzia troppo tiepida, alimenta un nuovo scontro destinato a mettere a rischio la loro frequentazione.

Il triangolo di Ciro e gli scenari futuri nel programma

Parallelamente, nel trono over cresce la tensione intorno a Ciro Solimeno, sempre più combattuto tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Entrambe le corteggiatrici appaiono molto coinvolte e non esitano ad attaccarsi a vicenda in studio, evidenziando gelosie e divergenze caratteriali.

I contrasti tra Elisa e Martina rendono più complesso il percorso di Ciro, che si avvicina alla scelta con molti dubbi ancora aperti. La pressione del pubblico, dei commenti di opinionisti come Tina Cipollari e Gianni Sperti e del parterre rischia di influenzare le sue decisioni finali.

Le puntate dal 13 al 17 aprile 2026 potrebbero quindi segnare una svolta: la definitiva rottura tra alcune coppie, nuovi equilibri nel parterre e possibili scelte inattese, con effetti destinati a incidere sulle prossime registrazioni di Uomini e Donne e sulle dinamiche delle future stagioni.

FAQ

Quando vanno in onda le puntate di Uomini e Donne di aprile 2026?

Le puntate con queste dinamiche sono previste su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2026, nel daytime pomeridiano.

Che cosa succede tra Gemma Galgani e Antonio nelle nuove puntate?

Accade che Antonio ammette di non provare attrazione fisica per Gemma Galgani. La dama, profondamente delusa, chiude definitivamente la frequentazione.

Perché Tina Cipollari e Barbara De Santi attaccano Cinzia Paolini?

Accade che Tina Cipollari e Barbara De Santi giudicano eccessive le pretese di Cinzia Paolini verso Marco, criticandone atteggiamento e continue lamentele in studio.

Come si evolve il triangolo tra Ciro, Elisa e Martina nel trono over?

Accade che Ciro Solimeno resti diviso tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò, mentre le due dame si attaccano, rendendo la scelta sempre più complessa.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su Uomini e Donne?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.